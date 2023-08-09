Археологи нашли в Кельне античную баню

В ходе раскопок на площади Ноймаркт в Кельне археологи нашли средневековую торговую улицу и фундамент римского жилого дома с купальней.

Основанный древними римлянами Кельн относится к числу старейших городов Германии. Статус римской колонии под названием Colonia Claudia Ara Agrippinensium здешний военный лагерь на Рейне получил в 50 году.

В Кельне до сих пор регулярно находят археологические следы и артефакты римского периода, начавшегося около 19 года до нашей эры и продолжавшегося примерно до 455 года. Однако результаты раскопок на Новом рынке - Ноймакрт (Neumarkt) - заставили удивиться даже опытных кельнских археологов, не ожидавших такого рода сюрпризов. Раскопки были начаты несколько месяцев назад на месте возведения нового фонтана.

Ноймаркт - одна из главных площадей Кельна

Сначала в верхних слоях под поверхностью рынка ученые обнаружили проложенную диагонально мощеную торговую улицу, вдоль которой в Средние века располагались торговые стенды. Первое письменное упоминание Ноймаркта датировано 1076 годом, когда он уже существовал здесь, вероятно, полвека. Рынок был обустроен по распоряжению кельнского архиепископа Пилгрима (Pilgrim von Köln), занимавшего этот пост в 1021-1036 годах.

Фундамент римской купальни, обнаруженный на площади Ноймаркт летом 2023 года Фото: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum

В 1823 году, то есть 200 лет назад, именно эта площадь стала местом проведения первого праздничного шествия в истории современного Кельнского карнавала. Ежегодно в ноябре-декабре на Ноймаркте работает один из самых больших и популярных рождественских базаров города.

Обнаруженные во время раскопок объекты изменили преставления о том, как Ноймаркт использовался в Средние века. Ранее историки считали, что здесь торговали исключительно скотом, однако в ходе нынешних раскопок нашли восемь пломб - специальных знаков, которые крепились на тканях, чтобы подтвердить качество и происхождение товара.

Как отметили в городском ведомстве по охране археологических памятников, в 1990-х годах в ходе более масштабных раскопок на Сенном рынке - Хоймаркт (Heumarkt), которые проводились перед началом строительства подземного гаража, был найден всего лишь один подобный артефакт.

Также на Ноймаркте этим летом были обнаружены многочисленные осколки керамических объектов разных периодов Средневековья и необычный жетон - так называемый счетный пфенниг. Такие специальные фишки использовались в Европе на протяжении многих столетий для линованных счетных досок - своего рода средневековых логарифмических линеек.

Реконструированный план римской колонии Colonia Claudia Ara Agrippinensium на Рейне Фото: Nicolas von Kospoth/wikimedia | gemeinfrei

Неожиданная археологическая находка

Продолжив раскопки на большей глубине, археологи наткнулись на следы частного дома римского периода. В этом месте под землей планируют разместить технический отсек нового фонтана. Как сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger, речь идет о городском особняке, принадлежавшем состоятельным владельцам.

Об этом высоком статусе свидетельствуют найденные следы настенных росписей на осколках стен и фрагментах штукатурки, сохранившиеся части системы напольного отопления и домашней купальни - римской бани с тремя бассейнами для воды разной температуры: холодной, теплой и горячей. Купальня была обустроена в доме дополнительно уже после возведения особняка, о чем свидетельствуют следы перепланировки.

На раскопки древнеримского слоя отведено пятьдесят дней. В ходе работ будут точно документированы все детали, важные для дальнейших исследований. Затем античные фундаменты накроют специальным защитным слоем, после чего строительные работы будут продолжены.

В этой части площади будет находиться технический отсек нового фонтана Фото: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum

Римско-германский музей

Как отмечают в археологическом ведомстве, на сроках возведения нового фонтана раскопки отразиться не должны, так как при планировании такого рода проектов в Кельне заранее учитывается время на раскопки в случае обнаружения следов городской истории, насчитывающей около двух тысяч лет.

Многочисленные такие артефакты хранятся в коллекциях Римско-германского музея (Römisch-Germanisches Museum ) - одного из важнейших археологических музеев Германии. В 2019 году здание музея около Кельнского собора было закрыто на генеральную реконструкцию, которая должна быть завершена в 2026 году.

Часть экспозиции можно увидеть во временных помещениях в Бельгийском доме (Belgisches Haus), расположенном недалеко от места нынешних раскопок.

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