В Ростоке нашли средневековые подвалы

В немецком Ростоке представлены результаты археологических раскопок около исторической ратуши, во время которых были обнаружены прекрасно сохранившиеся деревянные подвалы XIII века.

В ганзейском городе Росток в немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания найдены прекрасно сохранившиеся деревянные подвалы XIII-XIV веков. Как сообщается в пресс-релизе городских властей, опубликованном на этой неделе, археологические исследования проводятся около исторической Ростокской ратуши в восточной части Нового рынка. Территориия отведена под расширение административного комплекса.

Редкая находка

Началу раскопок в марте 2023 года предшествовали предварительные работы по поиску неразорвавшихся авиационных бомб времен Второй мировой войны. Позже археологи обнаружили под землей двухметровые деревянные стены трех подвалов.

Как подчеркивает руководитель исследовательской группы д-р Йорг Анзорге (Dr. Jörg Ansorge), такого рода находки в столь хорошем состоянии являются большой редкостью не только для Ростока, но и для всего региона - до сих пор известны лишь в некоторых других старых городах Ганзейского союза, например, Любеке.

На месте раскопок в Ростоке Фото: KOE/Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

В ходе раскопок около Ростокской ратуши также обнаружены многочисленные предметы. Особый интерес вызывают знаки из свинца и цинка, использовавшие в качестве украшений одежды пилигримов - паломников, направлявшихся поклониться мощам Трех Святых королей-волхвов и Святой Урсулы в Кельне, а также во французский Рокамадур, где находится оно из важных мест почитания Девы Марии.

Один из металлических знаков средневековых пилигримов, найденных в Ростоке в ходе раскопок около исторической ратуши Фото: AIM-V/Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern

Ганзейский город Росток

Дендрохронологический анализ толстых дубовых досок позволил определить примерное время строительства подвалов серединой XIII века. Дополнительные исследования разных следов и найденных предметов позволили предположить, что подвалы использовались в течение примерно ста лет, затем были засыпаны. В частности, в одном из них в XIV веке была возведена кирпичная стена.

Отметим, что свои городские права Росток получил в 1218 году, то есть подвалы были обустроены в начальный период истории этого портового города на Балтийском море, вошедшего в торговый Ганзейский союз в 1283 году.

В данный период городской истории Ростока здесь располагались дома мелких ремесленников, точный род деятельности которых установить пока не удалось. Часто такие выводы можно делать на основе исторических названий улиц, площадей или кварталов средневековых городов, но происхождение старого названия улицы - Киббенибберштрасе (Kibbenibberstraße) - узнать до сих пор не удалось. Сейчас здесь находится Малая водная улица (Kleine Wasserstraße).

Ростокская ратуша была возведена в первой половине XIII века в стиле кирпичной готики. В начале XVIII века фасад был перестроен в стиле барокко Фото: Rico Ködder/Shotshop/picture alliance

Район сильно пострадал во время разрушительного пожара 1677 года и бомбардировок 1942 года, в результате которых были уничтожены многочисленные исторические свидетельства. В ходе послевоенного восстановления города в середине прошлого века территория была подвергнута перепланировке, что также привело к удалению исторических слоев.

Сырые подвалы

Подвалы на Киббенибберштрасе, находившейся около склона, были сырыми - в них постоянно попадала стекавшая вниз вода. Воду собирали и выносили, о чем свидетельствуют следы дренажа. Позже высокая влажность в этом месте способствовала сохранению засыпанных землей дубовых досок, состояние которых сейчас заметно ухудшается с момента начала контакта с воздухом. После завершения научных исследований эти деревянные элементы будут отправлены на свалку.

В Ростоке также найдены зарытые в землю винные и пивные бочки, использовавшиеся в качестве отхожих мест. В одной из них находились два глиняных сосуда XIV века - разбитых, но без утерянных фрагментов. Здесь же обнаружена каменная латрина, однако эта находка еще не извлечена из земли. Археологические раскопки продолжаются.

Смотрите также: