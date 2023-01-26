Еврейские художники Парижской школы

На выставке в Еврейском музее в Берлине можно увидеть работы Сони Делоне, Амедео Модильяни, Марка Шагала и погрузиться в космополитичный Париж первой половины XX века.

Еврейский музей в Берлине рассказывает о художниках еврейского происхождения Парижской школы первой половины XX века. На выставке "Притягательный Париж. 1905-1940", работающей с 25 января по 1 мая, можно увидеть в том числе работы Сони Делоне, Жака Липшица, Амедео Модильяни, Марка Шагала и других.

Помимо картин, скульптур и рисунков погрузиться в эпоху помогут фотографии и отрывки из газет и фильмов. Организаторы стремятся передать еврейско-европейское многообразие французской столицы того времени.

Термин "Парижская школа" ввел французский художественный критик Андре Варно. Это понятие обозначает не конкретное учебное заведение, а несколько поколений французских и иностранных художников, работавших в Париже с начала XX века по 1960-е годы.

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