Гитлер и Сталин поделили Польшу. С этого началась Вторая мировая война
Началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу. 17 сентября с востока в Польшу вторглись войска СССР. В октябре страна была поделена между "рейхом" и СССР.
Сталин и Риббентроп, август 1939 года
23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. 1 сентября Германия вторглась на территорию Польши с запада, а 17 сентября в Польшу вошли с востока советские войска.
Подписание договора о ненападении, 1939 год
Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Вячеславом Молотовым (сидит), со стороны Германии - министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом (стоит слева). Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".
Молотов (слева) с визитом в Берлине
Стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе.
Гитлер о Сталине и СССР
"Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп и не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).
Сталин о Гитлере и пакте
"...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).
Гитлер и Сталин на обложке журнала News Review
Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор для многих стал неожиданностью.
Гитлера и Сталин в британском журнале Punch, 1939 год
Территориальный раздел Польши был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Балтии, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.
На границе с Польшей, 1 сентября 1939 года
Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война.
В сентябре 1939-го
17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.
Парад в Бресте
14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.
Брест. Парад 1939 года
Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно Брест 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.
Дружба кончилась в 1941 году
После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. А 23 августа в Европе теперь - День памяти жертв сталинизма и нацизма.