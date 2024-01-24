Раскопки под Кельнским собором - что выяснили археологи?

Кельнский собор не сразу строился… Первый камень в фундамент этой готической церкви был заложен 15 августа 1248 года. После чего прошло более 630 лет до того самого долгожданного момента, когда 16 октября 1880 года в Кельне торжественно завершили возведение этого храма, ныне - объекта Всемирного наследия и самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

Церковные службы начали проводить в Кельнском соборе, конечно же, намного раньше. Уже в 1265 году была завершена обходная галерея вокруг будущего главного алтаря. Здесь в восточной оконечности храма - самой старой части здания - веером расположено семь часовен, которые уже тогда начали использовать для молитв, обрядов и церемоний.

В 1277 году живший в Кельне монах и епископ Альберт Великий (Albertus Magnus) освятил соборную ризницу. Именем этого средневекового немецкого философа, теолога и ученого назван Кельнский университет. В 1322 году последовала центральная часть - внутренний хор, за которым в часовне Девы Марии установили ковчег с мощами Трех королей-волхвов - тех самых библейских мудрецов, которые увидели Вифлеемскую звезду и принесли дары Младенцу Христу.

Главный алтарь Кельнского сбора Фото: Rolf Kosecki/picture alliance

Эти мощи доставили в Кельн в 1164 году из Милана, что примерно через сто лет и стало главной причиной для начала строительства нового храма - из-за большого числа паломников. На свое нынешнее место около главного алтаря в соборном хоре ковчег переместили во время заключительной фазы возведения церкви в 1864 году.

Золотая рака для мощей Трех королей-волхвов Мельхиора, Каспара и Бальтазара была изготовлена в 1181-1225 годах из дубового дерева, золота, серебра и меди Фото: picture-alliance/dpa/O.Berg

Кельнский собор - фундаменты и высота

После окончания строительства в XIX веке Кельнский собор на протяжении нескольких лет даже являлся самым высоким сооружением в мире. Высота Южной и Северной башен превышает 157 метров. Они видны за двадцать-тридцать километров от города - в зависимости от особенностей ландшафта и погоды. Уже скоро это первое место занял Монумент Вашингтону в столице США (169 метров), позже - Эйфелева башня в Париже (300 метров), затем - Крайслер-билдинг в Нью-Йорке (319 метров)…

Недостроенная Южная башня Кельнского собора на гравюре 1824 года Фото: Martin Jung/imageBROKER/picture alliance

При этом самой высокой в мире церковью сейчас является Ульмский собор в немецкой земле Баден-Вюртемберг, высота колокольни которого составляет почти 162 метра. Он был завершен в 1890 году, то есть через десять лет после Кельнского собора - причем, в Ульме вполне осознанно хотели обогнать Кельн по этому показателю и своего добились, чем до сих пор очень гордятся.

При этом, как выяснили исследователи, колокольни Кельнского собора вполне могли быть вдвое выше - во всяком случае, столько без особых проблем способны выдержать надежные древние фундаменты, если применить современные нормы статических расчетов. В Средние века считалось, что масса фундамента такого рода сооружений должна равняться весу надземной части. Кельнский собор - не исключение. Касается этот не только башен, но и всего здания в целом. Общий вес фундамента, согласно оценкам, составляет 120 тысяч тонн, всего сооружения - 300 тысяч тонн. В пересчете - примерно 50 тысяч взрослых слонов или около 6,5 "Титаников".

Во время раскопок под собором было найдено подходящее место, чтобы выяснить глубину фундамента, для чего был выкопан колодец, который уходит вниз на шестнадцать метров. Согласно данным геологических исследований, город Кельн стоит на примерно 300-метровом слое из песка и других осадочных пород. Как выяснилось, в месте, где находится собор, преобладает гравий. Грунтовые воды на дне колодца появляются редко - лишь во время самых высоких наводнений на Рейне.

Берег Рейна и недостроенный Кельнский собор на картине 1826 года английского художника Кларксона Фредерика Стэнфилда Фото: picture alliance / akg-images

Базальт и туф для Кельнского сбора

Секрет надежности фундамента этого гигантского памятника готической архитектуры заключается не только в массе. Решающее значение играют структура и материалы. В частности, фундаменты соборных башен сложены из прочнейших базальтовых столбов, между которыми находятся слои вулканического туфа - материала более мягкого.

Эти камни добывали и доставляли в Кельн по Рейну из горного региона Айфель, расположенного примерно в пятидесяти километрах. Для кладки использовали раствор на основе негашеной извести, который, взаимодействуя с туфом, получил характеристики, аналогичные по прочности и долговечности легендарному римскому бетону. Римляне крошеный туф добавляли прямо в раствор. Средневековые немецкие строители этого секрета не знали, однако необходимого эффекта все же достигли.

Такой фундамент, отличающийся стабильностью и эластичностью, необходим, чтобы компенсировать вибрацию от больших колоколов и раскачивания башен под воздействием сильного ветра. По данным сейсмологов, когда на Южной башне звонит самый большой в мире висящий колокол - 24-тонный "Толстый Петр", верхушка соседней Северной башни, на которой находится специальный сейсмический датчик, раскачивается примерно на 0,2 миллиметра. Южная башня вибрирует, конечно же, еще сильнее.

Позже для возведения надземной части храма, создания скульптур, декоративных элементов и так далее использовали камни из разных мест в Германии и Европе, всего - около полусотни разных видов. Много привозили из региона Зибенгебирге - Семигорья около Бонна. Основным материалом для стен и опор при этом был трахит. Среди других - известняк, каррарский мрамор, несколько видов базальта.

Готические своды Кельнского собора Фото: picture-alliance/imagebroker

Экскурсии под Кельнским собором

Эти и другие интересные факты можно узнать во время экскурсии по зоне археологических раскопок под собором - например, увидеть фундаменты башен, внешних стен и даже фундаменты для нескольких десятков несуществующих, но когда-то запланированных алтарей - по одному около каждой колонны, на которых держатся готические своды.

Соборный капитул, который сейчас состоит из двенадцати священников, в те далекие времена насчитывал несколько десятков человек. Поэтому алтарей требовалось намного больше, чтобы они могли проводить свои службы в храме одновременно.

Чтобы каждый раз не приносить все необходимое из ризницы в разные части огромного собора, около этих алтарей во внешних стенах планировали обустроить своего рода встроенные шкафы, для чего еще в Средние века при возведении стен оставили специальные ниши. Позже во время финального этапа строительства в XIX веке, когда капитул уже не был столь большим, от установки алтарей около колонн отказались. В нишах разместили неоготические каменные барельефы для богослужений Крестного пути.

Сам собор ежегодно осматривает более шести миллионов человек со всего мира. Из них около полумиллиона поднимаются на Южную башню. Однако лишь немногие посещают археологическую зону. По предварительной записи (www.domfuehrungen-koeln.de ) проводится всего лишь одна экскурсия на двенадцать человек в день, за исключением церковных и некоторых других праздников. Плюс групповые экскурсии по заявкам - на немецком, английском, французском, итальянском и русском языках. Возраст участников - старше 16 лет.

Под землей посетители могут, в частности, увидеть особенности разных этапов строительства - например, аккуратную работу во времена экономического расцвета и оптически более небреженую, но все же, как уверяют археологи, не менее добротную кладку после эпидемии чумы и начала сложного экономического периода, что было вызвано, в частности, нехваткой квалифицированных кадров.

Реконструированный план Colonia Claudia Ara Agrippinensium около 200 года нашей эры. Кельнский собор начнут строить примерно через тысячу лет в северной части бывшего римского города, то есть справа - недалеко от реки около античной городской стены. Она частично сохранилась в этом месте, но находится под землей Фото: akg-images/picture alliance

Что было раньше на месте Кельнского собора?

Осматривая археологическую зону под собором, участники экскурсии совершают своего рода путешествие во времени вплоть до самого раннего - античного периода в истории города, когда две тысячи лет назад на месте нынешнего готического здания в северной части тогдашней колонии Colonia Claudia Ara Agrippinensium находился жилой квартал. Кельн был заложен римлянами на Нижнем Рейне в качестве военного поселения в 38 году до нашей эры и является одним из старейших городов Германии наряду, в частности, с Триром, Аугсбургом и Ксантеном.

Во время раскопок под собором, например, удалось даже найти части фундамента античной бани - купальни богатого жилого дома, что для Кельна, впрочем, не является большой редкостью. Аналогичную такую находку кельнские археологи сделали, например, в 2023 году во время раскопок на Новом рынке - Ноймаркте.

Изображение святого Матерна на витраже в Кельнском соборе Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Как предполагают историки, в четвертом веке одним из римских домов, на месте которых сейчас стоит собор, начали пользоваться члены первой здешней христианской общины. В 313 году епископом общины стал Матерн Кельнский (Maternus). Этот католический святой является первым епископом в истории Кельна, о котором имеются документальные свидетельства. Епископский посох святого Матерна хранится сейчас в сокровищнице Кельнского собора. В одном из подземных залов сокровищницы, кстати, можно увидеть фрагмент античной стены - так сказать, интегрированный в экспозицию на своем историческом месте.

Изображение Старого собора в Кельне на иллюстрации из евангелия Hillinus-Codex, изготовленного в качестве подарка одному из членов соборного капитула в начале XI века Фото: public domain

В ходе раскопок второй половины прошлого века под собором также были найдены следы самого первого христианского храма на этом месте - времен правления династии Меровингов в VI веке, включая несколько княжеских захоронений. Еще раньше - в 1866 году - между собором и нынешним железнодорожным вокзалом был найден баптистерий - крестильня раннесредневекового периода, использовавшийся примерно до 800 года. Эту достопримечательность можно увидеть через декоративную решетку, проходя по улочке Ам Домхоф (Am Domhof). В 2016 году здесь завершили реконструкцию небольшого зала, в дальней части которого находится та самая каменная купель.

Позже уже при королях из династии Каролингов в IX веке в Кельне возвели и освятили так называемый Старый собор, который в X и XI веках расширили, достроив боковые нефы. Именно на месте этого храма-предшественника, который в ходе возведения Кельнского собора постепенно был разобран, в 1248 году была заложена новая готическая церковь. Не исключено также, что в этом месте раньше находилось два храма - на холме и под склоном ближе к Рейну, но окончательного ответа на этот вопрос археологи и историки во время своих раскопок до сих пор не нашли.

Однако масштабные и многолетние раскопки под действующим готическим памятником - как это вообще возможно? Об этом речь пойдет во второй части нашего репортажа. Продолжение следует…

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