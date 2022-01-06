 Шагал, Рихтер, Рицци: самые известные витражи в церквях Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.01.2022

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Культура и стиль жизни

Шагал, Рихтер, Рицци: самые известные витражи в церквях Германии

Возвышенные, абстрактные, мультяшные - витражные окна создают в церквях особую атмосферу. О необычных творениях знаменитых художников в немецких храмах - в фотогалерее DW.

  • Витражи Марка Шагала в немецком Майнце

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Голубые витражи Шагала в Майнце

    После реставрации поврежденной во время Второй мировой войны церкви святого Стефана в Майнце ее настоятель немецкий еврей Клаус Майер попросил Марка Шагала, знаменитого еврейского художника из Витебска, создать витражи в восточном хоре в знак примирения народов. Шагал противился, не мог простить Германии Холокост, но в итоге его удалось уговорить.

  • Витражи Марка Шагала в немецком Майнце

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Последние витражи Шагала

    Марк Шагал создал для этого храма девять витражных окон общей площадью около 178 кв.м. Это единственные его витражи в Германии. Сам художник в Майнце так и не побывал, а работал дистанционно. Акварельные эскизы Шагала переводили на стекло в Реймсе, затем он наносил последние штрихи на готовые панели. Первый библейский витраж был передан церкви в 1978 году, последний - уже после его смерти.

  • Витраж Герхарда Рихтера в Кельнском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    "Пиксели" Рихтера в Кельнском соборе

    113 кв. м, 11 тысяч кусочков стекла 9,6 см на 9,6 см, 72 оттенка. Автор этого абстрактного витража в Кельнском соборе - немец Герхард Рихтер, один из самых дорогих из ныне живущих художников. Торжественное открытие витражного окна состоялось в 2007 году. За эту работу Рихтер, кстати, денег не взял, а средства на материалы собрали более 1200 спонсоров.

  • Витраж Герхарда Рихтера в Кельнском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Абстракция в обрамлении готики

    За основу Рихтер взял свою картину "4096 цветов", отобрав оттенки, встречающиеся в витражах Средневековья и 19-го века в этом всемирно известном храме. Его мозаичное окно - самый последний и свежий по стилистике витраж в Кельнском соборе. Он отходит от церковной традиции, что понравилось не всем, но придает еще большую ценность этому памятнику Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Витражи Герхарда Рихтера в аббатстве Толай

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    По заказу монахов бенедиктинского аббатства

    Витраж в Кельнском соборе - первая работа Герхарда Рихтера такого плана, но не последняя. В 2020 году три алтарных окна по его эскизам украсили церковь бенедиктинского аббатства Толай. Это самая старая действующая обитель в ФРГ, в ней живут 11 монахов. Свои витражи для них художник также создал безвозмездно. За основу для этого проекта Рихтер взял абстрактные работы из своего альбома "Паттерны".

  • Витражи Нео Рауха в Наумбургском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Житие святой в интерпретации Нео Рауха

    Еще одна достопримечательность Германии находится в Наумбурге - в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. В 2007 году другой выдающийся немецкий художник Нео Раух передал этому храму в подарок три эскиза с изображением сцен из жизни Елизаветы Тюрингской или Елизаветы Венгерской, ландграфини Тюрингии, которую канонизировали в 1235 году за помощь обездоленным.

  • Витражи Нео Рауха в Наумбургском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Фигуративная живопись Нео Рауха

    Витражные окна украшают часовню святой Елизаветы. Яркий представитель Новой лейпцигской школы, Раух остался верен традициям фигуративной живописи и на своих эскизах перенес героев из Средневековья в современную действительность. Однако их реалистичное изображение на рубиновом стекле удивительно гармонично дополняет романскую архитектуру и скульптурное изображение святой Елизаветы 13-го века.

  • Лютер и мухи в Ганновере - спорный подарок Шредера

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Лютер и мухи - спорный подарок Шредера

    Этот витраж для главной лютеранской церкви Ганновера - церкви святых Георга и Якова - вызвал споры. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в подарок городу заказал его известному немецкому художнику Маркусу Люперцу. Тот изобразил отца Реформации, по которому ползут мухи, - метафора борения с дьяволом. Но наследник архитектора, отреставрировавшего церковь, был против. Суд решил, что витражу все же быть.

  • Витражи Люперца в церкви святого Андрея в Кельне

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Витражи Люперца в церкви святого Андрея

    В случае с витражами этого романского храма в Кельне, церкви святого Андрея - споров не возникло. С 2005 по 2010 годы Маркус Люперц создал здесь 12 витражных окон. В 2020 году стало известно о еще 11 витражах, которые постепенно заменят встроенные при реставрации после Второй мировой. По признанию Люперца (на фото), его восхищает работа над витражами, и он вкладывает в них особенно много энергии.

  • Витражи Джеймса Рицци в Эссене

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Сакральный поп-арт в Эссене

    Яркие мультяшные творения Джеймса Рицци отличаются юмором и фантазией. Попав на его выставку в Нью-Йорке 20 лет назад, настоятель церкви Креста в Эссене был так впечатлен, что предложил ему создать эскизы для двух витражей. Незадолго до смерти художника рисунки были готовы. Но воплотить их в реальность удалось лишь в 2016 году. Это единственные в мире витражи знаменитого поп-арт художника Рицци.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Витражи Марка Шагала в немецком Майнце

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Голубые витражи Шагала в Майнце

    После реставрации поврежденной во время Второй мировой войны церкви святого Стефана в Майнце ее настоятель немецкий еврей Клаус Майер попросил Марка Шагала, знаменитого еврейского художника из Витебска, создать витражи в восточном хоре в знак примирения народов. Шагал противился, не мог простить Германии Холокост, но в итоге его удалось уговорить.

  • Витражи Марка Шагала в немецком Майнце

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Последние витражи Шагала

    Марк Шагал создал для этого храма девять витражных окон общей площадью около 178 кв.м. Это единственные его витражи в Германии. Сам художник в Майнце так и не побывал, а работал дистанционно. Акварельные эскизы Шагала переводили на стекло в Реймсе, затем он наносил последние штрихи на готовые панели. Первый библейский витраж был передан церкви в 1978 году, последний - уже после его смерти.

  • Витраж Герхарда Рихтера в Кельнском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    "Пиксели" Рихтера в Кельнском соборе

    113 кв. м, 11 тысяч кусочков стекла 9,6 см на 9,6 см, 72 оттенка. Автор этого абстрактного витража в Кельнском соборе - немец Герхард Рихтер, один из самых дорогих из ныне живущих художников. Торжественное открытие витражного окна состоялось в 2007 году. За эту работу Рихтер, кстати, денег не взял, а средства на материалы собрали более 1200 спонсоров.

  • Витраж Герхарда Рихтера в Кельнском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Абстракция в обрамлении готики

    За основу Рихтер взял свою картину "4096 цветов", отобрав оттенки, встречающиеся в витражах Средневековья и 19-го века в этом всемирно известном храме. Его мозаичное окно - самый последний и свежий по стилистике витраж в Кельнском соборе. Он отходит от церковной традиции, что понравилось не всем, но придает еще большую ценность этому памятнику Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Витражи Герхарда Рихтера в аббатстве Толай

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    По заказу монахов бенедиктинского аббатства

    Витраж в Кельнском соборе - первая работа Герхарда Рихтера такого плана, но не последняя. В 2020 году три алтарных окна по его эскизам украсили церковь бенедиктинского аббатства Толай. Это самая старая действующая обитель в ФРГ, в ней живут 11 монахов. Свои витражи для них художник также создал безвозмездно. За основу для этого проекта Рихтер взял абстрактные работы из своего альбома "Паттерны".

  • Витражи Нео Рауха в Наумбургском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Житие святой в интерпретации Нео Рауха

    Еще одна достопримечательность Германии находится в Наумбурге - в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. В 2007 году другой выдающийся немецкий художник Нео Раух передал этому храму в подарок три эскиза с изображением сцен из жизни Елизаветы Тюрингской или Елизаветы Венгерской, ландграфини Тюрингии, которую канонизировали в 1235 году за помощь обездоленным.

  • Витражи Нео Рауха в Наумбургском соборе

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Фигуративная живопись Нео Рауха

    Витражные окна украшают часовню святой Елизаветы. Яркий представитель Новой лейпцигской школы, Раух остался верен традициям фигуративной живописи и на своих эскизах перенес героев из Средневековья в современную действительность. Однако их реалистичное изображение на рубиновом стекле удивительно гармонично дополняет романскую архитектуру и скульптурное изображение святой Елизаветы 13-го века.

  • Лютер и мухи в Ганновере - спорный подарок Шредера

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Лютер и мухи - спорный подарок Шредера

    Этот витраж для главной лютеранской церкви Ганновера - церкви святых Георга и Якова - вызвал споры. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в подарок городу заказал его известному немецкому художнику Маркусу Люперцу. Тот изобразил отца Реформации, по которому ползут мухи, - метафора борения с дьяволом. Но наследник архитектора, отреставрировавшего церковь, был против. Суд решил, что витражу все же быть.

  • Витражи Люперца в церкви святого Андрея в Кельне

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Витражи Люперца в церкви святого Андрея

    В случае с витражами этого романского храма в Кельне, церкви святого Андрея - споров не возникло. С 2005 по 2010 годы Маркус Люперц создал здесь 12 витражных окон. В 2020 году стало известно о еще 11 витражах, которые постепенно заменят встроенные при реставрации после Второй мировой. По признанию Люперца (на фото), его восхищает работа над витражами, и он вкладывает в них особенно много энергии.

  • Витражи Джеймса Рицци в Эссене

    Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

    Сакральный поп-арт в Эссене

    Яркие мультяшные творения Джеймса Рицци отличаются юмором и фантазией. Попав на его выставку в Нью-Йорке 20 лет назад, настоятель церкви Креста в Эссене был так впечатлен, что предложил ему создать эскизы для двух витражей. Незадолго до смерти художника рисунки были готовы. Но воплотить их в реальность удалось лишь в 2016 году. Это единственные в мире витражи знаменитого поп-арт художника Рицци.

    Автор: Татьяна Вайнман


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