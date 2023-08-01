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Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Максим Нелюбин
26 мин. назад

Со дна реки Траве около немецкого Любека подняли 450 фрагментов ганзейского торгового судна, затонувшего четыре века назад.

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Любек
Пятиметровый судовой руль ганзейского парусникаФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Около немецкого города Любека в земле Шлезвиг-Гольштейн завершены работы по поднятию со дна реки Траве основных частей ганзейского парусника XVII века, начатые в июне этого года. Последним большим фрагментом, извлеченным из-под воды, стал пятиметровый судовой руль.

По словам главного археолога Любека Дирка Ригера (Dirk Rieger), сообщившего новые подробности в понедельник, 31 июля, парусник уже раскрыл намного больше своих секретов, чем ожидали ученые, хотя подробные исследования конструкции судна, находившихся на борту предметов и анализ полученных сведений только начинаются.

Что уже известно о подводных раскопках?

Напомним, что около месяца назад археологи представили общественности первые объекты, найденные водолазами во время подводных раскопок на 11-метровой глубине посреди реки Траве между Любеком и Травемюнде, где она впадает в Балтийское море. Среди них были части якоря, фрагменты канатов, канатные шкивы, кухонная утварь, бутылки для вина и шнапса, мешочек для табака и кости домашних животных - быков и свиней, использовавшихся в пищу.

Любек
Водолаз на борту специального судна готовится к очередному погружению к месту раскопок Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Как сообщает информационное агентство dpa, сейчас ученые на основе анализа хорошо сохранившихся деревянных частей смогли сделать первые выводы о конструкции и возможном происхождении этого торгового судна, затонувшего около четырех столетий назад, по всей видимости, из-за начавшегося на борту пожара.

В общей сложности в специально арендованный ангар в Любеке уже доставлено около 450 фрагментов судна и 80 из 160 деревянных бочек, наполненных негашеной известью, предположительно, из Скандинавии. Половина бочек еще находится на дне около места, где затонул парусник. Они будут подняты в ближайшее время.

На некоторых бочках обнаружены специальные знаки, которыми ганзейские купцы маркировали свои грузы. Историки надеются, что смогут найти соответствующие образцы в архивах и определить, кому они принадлежали.

Deutschland Lübeck | Letztes Wrackteil geborgen | Hanseschiff
Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Строительный материал для кирпичных храмов

Негашеная известь была важным строительным материалом в этом регионе вдоль побережья Балтийского и Северного морей. Она добавлялась в раствор, использовавшийся при возведении кирпичных зданий в Любеке и других здешних городах Ганзейского союза.

Сегодня старые храмы и другие здания в стиле ганзейской кирпичной готики в Любеке, а также, например, в Штральзунде и Висмаре, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дальнейшие шаги

Случайна находка на дне реки Траве, которую сами археологи называют настоящей сенсацией, является уникальным свидетельством истории немецкой Ганзы. В связи с этим ученые предлагают провести надлежащую консервацию частей, чтобы реконструировать парусник для использования в качестве музейного экспоната.

Этот вопрос находится в ведении городских властей, ранее уже выделивших два миллиона евро на подводные археологические работы. Чтобы обеспечить сохранность до принятия решения, деревянные части помещены в резервуары с водой.  

Любек
Координатор проекта д-р Феликс Рёш (Dr. Felix Rösch) показывает монету, найденную на месте подводных раскопок Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

По словам Дирка Ригера, длина судна составляла примерно 23 метра, ширина - около 6 метров. Дно имело форму киля, то есть не было плоским, что говорит о том, что парусник не предназначался для использования в прибрежном мелководье - Ваттовом море.

Судя по всему, речь идет о созданной ганзейскими судостроителями комбинированной конструкции, включавшей элементы голландских парусников флейтов и трехмачтовых плоскодонных галиотов.

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