Что празднует Европа в дни православного Рождества

Подавляющее большинство христианских церквей мира, включая католическую, евангелическую и несколько православных церквей (например, греческая и болгарская), празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Русская православная церковь отмечает Рождество 6 - 7 января. Но интересно, что традиции и обычаи большинства европейских стран тоже сохранили эти дни - или, во всяком случае, 6 января - как праздничные. В частности, 6 января отмечается День трех святых королей. Это те три короля (волхва), которые принесли дары к колыбели, точнее - к яслям новорожденного Иисуса. Считается, что как раз 6 января и принесли.

Как пастухи стали королями

Вообще-то в Евангелии речь идет не о королях, а о пастухах или волхвах (мудрецах, магах), пришедших к младенцу Иисусу с дарами: золотом, ладаном и смирной. Но не то в XII веке, не то в XIV веке теологи решили, что волхвами или пастухами евангелисты называли их в переносном смысле: уж очень дорогими были дары, которые они принесли. Так три волхва превратились в трех королей, да еще и имена получили: Каспар, Мельхиор и Бальтазар (или Валтасар).

Золотой ковчег в Кельнском соборе Фото: HERMANN J. KNIPPERTZ/AP Photo/picture alliance

Их мощи хранятся сегодня в знаменитом Кельнском соборе, в роскошном золотом ковчеге. Отмечаемый 6 января праздник Богоявления и Крещения Господня, получивший в западной церкви название Эпифании, - один из древнейших христианских праздников. В церковном календаре он появился уже во II веке. В наше время в этот день дети, одетые в костюмы евангельских королей, ходят по домам, поют песни о Вифлеемской звезде (за что их и называют в Германии "Sternsinger" - "певцами звезды") и собирают деньги на благотворительные нужды.

Охранная грамота

После песен на дверях квартир, хозяева которых жертвуют деньги "певцам звезды", появляются (их пишут дети) начальные латинские буквы имен трех королей вместе с цифрами наступившего года. Часто год еще и делят "пополам": сначала, слева, - первые две цифры года, потом - латинское "C" (Caspar), "M" (Мelchior) и "B" (Baltasar), потом - две последние цифры года. Все это похоже на загадочную формулу, которая в этом году должна выглядеть так: 20 + C + M + В + 22. Считается, что такая надпись охраняет дом от злых духов. Поэтому ее нередко расшифровывают как латинское выражение "Christus Mansionem Benedicat", что значит "Христос благословляет этот дом".

Альбрехт Дюрер "Поклонение волхвов", 1504 год Фото: picture alliance / dpa

Кстати, хотя сбор пожертвований на благотворительные нужды в День трех святых королей и организует в Германии церковь, это давно уже перестало быть церковной или религиозной традицией и воспринимается как гуманитарная акция.

Старше Деда Мороза

В Италии 6 января справляют традиционный праздник ведьмы Бефаны. Многие даже не знают, что его истоки нужно тоже искать в древнем Богоявлении, а имя Бефана - это искаженное Эпифания. Согласно легенде, Бефана услышала от пастухов о рождении Иисуса и хотела посмотреть на него, но опоздала. Вифлеемская звезда, указывавшая путь волхвам, уже закатилась.

Первые упоминания о ведьме Бефане появились более 400 лет назад. То есть она старше привычного нам всем Деда Мороза лет на 200. Передвигается Бефана не на санях, в которые запряжены олени, а, как и полагается ведьме, на метле. Вместо красной шапки она носит черный остроконечный колпак или черный платок. Бефана горбата, и на носу у нее бородавка.

Ведьма, которая приносит подарки

Удивительно, но именно это страшилище, очень похожее на русскую Бабу Ягу, приносит итальянским детям подарки ночью 6 января. Ложась спать, дети зовут ведьму, приглашают, стараясь умаслить: "Бефана, добрая колдунья, прилетай, когда все люди спят. В разбитых ботинках, в колпаке "а ля романа", - да здравствует, да здравствует Бефана!"

Ведьма Бефана на римской улице. Конечно, не в этом году Фото: Claudio Onorati/EPA/picture alliance

Когда темнеет и весь дом засыпает, Бефана прилетает и кладет в носки, специально положенные для этой цели, сладости, орехи, мандарины. В последние десятилетия традиция эта получила любопытное развитие, соединившись с "певцами звезды". В Италии по домам ходят не короли, а... ведьмы, - то есть дети, переодетые в костюм Бефаны, с метлами в руках.

Они желают людям, открывающим дверь, всего наилучшего, здоровья, богатства, успехов в работе и личной жизни, а потом собирают дань. Не пожертвования, а именно дань: конфеты, печенье, орехи, - в общем, все, что раньше им приносила ведьма Бефана.

Королевские галеты

Интересная традиция существует во Франции. Здесь 6 января пекут так называемые королевские галеты (galette des rois). В одно из этих печений запекают маленькую фигурку или, как делали издревле, просто фасолину (fève).

Едят галеты обычно за семейным столом. Самый младший выбирает первым. Того, кто находит фасолину или фигурку, объявляют королем дня. Ему надевают маленькую корону, и он становится на этот день главой семьи. Ну, а дети в любом случае получают сладости и маленькие подарки. Надо ли говорить, что корни этой традиции - тоже в евангельской истории о волхвах, которые принесли подарки младенцу Иисусу.