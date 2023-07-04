Парусник XVII века оказался археологической сенсацией

В немецком городе Любек считают, что результаты подводных раскопок на реке Траве позволят написать новую главу в истории археологии и немецкой Ганзы.

Археологи в немецком Любеке в начале этой недели представили общественности первые части ганзейского торгового парусника, затонувшего на реке Траве недалеко от этого города в XVII веке. Как сообщает информационное агентство dpa, подводные раскопки на одиннадцатиметровой глубине были начаты месяц назад и продолжатся до конца августа.

По мнению присутствовавшего на пресс-конференции бургомистр Любека Яна Линденау (Jan Lindenau), речь идет о сенсационной находке. Городской сенатор по вопросам культуры Моника Франк (Monika Frank), подчеркнув ведущую роль Любека в Ганзейском союзе, заявила, что сейчас здесь "пишется новая глава в истории археологии".

Водолаз на месте подводных раскопок Фото: Christian Howe/dpa/Hansestadt Lübeck/picture alliance

Останки корабля на дне реки. Это изображение, созданное на основе исследования места с помощью эхолота, было показано во время пресс-конференции в Любеке в июле прошлого года Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Археологи в Любеке отвечают на вопросы журналистов около деревянного фрагмента, поднятого со дна реки Траве Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Что уже было известно о паруснике, обнаруженном случайно во время геодезических работ в 2021 году?

Дендрохронологическое исследование показало, что судно было построено около 1650 года. Затонуло, согласно архивным записям, предположительно, в 1680 году. На борту находилось около 150 деревянных бочек, вероятно, из Скандинавии. В бочках перевозилась негашеная известь, использующаяся в строительстве. Причиной крушения считалось попадание на мель, однако во время подводных работ сейчас были обнаружены следы пожара.

Что уже найдено и какие первые выводы сделаны?

На поверхность уже подняты некоторые бочки, части якоря, многочисленные деревянные фрагменты, хорошо сохранившиеся канаты, колеса с ободом - канатные шкивы. Первый анализ этих частей и других предметов позволил предположить, что речь идет о торговом судне, построенном в Германии.

До сих пор археологам удавалось обнаруживать затонувшие торговые парусники из Нидерландов или военные корабли этого периода. Торговое судно немецких ганзейских купцов, если гипотеза подтвердится, было найдено впервые. В таком случае это предоставит ученым уникальную возможность узнать много нового об истории немецкой Ганзы и ганзейского торгового флота.

Руководитель исследовательского проекта д-р Феликс Рёш (Dr. Felix Rösch) демонстрирует журналистам канатные шкивы Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Деревянные фрагменты ганзейского торгового судна в специальном бассейне с водой Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Деревянная балка со следами, оставленными корабельными червями Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Среди других вещей, уже поднятых со дна реки Траве, находится разная кухонная утварь, кастрюли и тарелки, бутылки для вина и шнапса, мешочек для табака и изящная чаша, судя по всему, предназначавшаяся для капитана. Также обнаружены кости домашних животных - быков и свиней, использовавшихся в пищу.

Что будет с находками?

Все предметы и части корабля сейчас временно находятся в складском помещении, где осуществляются дальнейшие исследования. Деревянные фрагменты помещены в воду, чтобы не допустить быстрого высыхания и образования трещин.

На следующем этапе все находки будут подвергнуты трехмерному сканированию. Найденные предметы далее поступят на хранение и для использования в музейных целях.

Вопрос о том, что делать с останками самого торгового судна, которые будут подняты со дна реки, пока остается открытым. Обработка дерева, долго находившегося в воде, для использования в качестве экспонатов, является длительным и дорогостоящим процессом. Не исключено поэтому, что после проведения всех исследований эти части могут быть возвращены на место, где были найдены и прекрасно сохранились несколько сотен лет.

Достопримечательности и история Любека

Отметим, что недавно Любек занял второе место в рейтинге популярности объектов Всемирного наследия в Европе. Также незадолго до этого исторические грамоты и свидетельства Ганзейского союза стали "Памятью мира" - были внесены в список документального наследия ЮНЕСКО.

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