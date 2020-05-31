Кто помог обернуть Триумфальную арку - последний проект Христо и Жан-Клод

На протяжении нескольких десятилетий знаменитая супружеская пара, легендарные мастера ленд-арта Христо (1935 - 2020) и Жан-Клод (1935 - 2009) планировали укутать тканью Триумфальную арку на площади Шарля де Голля в Париже. И вот теперь проект художников, наконец, реализован, но уже посмертно. Установка инсталляции "Триумфальная арка. В обертке" завершена - при непосредственном участии специалистов из Германии. Официальное открытие намечено на субботу, 18 сентября.

Оболочка изготовлена в немецком Любеке

25 000 квадратных метров - такова общая площадь серебристо-голубой обертки, изготовленной компанией "Geo - Die Luftwerker", расположенной в немецком Любеке и специализирующейся на производстве воздушных шаров. Восемь швей трудились над тем, чтобы раскроить и сшить вместе огромные текстильные полотна, почти семь месяцев. Размер самых больших - 16 на 52 метра.

Христо и Жан-Клод (1999)

Изначально монтаж инсталляции, все схемы и чертежи которой Христо Явашев успел завершить лично, был запланирован на весну 2020 года. Однако из-за того, что после пожара, произошедшего в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года, гнездившиеся на его башнях соколы перебрались на Триумфальную арку, акцию перенесли на осень 2020 года - чтобы дать им возможность вывести птенцов. Но потом и эти сроки пришлось сдвинуть: в связи с кончиной Христо, ушедшего из жизни 31 мая 2020 года, 11 лет спустя после смерти жены, а также локдауном, введенным из-за пандемии коронавируса, с осуществлением проекта решили повременить до сентября 2021 года.

Все это время полотна ткани, подготовленной для обертки, хранились на одном из складов в северогерманском Гревене. И вот недавно их оттуда на фурах доставили в Париж. Перед отправкой во Францию они были намотаны на огромные картонные рулоны, а затем погружены в контейнеры с помощью подъемного крана.

Материалом, используемым в проекте, служит очень жесткая и плотная полипропиленовая ткань с алюминиевым покрытием, которая обычно применяется в качестве прокладки при строительстве дорог. Вес одного квадратного метра - около 600 граммов. Так что некоторые из доставленных в Париж из Гревена 18-ти рулонов весили больше тонны. Почти три недели Триумфальная арка будет скрыта под этой серебристо-голубой оберткой. По окончании художественной акции весь материал измельчат и отправят на вторичную переработку.

Планы, которые вынашивались полвека

Среди людей, собравшихся на площади Шарля де Голля и следящих за тем, как "одевают" один из главных символов французской столицы, - ответственный за реализацию проекта Владимир Явашев, племянник Христо. Ассистентом у своего дяди он начал работать в 1990 году, когда ему было 17 лет. Помимо прочего, в 1995 году Владимир помогал Христо и Жан-Клод реализовать проект по упаковке здания Рейхстага в Берлине.

Владимир Явашев

Явашев то и дело подбегает к подножию Триумфальной арки, чтобы дать указания рабочим, а когда выдается свободная минутка, позволяет прохожим сделать с ним селфи и отвечает на вопросы журналистов. "Какие чувства я испытываю? Я просто очень тоскую по нему. Он был самым ярким человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Энергия, энтузиазм, любознательность, способность восхищаться били из него ключом", - делится он в интервью DW.

"Идея укутать Триумфальную арку в Париже у моего дяди и его супруги Жан-Клод появилась еще в 1961 году, когда они жили неподалеку от этого места. Потом они целых два года фотографировали фрагменты монумента и делали фотоколлажи. Однако вплоть до 2017 года не предпринималось никаких конкретных шагов, связанных, к примеру, с получением разрешения на реализацию задуманного. Поэтому мы и осуществляем этот проект только сейчас", - поясняет Явашев.

Самая ответственная работа доверена инженерам из Германии

Инсталляция на площади Шарля де Голля - это посвящение Христо и Жан-Клод. Осуществляя парижский проект, Владимир Явашев выполняет последнюю волю своего дяди и ставит точку на деятельности знаменитой пары, связанной с созданием объектов ленд-арта по всему миру. Собственно, сделать акцию с обертыванием Триумфальной арки завершающей в своем творчестве собирался и сам Христо. "Конечно, это большая ответственность - курировать такой проект. Если не привыкнешь к стрессу, инфаркта не миновать", - говорит Владимир Явашев.

14 миллионов евро составят расходы, связанные с этой инсталляцией. Финансирование осуществляется исключительно за счет средств художника, вырученных, в том числе, в результате продажи его эскизов, фотомонтажей, уменьшенных моделей арт-объекта. В общей сложности в проекте задействовано более тысячи человек.

Анне Бургхарц

За тем, чтобы его реализация шла без сбоев, следила 34-летняя Анне Бургхарц (Anne Burghartz) из специализирующейся на предоставлении инженерно-технических услуг немецкой инжиниринговой компании Schlaich Bergermann Partner, штаб-квартира которой располагается в Штутгарте, а филиалы - в Берлине, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Шанхае и Париже.

"В последние недели едва удавалось поспать, подготовительные работы продолжались вплоть до последней минуты. Но я рада, что все получилось, и теперь я могу наблюдать за происходящим просто как турист", - смеется руководитель проекта.

Художники, приглашавшие к взаимодействию с искусством

Вместе со своими коллегами Анне Бургхарц разработала конструкцию, представляющую собой своего рода клетку, которая защищает фрески и другие декоративные элементы Триумфальной арки от повреждений. Именно на нее и натянута привезенная из Германии ткань. Для монтажа конструкции в Триумфальной арке пришлось просверлить в общей сложности две сотни отверстий. Когда акция завершится, их зашпаклюют эксперты - специалисты по охране памятников. Как поясняет Анне Бургхарц, ткань закрепили с помощью красных шнуров - так, чтобы складки выглядели красиво. Внизу прикреплены цепи-утяжелители - на случай сильного ветра. Иными словами, сложностей было более, чем достаточно.

Вольфганг Фольц

В нескольких метрах от Анне расположился 73-летний Вольфганг Фольц (Wolfgang Volz), известный немецкий фотограф и своего рода летописец деятельности Христо и Жан-Клод. На протяжении полувека он сопровождал этих мастеров ленд-арта и документировал их творчество. Фольц называет себя хранителем их искусства для будущих поколений. Для него Христо и Жан-Клод - самый значимый тандем художников современности. "Они приглашали людей к взаимодействию с искусством - пусть даже их искусство не несет в себе никакого посыла, помимо того, что это искусство, хорошее искусство", - подчеркнул Вольфганг Фольц. в беседе с DW.

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