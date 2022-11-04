Война глазами Марка Шагала

Сегодня местечко, где в обычной еврейской семье родился Моисей Хацкелевич Шагал, - это район Витебска. В далеком 1887 году - Российская империя, сейчас - Беларусь. Когда Шагал в 1923 году навсегда покинул родину (на тот момент - уже советскую) и уехал во Францию, он очень хотел, чтобы его считали французским художником, однако чаще всего его там называли "русским". После того, как Францию оккупировали нацисты, он на пару лет перебрался в Америку, где тоже плодотворно трудился и где сегодня в самых разных музеях можно увидеть множество его работ.

"Марк Шагал - интернациональный художник, на творчество которого на протяжении всей его жизни огромное влияние оказывали еврейская культура и тот факт, что родился он в Российской империи", - уверен Себастьян Баден (Sebastian Baden), директор выставочного зала Schirn во Франкфурте-на-Майне , где сегодня открылась для публики выставка "Шагал. Мир в смятении"/"Chagall. Welt in Aufruhr".

Первая выставка Шагала во Франкфурте состоялась 30 лет назад - в 1991 году. И это был фурор! Она называлась "Русские годы. 1907 - 1922" и целиком была посвящена творчеству художника в период до его отъезда во Францию. В то время эти картины на Западе знали только по репродукциям, тем приятнее было личное знакомство, ставшее возможным только после того, как закончилась холодная война, мир стал более открытым и появилась возможность привезти эти произведения в Германию.

Не тот Шагал

Нынешняя экспозиция охватывает период с 1930-го по 1948 годы. И это - совсем не тот Марк Шагал, к которому большинство из нас привыкли. Это Шагал, который предчувствует недоброе и рисует бросившего скрипку одинокого еврея (см. заглавное фото), синагогу в Вильнюсе и Стену Плача в Иерусалиме. Ощущение, будто художнику хочется увековечить то, чему угрожает опасность. Погромы были и во времена его детства в России, что у ж говорить о жестоких временах революции и гражданской войны, однако новые проявления антисемитизма в Европе, особенно участившиеся в середине 1930-х, явно пугали художника и не оставляли надежды на счастливый исход.

"Апокалипсис в лиловом. Каприччио", 1945 год Фото: Ben Uri Collection/ADAGP, Paris and DACS, London2022

"Война", 1943 год Фото: Jacqueline Hyde/CNAC-MNAMVG/bpk/ Bild-Kunst, Bonn 2021

"Стена Плача", 1931 год Фото: Archives Marc et Ida Chagall/VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Темами картин, все также полных цвета, становятся не жизнь, полная любви, а смерть: преследование, изгнание, уничтожение. Как отмечает Себастьян Баден, в этих картинах можно значительно чаще наблюдать темные тона, да и в целом их настроение - более мрачное, тревожное.

Марк Шагал - чуть ли не самый растиражированный художник прошлого века, чьи герои смотрят на нас с открыток, бумажных салфеток, зонтиков и очешников. Его картины обладают уникальной способностью погружать в жизнерадостное настроение и испытывать счастье при их созерцании... Но не полотна, написанные перед войной и во время войны.

Марк Шагал и "Падение ангела"

Главное полотно актуальной экспозиции во Франкфурте - "Падение ангела". Шагал работал над его созданием много лет. Первые эскизы датированы 1923 годом, последующие - 1933-м, финальная версия была написана в 1947 году. В окончательном варианте ангел обретает женские очертания, его рот широко раскрыт, он в ужасе от того, что видит внизу - на Земле.

"Падение ангела", 1947 год Фото: Martin P.Bühler/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Все, что было мило сердцу художника, было уничтожено. После Второй мировой войны не осталось в Европе еврейских кварталов, почти никто не говорит на идише...

Марк Шагал прожил почти 100 лет, несмотря на очень непростую судьбу. Он не примкнул ни к одному политическому или художественному объединению, его невозможно причислить к какому-либо направлению в искусстве. Для большинства он - эмоциональный, жизнерадостный, яркий художник, немного наивный, иногда с детским взглядом на мир. Но выставка во Франкфурте выводит на передний план еще одну очень важную его роль: в своих произведениях разных лет Марк Шагал сохранил жизнь еврейского городка - ту, которая утрачена навсегда.