В Кельне отмечают юбилей "Толстого Петра"

"Толстый Питер" или "Толстый Петр" (Der Dicke Pitter) - так жители Кельна называют самый большой колокол своего знаменитого на весь мир готического кафедрального собора и один из самых больших церковных колоколов в мире.

В пятницу, 5 мая 2023 года, исполняется ровно 100 лет со дня, когда этот 24-тонный бронзовый колокол был отлит в небольшой мастерской в тюрингском городе Апольда, взявшейся выполнить этот сложный заказ после того, как от предложений из Кельна отказались многочисленные специализированные фирмы во всей Европе. Все они опасались потерпеть неудачу. Заказчикам из Кельна нужен был главный колокол, звучащий особым низким тоном, чтобы достичь гармонии и слаженности всего ансамбля из дюжины разных соборных колоколов.

Новый язык главного колокола весит около 600 килограммов. Он был изготовлен в 2011 году взамен старого 800-килограммовоо языка, сорвавшегося из-за ошибки, допущенной при монтаже в 1950-х годах Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Именно из-за этой проблемы колокол-предшественник "Толстого Петра" ("Императорский колокол" 1875 года во время Первой мировой войны был пожертвован на военные нужды) был снят и отправлен на одно из оборонных предприятий. "Императорский колокол", не вписавшийся в кельнский ансамбль, был отлит в ходе завершения строительства Кельнского собора, заложенного еще в 1248 году. Последними в конце XIX века были доделаны две 157-метровые башни этого храма, на южной из которых расположена главная колокольня. В тот момент собор был самым высоким сооружением в мире!

Новый колокол после войны

Почти сразу после окончания Первой мировой войны тогдашний обер-бургомистр Кельна Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) и церковные власти решили заказать новый главный колокол для Кельнского собора, что было непросто не только из-за технических сложностей. Дело в том, что во время послевоенной гиперинфляции трудно было договориться об условиях закупки металла. Однако состоятельные жители города предоставили гарантии на необходимую сумму в рейхсмарках и американских долларах.

Северная и Южная башни Кельнского собора. Восемь из 12-ти колоколов находятся на башне справа. Еще четыре - на небольшой башенке над средокрестием храма, которую на этом снимке не видно Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Чтобы расплавить метал и гарантировать бесперебойный процесс было использовано около 30 кубических метров еловой древесины. Процесс заполнения формы бронзой (то есть непосредственно литья колокола) 5 мая 1923 года занял ровно 9 минут и 32 секунды. Первые пробы звука на месте показали, что задача была выполнена, но на пути завершения проекта возникли неожиданные препятствия.

После войны Германия должна была выплачивать репарации. Рейнская область находилась в зоне французской оккупации, из-за чего возникли опасения, что колокол после доставки в Кельн будет конфискован. В результате до ноября 1924 года он оставался в Тюрингии, где был выставлен на показ, став на некоторое время своего рода местной достопримечательностью.

Церемония освящения колокола в 1924 году Фото: akg-images/picture-alliance

Когда звучит главный колокол

В Кельн колокол доставили на специальном вагоне по железной дороге до тогдашнего речного порта на Рейне, где с помощью самого мощного здешнего крана перегрузили на дорожную платформу. Кран, кстати, до сих пор находится на своем месте в современном портовом квартале и снабжен табличкой, в тексте которой этот факт, конечно, упоминается.

30 ноября 1924 года в торжественной церемонии освящения колокола, названного в честь святого покровителя Кельнского собора - апостола Петра, участвовало около 20 тысяч человек. Затем, чтобы переместить этот колокол (3,20 на 3,22 метра) внутрь здания, пришлось разобрать часть центрального портала, так как в даже в самую широкую дверь он не проходил. Процесс поднятия на колокольню, примерно на 50-метровый уровень, занял еще несколько недель.

Впервые над городом хорошо узнаваемый низкий звук "Толстого Петра" раздался в Рождество этого же года. Используется он только во время главных церковных праздников и по особым случаям - например, когда умирает папа римский или после избрания нового понтифика.

Колокол "Святого Петра" в феврале 2023 года Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Юбилей "Толстого Петра"

В 2023 году по случаю 100-летнего дня рождения главного колокола в Кельне с 4 по 7 мая проходит европейская конференция - Дни колоколов, в программе которой значится много разных мероприятий. Как сообщает католическое информационное агентство KNA, основным событием станет необычный концерт: исполнение особой колокольной симфонии из шести частей, написанной специально для двенадцати колоколов Кельнского собора. Концерт, который будет слышен повсюду вокруг храма в центре города, начнется в восемь часов вечера в пятницу, 5 мая.

Откроет симфонию второй по рангу соборный колокол - средневековая "Прециоза" (Pretiosa), отлитая в 1448 году. Соло юбиляра - во второй части. Во время финала над Кельном будут звучать сразу все соборные колокола, включая самый маленький - 70-килограммовый колокол "Святой Клары" (Klaraglocke) 1621 года, недавно возращенный на свое место - в небольшую башенку над средокрестием храма. Несколько десятилетий "Святая Клара" хранилась на складе реставрационной мастерской.

После окончания концерта на площади перед собором состоится отливка новых колоколов для разных городских храмов - показательная церемония в рамках юбилейных торжеств.

Памятник готической архитектуры Кельнский собор внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является самой популярной архитектурной достопримечательностью Германии. Этот храм ежегодно посещает около шести миллионов туристов со всего мира.

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