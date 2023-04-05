Кельнскому собору вернут подсветку, другим объектам - нет
Максим Нелюбин
1 ч. назад
Подсветку Кельнского собора отключили семь месяцев назад и решили возобновить перед Пасхой.
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Городские власти Кельна решили возобновить архитектурную подсветку Кельнского собора, прекращенную в сентябре прошлого года в рамках программы по экономии электрической энергии - комплекса мер, введенных в Германии для предотвращения энергетического кризиса из-за войны в Украине.
Как говорится в сообщении мэрии, опубликованном во вторник, 4 апреля, подсветку главной городской достопримечательности возобновят уже перед пасхальными праздниками - выходными днями, начинающимися в Страстную пятницу на этой неделе. На другие городские объекты - в частности, мосты через Рейн, затронутые мерами по экономии энергии, это решение не распространяется. На мостах будет работать только обычное уличное освещение.
Срок действия федерального постановления об экономии энергии, изданного прошлой осенью, официально истекает 15 апреля, после чего решения о продолжении или прекращении этих мер смогут принимать местные власти городов и общин.
Кельнский собор - особенный символ
Как отмечается в заявлении городской администрации, возобновить репрезентативную подсветку всех 130 таких зданий и объектов в Кельне до окончания войны в Украине было бы неверным сигналом, однако случай с Кельнским собором - особенный, так как этот храм играет для жителей города особенную роль, намного превосходящую значение собора как всемирно известного памятника архитектуры.
Говоря о решении не возобновлять пока репрезентативную подсветку других объектов, в Кельне также отметили необходимость борьбы с климатическим кризисом и экономии энергии в целом.
Власти соседнего крупного города - Дюссельдорфа - уже приняли решение продлить меры экономии энергии до конца марта 2024 года. Аналогичные постановления в земле Северный Рейн - Вестфалия также приняты, в частности, в Эссене и Мюнстере.