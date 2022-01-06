Шагал, Рихтер, Рицци: самые известные витражи в церквях Германии

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Возвышенные, абстрактные, мультяшные - витражные окна создают в церквях особую атмосферу. О необычных творениях знаменитых художников в немецких храмах - в фотогалерее DW.
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