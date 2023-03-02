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Кельнский собор
Западный портал и башни Кельнского собораФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance
ТуризмГермания

Кельнский собор распродают по частям - как купить кусочек?

Максим Нелюбин
29 мин. назад

В Кельне нашли новый способ получения средств на содержание известного готического собора.

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Содержание Кельнского собора, самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии, ежегодно обходится в семь-восемь миллионов евро. Плата за вход в храм, который ежедневно осматривают до 30 тысяч туристов, не взимается. Примерно 60 процентов суммы финансируется из средств, собираемых специальной некоммерческой организацией - Центральным обществом по строительству собора (Zentral-Dombau-Verein zu Köln, ZDV).

Западный фасад Кельнского собора
Западный фасад и башни Кельнского собора на рисунке 1889 годаФото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Общество было создано жителями города в 1842 году для того, чтобы завершить знаменитый местный долгострой. Возведение этой готической церкви, заложенной в 1248 году, продолжалось более шести столетий - до 1880 года. На момент окончания строительства собор со своими 157-метровыми башнями был самым высоким сооружением в мире.

В ZDV на данный момент состоят около 18 тысяч человек. Помимо пожертвований, долгое время одним из основных источников финансирования расходов на собор являлись доходы от продажи лотерейных билетов. Сейчас в Кельне опробуют новые возможности, которые дают современные цифровые технологии. На днях здесь представили необычный проект Dome Cologne NFT, цель которого - не только получить дополнительные средства на ремонт и реставрацию этого памятника Всемирного наследия, но и привлечь в само общество новых членов со всего мира.

Кельнский собор и цифровое искусство

Каждый желающий может приобрести - пока они доступны - одну из частей своего рода гигантской цифровой мозаики - разбитого на 3528 фрагментов детального изображения западного соборного портала. Изображение создано на основе многочисленных отдельных фотографий, сделанных на разной высоте с помощью дрона. Полученные таким образом снимки были обработаны специальной графической программой, позволившей получить подробное фронтальное изображение портала.

Права на владение каждым уникальным фрагментом мозаики размерами 20 на 20 сантиметров реализуются в виде криптографического невзаимозаменяемого токена NFT. Этот сертификат, набирающий популярность на арт-рынке в последние годы, был разработан на основе механизма, применяемого в криптовалютах. Тот, кто уже пользуется этими сервисами, может купить сертификат напрямую на площадке opensea.io.

Однако, как отметили авторы проекта, желающим внести свой вклад в сохранение Кельнского собора нет необходимости разбираться в этой технологии и так далее. Они могут приобрести один из специальных пакетов, в которые входит созданный заранее электронный кошелек. Токен сохраняется для покупателя на запоминающем устройстве - USB-накопителе, украшенном гравировкой и обозначенном уникальным серийным номером.

Продолжение следует

Токены предлагаются на сайте акции в трех наборах - бронзовом, серебряном и золотом стоимостью 295, 345 и 495 евро. Во второй пакет, в частности, входит высококачественная распечатка фрагмента на особой бумаге. Третий пакет дополняет миниатюрная модель храма, партия которых была изготовлена ограниченным тиражом специально для этого проекта. Все покупатели также на один год автоматически становятся членами общества и при желании могут затем в нем остаться.

Получив первый опыт в области торговли цифровым искусством, организаторы в будущем намерены регулярно предлагать новые изображения Кельнского собора в виде уникальных токенов - для привлечения дополнительных средств на нужды знаменитого готического храма. Сам собор, кстати, продать невозможно, так как он принадлежит сам себе…

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