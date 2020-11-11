В Кельне придумали, как провести карнавальное шествие в пандемию (фото)

Кельн • Необычный и неожиданный подарок перед Рождеством сделали жителям Кельна устроители здешнего традиционного карнавала. Они сообщили, что главное городское карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" все же должно состояться - 15 февраля 2021 года, несмотря на коронавирусную пандемию. Конечно же, в особом формате.

В Кельне даже создадут сатирические повозки на разные политические и другие острые темы, но сделают всё в масштабе 1:3. Основными мишенями карнавальной сатиры являются немецкие и иностранные политики. Вот здесь, например, можно посмотреть на Ангелу Меркель, Дональда Трампа и Владимира Путина в прошлые годы.

Участников и публику шутовского праздника в 2021 году будут изображать куклы, которых изготовят в Городском кукольном театре, названном именем одного из персонажей кельнского фольклора - Hänneschen-Theater. Завершать это шествие будут, как и положено, куклы карнавальных Принца, Крестьянина и Девы.

Городской кукольный театр в Кельне. Фотографии

Кукольный театр Hänneschen-Theater был создан в начале XIX века. Сейчас в нем на постоянно основе работает 25 человек

Персонажи кельнского городского фольклора - Хеннешен (Hänneschen) и Бербельхен (Bärbelchen)

Головы кукол в театральной мастерской

Планы организаторов карнавала

Кукольное карнавальное шествие пройдет, вернее - будет разыграно, в павильонах, где обычно готовят тематические повозки очередного сезона - места там достаточно, чтобы сделать все, соблюдая строгие профилактические предписания.

Предполагается, что региональное телевидение, как всегда, покажет шествие в "бешеный понедельник" с комментариями карнавальных экспертов. Обычно это делается в прямом эфире, но на этот раз будет подготовлена запись. Детали сейчас обсуждаются между городским карнавальным комитетом и руководством медиакомпании WDR.

Карнавал во время пандемии

Как сообщают местные СМИ, в последние недели оргкомитет рассматривал разные варианты организации хотя бы какого-то символического шествия во время пандемии, но актуальная ситуация сделать этого не позволит.

В Кельне еще осенью заранее было принято решение отказаться в этом сезоне от проведения всех традиционных карнавальных заседаний и прочих мероприятий. В день начала сезона, 11 ноября, горожан призвали оставаться дома. Центр Кельна был пуст.

"Пандемический" карнавальный триумвират на службе в Кельнском соборе, 11 ноября 2020 года

При этом в городе все же избрали очередной карнавальный триумвират - Принца, Деву и Крестьянина, но не на один, а сразу на два года. Во время пандемии эти главные действующие лица кельнского карнавала будут заботиться о разных благотворительных и социальных проектах, в по-настоящему исполнить свои роли надеются в следующем сезоне.

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