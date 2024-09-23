Почему немцы прятали портрет Гитлера за березами

От замалчивания и даже отрицания преступлений "третьего рейха" до шока от новых антисемитских и правых настроений в обществе - выставка "После Гитлера. Немецкое осмысление национал-социализма" ("Nach Hitler. Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus") рассказывает о том, как менялось отношение четырех поколений немцев к "третьему рейху" после 1945 года и вплоть до сегодняшнего дня. Экспозиция открыта в Музее истории ФРГ в Бонне до 26 января 2026 года.

Истории людей, которые сами пережили национал-социализм

Хронологический экскурс начинается с поколения свидетелей, лично переживших нацистскую диктатуру, Вторую мировую войну и Холокост, и переходит к рассказу об осмыслении этой вехи истории их детьми, внуками и, наконец, сегодняшней молодежью, теми, кто родился уже после воссоединения Германии. "Мы считаем, что эта тема очень актуальна, и, к сожалению, в последнее время она стала еще более важной из-за подъема правоэкстремистских и правопопулистских партий, - сказал на открытии руководитель музея Харальд Бирман (Harald Biermann). - Концепция выставки заключается в том, чтобы взглянуть на тему не с точки зрения большой политики, а - сменяющих друг друга поколений".

Хронологический экскурс начинается с поколения свидетелей национал-социализма - в первом зале можно увидеть отрывки из документального фильма и орел со свастикой, который использовали нацисты Фото: Meike Böschemeyer/epd

На экспозиции представлено около пятисот - часто шокирующих - исторических свидетельств эпохи национал-социализма и послевоенной истории Германии вплоть до сегодняшнего дня, предоставленных другими музеями и частными владельцами. Среди них билет на поезд из гетто Терезиенштадт, чемодан, хранившийся у друзей, с вещами и документами убитой в концлагере еврейской семьи Брандис-Хольцингер (Brandis-Holzinger), бюст Адольфа Гитлера, который был утвержден в "третьем рейхе" в качестве образца для его последующих изображений и после войны спрятан скульптуром в собственном саду, написанное на русском письмо бывшего "остарбайтера" с описанием завода, на котором его заставляли работать с 1942-го по 1945 год, и просьбой к немецким властям помочь восстановить название завода, иначе он не сможет получить компенсацию.

Чемодан с вещами и документами убитой в концлагере еврейской семьи Брандис-Хольцингер, сохраненный их друзьями Фото: K. Domagala-Pereira/DW

Голоса поколений: свидетели и их дети

В то время, как в первые послевоенные годы западные союзники активно проводили политику денацификации Западной Германии, внутри немецкого общества царила атмосфера замалчивания и апатии. В целом попытки осознать то, что произошло, отвергались. После Нюрнбергского процесса многие внушили себе, что все основные нацистские преступники получили по заслугам, а на остальных немцах либо нет большой вины, либо они вообще не имеют к преступлениям "третьего рейха" никакого отношения. Люди стремились вычеркнуть из своего сознания только что пережитый страшный период. При этом в реальности многие структуры в послевоенной Германии не отказывались от услуг тех, кто был на службе у "третьего рейха". Среди чиновников, в том числе и на руководящих должностях, причем как ФРГ, так и ГДР, продолжали оставаться бывшие нацистские функционеры.

Бюст Гитлера, который был утвержден нацистами в качестве образца для его последующих изображений, сделанный скульптором Хедвиг Марией Лей в 1932 году Фото: Meike Böschemeyer/epd

Перелом произошел на рубеже 1950-1960-х годов. Пришедшее новое поколение стало задавать своим родителям критические вопросы, зачастую в форме противостояния и конфронтации. Катализатором стал "Франкфуртский процесс" над нацистами, служившими в лагере смерти Освенцим. Тон общественных обсуждений причин и последствий периода "третьего рейха", а также многочисленных демонстраций студентов, был очень жестким.

В то же время в ГДР, как отмечается на выставке, процесс осмысления национал-социалистического прошлого прошел не через призму "конфликта поколений", а был инициирован руководством подконтрольной Москве страны и внедрялся на идеологическом уровне. Речь шла о противопоставлении двух немецких государств. Основной мотив заключался в том, что в ГДР жили якобы только антифашисты, при этом ФРГ обвинялась в том, что там всем верховодят бывшие нацисты или их единомышленники.

Поколение внуков и сегодняшняя молодежь

Для периода 1970-х - середины 1980-х годов характерен рост интереса к преодолению прошлого и к исторической составляющей национал-социализма и, в частности, к личности Гитлера. Так, была опубликована одна из самых читаемых биографий "фюрера", написанная немецким историком Йоахимом Фестом (Joachim Fest). Влиятельный журнал Der Spiegel посвятил "террористу столетия" - как его назвали на одной из обложек - более десятка выпусков, а журнал Stern даже оказался втянутым в скандал с покупкой фальшивых дневников Гитлера.

Среди экспонатов выставки - не менее десятка журналов Der Spiegel, посвященных "террористу столетия", а также рекламный плакат сатирического немецкого фильма "Штонк!" 1992 года о фальшивых дневниках Гитлера Фото: K. Domagala-Pereira/DW

"Поколение внуков" (главные действующие лица 1980-2000-х годов) приложило большие усилия для сохранения памяти о жертвах и преступлениях национал-социализма. В это время было создано и открыто множество мест памяти, сняты фильмы, проведены новые исследования. Громче стали слышны голоса выживших жертв Холокоста, представителей синти и рома, гомосексуалов и лесбиянок, жертв принудительной стерилизации и других медицинских экспериментов, а также других пострадавших от преступлений нацизма.

Заключительная часть выставки посвящена тому, как обходится с наследием национал-социализма сегодняшняя молодежь. При этом большое внимание уделяется подъему правоэкстремистских движений и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", что, по мнению многих, может поставить под угрозу существование демократического устройства ФРГ, строившегося несколькими послевоенными поколениями немцев.

Сотни пронзительных свидетельств

Один из самых маленьких по размеру, но самых главных, по мнению организаторов, экспонатов - билет на поезд из гетто Терезиенштадт. С 1942 года до 8 мая 1945 года через него прошли более 155 тысяч евреев, свезенных со всей Европы. По данным Мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем", 35440 из них погибли в самом гетто, а около 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти. После освобождения немногих выживших узников вывозили оттуда на поездах. Но куда и с какими чувствами? Ведь дом и семья остались лишь у немногих.

Билет на поезд из гетто Терезиенштадт Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

На желтоватом билете размером примерно два на три сантиметра, представленном в начале выставки, написано, что он действителен для проезда в 3 классе пассажирского поезда из Терезиенштадта в течении четырех дней; цена - 2,20 рейхсмарки. Он, судя по тиснению, был использован 7 июня 1945 года. Как поясняется на информационной табличке, с этим билетом бывшая узница гетто Эрна Майнтруп (Erna Meintrup) вернулась в свой родной Мюнстер на западе Германии, в 650 километрах от Терезина. Она сохранила этот билет, но никогда не говорила о страшном времени, проведенном в гетто. Так же, как и многие другие выжившие, которые предпочитали молчать из-за мучивших их душевных и физических ран, и не в последнюю очередь из-за отсутствия интереса и даже дискриминации со стороны общества в первое послевоенное десятилетие.

Одним из самых шокирующих экспонатов выставки, представленных в части, посвященной сегодняшнему осмыслению нацистского прошлого Германии, является рождественский светильник-дуга, который немцы ставят на окна в дни Рождества. Обычно на них вырезаются сюжеты из рождественских историй. Однако в музей попало совершенно иное изображение - с бараком и крематорием концлагеря Освенцим на фоне надписи на воротах "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает"), охранника с овчаркой и вышки с нацистской свастикой.

Рождественский светильник-дуга с изображением барака и крематория концлагеря Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Эта вещь, а также другие запрещенные символы и оружие, были изъяты в 2019 году у имеющего несколько судимостей неонациста из города Хемница. Суд приговорил его тогда к денежному штрафу.

Особое внимание привлекает к себе на выставке и незатейливый пейзаж - березы на берегах горной речки и маленькие домики в отдалении. Но экскурсовод предлагает взглянуть на картину с обратной стороны, рассчитывая на эффект неожиданности. Там зрителей ждет изображение нацистского "фюрера" почти в полный рост - первоначальный сюжет этого экспоната. Спрятанный от посторонних глаз, портрет Гитлера десятилетиями висел в доме немецкой пожилой пары. Только недавно, разбирая их вещи, дети обнаружили этот секрет. Перед этой картиной на выставке надолго задержался немецкий пенсионер, работавший раньше в Бонне учителем. Он рассказал, что его супруга тоже только после смерти отца, сортируя старые документы и письма, узнала, что тот в 18 лет добровольно записался в войска СС. Нередко немцы лишь после кончины родителей узнавали правду об их связях с национал-социалистами.

Выставка "После Гитлера. Немецкое осмысление национал-социализма" проходит в Музее истории ФРГ в Бонне Фото: Jannis Papadimitriou/DW

Все посетители выставки принимают участие в интерактивном голосовании. На выходе находятся три прохода - выбирая один из них, ты должен показать, с какой из представленных на выбор цитат себя идентифицируешь. В первые дни экспозиции больше всего голосов - более 1200 - набрало высказывание бывшей узницы Освенцима Эстер Бежарано (Esther Bejarano): "Мы помним, чтобы измениться, чтобы сохранить нашу демократию". Фразу другого бывшего узника Освенцима Примо Леви (Primo Levi): "Это произошло, и это может случиться снова" - поддержали 649 проголосовавших, а мнение пережившей Холокост Евы Шепеши (Eva Szepesi) - "Вы не виноваты в том, что случилось. Но вы несете ответственность за то, что произойдет" - отметили 440 посетителей выставки.