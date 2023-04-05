Кельнскому собору вернут подсветку, другим объектам - нет

Подсветку Кельнского собора отключили семь месяцев назад и решили возобновить перед Пасхой.

Городские власти Кельна решили возобновить архитектурную подсветку Кельнского собора, прекращенную в сентябре прошлого года в рамках программы по экономии электрической энергии - комплекса мер, введенных в Германии для предотвращения энергетического кризиса из-за войны в Украине.

Как говорится в сообщении мэрии, опубликованном во вторник, 4 апреля, подсветку главной городской достопримечательности возобновят уже перед пасхальными праздниками - выходными днями, начинающимися в Страстную пятницу на этой неделе. На другие городские объекты - в частности, мосты через Рейн, затронутые мерами по экономии энергии, это решение не распространяется. На мостах будет работать только обычное уличное освещение.

Западный фасад Кельнского собора без подсветки Фото: Marius Becker/dpa/picture allliance

Срок действия федерального постановления об экономии энергии, изданного прошлой осенью, официально истекает 15 апреля, после чего решения о продолжении или прекращении этих мер смогут принимать местные власти городов и общин.

Кельнский собор - особенный символ

Как отмечается в заявлении городской администрации, возобновить репрезентативную подсветку всех 130 таких зданий и объектов в Кельне до окончания войны в Украине было бы неверным сигналом, однако случай с Кельнским собором - особенный, так как этот храм играет для жителей города особенную роль, намного превосходящую значение собора как всемирно известного памятника архитектуры.

Говоря о решении не возобновлять пока репрезентативную подсветку других объектов, в Кельне также отметили необходимость борьбы с климатическим кризисом и экономии энергии в целом.

Власти соседнего крупного города - Дюссельдорфа - уже приняли решение продлить меры экономии энергии до конца марта 2024 года. Аналогичные постановления в земле Северный Рейн - Вестфалия также приняты, в частности, в Эссене и Мюнстере.

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