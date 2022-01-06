Шагал, Рихтер, Рицци: самые известные витражи в церквях Германии

Витражное искусство: шедевры в церквях Германии

Витражи Люперца в церкви святого Андрея

В случае с витражами этого романского храма в Кельне, церкви святого Андрея - споров не возникло. С 2005 по 2010 годы Маркус Люперц создал здесь 12 витражных окон. В 2020 году стало известно о еще 11 витражах, которые постепенно заменят встроенные при реставрации после Второй мировой. По признанию Люперца (на фото), его восхищает работа над витражами, и он вкладывает в них особенно много энергии.