 Кто помог обернуть Триумфальную арку - последний проект Христо и Жан-Клод | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.09.2021

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Культура и стиль жизни

Кто помог обернуть Триумфальную арку - последний проект Христо и Жан-Клод

Обернуть тканью один из главных символов французской столицы мастера ленд-арта Христо и Жан-Клод задумали еше полвека назад.

Парижская Триумфальная арка в обертке. Проект Христо и Жан-Клод

На протяжении нескольких десятилетий знаменитая супружеская пара, легендарные мастера ленд-арта Христо (1935 - 2020) и Жан-Клод (1935 - 2009) планировали укутать тканью Триумфальную арку на площади Шарля де Голля в Париже. И вот теперь проект художников, наконец, реализован, но уже посмертно. Установка инсталляции "Триумфальная арка. В обертке" завершена - при непосредственном участии специалистов из Германии. Официальное открытие намечено на субботу, 18 сентября.

Оболочка изготовлена в немецком Любеке

25 000 квадратных метров - такова общая площадь серебристо-голубой обертки, изготовленной компанией "Geo - Die Luftwerker", расположенной в немецком Любеке и специализирующейся на производстве воздушных шаров. Восемь швей трудились над тем, чтобы раскроить и сшить вместе огромные текстильные полотна, почти семь месяцев. Размер самых больших - 16 на 52 метра.

 

Христо и Жан-Клод (1999)

Христо и Жан-Клод (1999)

Изначально монтаж инсталляции, все схемы и чертежи которой Христо Явашев успел завершить лично, был запланирован на весну 2020 года. Однако из-за того, что после пожара, произошедшего в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года, гнездившиеся на его башнях соколы перебрались на Триумфальную арку, акцию перенесли на осень 2020 года - чтобы дать им возможность вывести птенцов. Но потом и эти сроки пришлось сдвинуть: в связи с кончиной Христо, ушедшего из жизни 31 мая 2020 года, 11 лет спустя после смерти жены, а также локдауном, введенным из-за пандемии коронавируса, с осуществлением проекта решили повременить до сентября 2021 года.

Триумфальная арка в Париже готовится к обертыванию
Работы по обертыванию Триумфальной арки в Париже
Работы по обертыванию Триумфальной арки в Париже

Все это время полотна ткани, подготовленной для обертки, хранились на одном из складов в северогерманском Гревене. И вот недавно их оттуда на фурах доставили в Париж. Перед отправкой во Францию они были намотаны на огромные картонные рулоны, а затем погружены в контейнеры с помощью подъемного крана.

Материалом, используемым в проекте, служит очень жесткая и плотная полипропиленовая ткань с алюминиевым покрытием, которая обычно применяется в качестве прокладки при строительстве дорог. Вес одного квадратного метра - около 600 граммов. Так что некоторые из доставленных в Париж из Гревена 18-ти рулонов весили больше тонны. Почти три недели Триумфальная арка будет скрыта под этой серебристо-голубой оберткой. По окончании художественной акции весь материал измельчат и отправят на вторичную переработку.

Планы, которые вынашивались полвека

Среди людей, собравшихся на площади Шарля де Голля и следящих за тем, как "одевают" один из главных символов французской столицы, - ответственный за реализацию проекта Владимир Явашев, племянник Христо. Ассистентом у своего дяди он начал работать в 1990 году, когда ему было 17 лет. Помимо прочего, в 1995 году Владимир помогал Христо и Жан-Клод реализовать проект по упаковке здания Рейхстага в Берлине.

Владимир Явашев

Владимир Явашев

Явашев то и дело подбегает к подножию Триумфальной арки, чтобы дать указания рабочим, а когда выдается свободная минутка, позволяет прохожим сделать с ним селфи и отвечает на вопросы журналистов. "Какие чувства я испытываю? Я просто очень тоскую по нему. Он был самым ярким человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Энергия, энтузиазм, любознательность, способность восхищаться били из него ключом", - делится он в интервью DW.

"Идея укутать Триумфальную арку в Париже у моего дяди и его супруги Жан-Клод появилась еще в 1961 году, когда они жили неподалеку от этого места. Потом они целых два года фотографировали фрагменты монумента и делали фотоколлажи. Однако вплоть до 2017 года не предпринималось никаких конкретных шагов, связанных, к примеру, с получением разрешения на реализацию задуманного. Поэтому мы и осуществляем этот проект только сейчас", - поясняет Явашев.

Самая ответственная работа доверена инженерам из Германии

Инсталляция на площади Шарля де Голля - это посвящение Христо и Жан-Клод. Осуществляя парижский проект, Владимир Явашев выполняет последнюю волю своего дяди и ставит точку на деятельности знаменитой пары, связанной с созданием объектов ленд-арта по всему миру. Собственно, сделать акцию с обертыванием Триумфальной арки завершающей в своем творчестве собирался и сам Христо. "Конечно, это большая ответственность - курировать такой проект. Если не привыкнешь к стрессу, инфаркта не миновать", - говорит Владимир Явашев.

14 миллионов евро составят расходы, связанные с этой инсталляцией. Финансирование осуществляется исключительно за счет средств художника, вырученных, в том числе, в результате продажи его эскизов, фотомонтажей, уменьшенных моделей арт-объекта. В общей сложности в проекте задействовано более тысячи человек.

Анне Бургхарц

Анне Бургхарц

За тем, чтобы его реализация шла без сбоев, следила 34-летняя Анне Бургхарц (Anne Burghartz) из специализирующейся на предоставлении инженерно-технических услуг немецкой инжиниринговой компании Schlaich Bergermann Partner, штаб-квартира которой располагается в Штутгарте, а филиалы - в Берлине, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Шанхае и Париже.

"В последние недели едва удавалось поспать, подготовительные работы продолжались вплоть до последней минуты. Но я рада, что все получилось, и теперь я могу наблюдать за происходящим просто как турист", - смеется руководитель проекта.

Художники, приглашавшие к взаимодействию с искусством

Вместе со своими коллегами Анне Бургхарц разработала конструкцию, представляющую собой своего рода клетку, которая защищает фрески и другие декоративные элементы Триумфальной арки от повреждений. Именно на нее и натянута привезенная из Германии ткань. Для монтажа конструкции в Триумфальной арке пришлось просверлить в общей сложности две сотни отверстий. Когда акция завершится, их зашпаклюют эксперты - специалисты по охране памятников. Как поясняет Анне Бургхарц, ткань закрепили с помощью красных шнуров - так, чтобы складки выглядели красиво. Внизу прикреплены цепи-утяжелители - на случай сильного ветра. Иными словами, сложностей было более, чем достаточно.

Вольфганг Фольц

Вольфганг Фольц

В нескольких метрах от Анне расположился 73-летний Вольфганг Фольц (Wolfgang Volz), известный немецкий фотограф и своего рода летописец деятельности Христо и Жан-Клод. На протяжении полувека он сопровождал этих мастеров ленд-арта и документировал их творчество. Фольц называет себя хранителем их искусства для будущих поколений. Для него Христо и Жан-Клод - самый значимый тандем художников современности. "Они приглашали людей к взаимодействию с искусством - пусть даже их искусство не несет в себе никакого посыла, помимо того, что это искусство, хорошее искусство", - подчеркнул Вольфганг Фольц. в беседе с DW.

Смотрите также:

  • Рулоны

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    Начало триумфа

    "Мы победили!" - объявил Христо (встречаются два написания: Христо и Кристо) 25 февраля 1994 года. 23 года потребовалось американскому художнику болгарского происхождения на получение разрешения на проведение акции. После бурных дебатов бундестаг дал "зеленый свет" необычному проекту. 17 июня 1995 года у здания парламента в Берлине появились грузовики с рулонами ткани для драпировки.

  • Христо

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Мастер драпировки

    В Германии инициатива Христо встретила поначалу мощное сопротивление. Многих немецких политиков художнику пришлось лично убеждать в целесообразности проекта. Но в ходе поименного голосования большинство депутатов бундестага одобрили планы Христо.

  • Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Символ свободы

    Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.

  • Кристо и Жан-Клод

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Коллекция "Упакованный Рейхстаг"

    По случаю 20-летнего юбилея "упаковки Рейхстага" в Берлине в 2015 году прошла ретроспективная выставка, посвященная истории проекта. Экспонатами стали фотографии, макеты, чертежи, а также остатки ткани и креплений, которые использовались для драпировки здания в 1995 году. Христо и Жан-Клод тоже тогда приехали в Берлин по случаю юбилея.

  • Драпировка Рейхстага

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Искусство со сроком годности

    Все произведения Христо существуют в течение короткого времени. Христо материализовал свой протест против собственности! Его искусство любой желающий мог лицезреть бесплатно. Оно никому не принадлежит. А постоянство - и есть собственность. Бундестаг оставался задрапированным всего 14 дней.

  • Завернутый Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Рекорд

    23 июня 1995 года более 500 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы стать свидетелями того, как укрепили на здании Рейхстага последние из 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. "Упаковку" обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней - 5 миллионов посетителей! Это было рекордное число для художественной акции за столь короткое время.

  • Задрапированный воздух

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Задрапированный воздух

    "Открытием через сокрытие" называют художественный метод Христо. Самыми первыми задрапированными объектами были вполне прозаичные консервные банки и бутылки. На выставке современного искусства documenta в Касселе в 1968 году художник задрапировал... воздух. Баллон, прозванный в народе "колбаса", имел объем в 5600 кубических метров.

  • Занавес в горах

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Занавес в горах

    С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

  • Мост Pont Neuf

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Свежий взгляд

    Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

  • 3000 зонтиков

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Опасное искусство

    Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

  • центральный парк в Нью-Йорке

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Ворота в парке

    Христо занимался и ландшафтным дизайном. В 2005 году он превратил центральный парк в Нью-Йорке в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развевающейся тканью. Разрешения на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года - дольше, чем на "драпировку" Рейхстага. Экологические соображения часто играли весомую роль при выдаче разрешения проекты.

  • Триумфальная арка в Париже

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Последний проект

    Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована!

    Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева


Контекст

В США умер знаменитый художник Христо

Художник Христо, прославившийся своими инсталляциями и работами с упаковкой, умер в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Одним из самых известных его проектов было упакованное здание Рейхстага.  

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Скульптор Кристо облагораживает газгольдер в Оберхаузене

Интерьер громадного газгольдера почти полностью заполнит "воздушный пакет". Скульптура призвана олицетворять умиротворение и покой.  

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Упаковщик Кристо в немецком газгольдере  

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