Археологические сокровища Кельнского собора

Археологические раскопки под Кельнским собором были начаты после войны - в 1946 году, чтобы проверить не пострадал ли фундамент этого готического храма.

Почему Кельнский собор не был разрушен во время Второй мировой войны? В 1942-1945 годах Кельн пережил более 260 авиационных ударов, в результате которых здесь было уничтожено или повреждено около 95 процентов всех зданий. Исторический центр превратился в руины - казалось, что лишь один этот храм остался стоять посреди обгоревших развалин Старого города.

Бомбардировки Кельна. Легенды и реальность

После войны широко распространилсь легенда, согласно которой самую высокую церковь Кельна якобы не бомбили, так как 157-метровые башни собора должны были служить британским пилотам в качестве ориентира, однако она не соответствует действительности. Как и предположение о том, что собор не был включен в список целей из-за своего значения в качестве выдающегося памятника архитектуры и религиозного символа.

Один из обрушившихся готических сводов и строительные леса в Кельнском соборе в 1948 году Фото: picture alliance/KEYSTONE

Как сильно пострадал Кельнский собор во время войны?

Однако в Кельнский собор попало в общей сложности около семидесяти авиационных бомб, из них почти полтора десятка - тяжелых. Некоторые разрывались снаружи, некоторые - внутри. Зажигательные бомбы соскальзывали вниз по скатам острой крыши. Эти бомбы быстро тушили. Однако тяжелые бомбы пробивали металлическую кровлю и каменные готические своды. Крыша не сгорела, но из двадцати двух каменных сводов девять обрушились полностью и шесть получили значительные повреждения.

Первый руководитель раскопок в Кельнском соборе Отто Доппельфельд со своими сотрудниками в 1946 году Фото: Hohe Domkirche Köln, Domgrabung

Взрыватели были настроены так, чтобы тяжелые бомбы детонировали внутри зданий, попадая в подвалы. В соборе подвальных помещений не было. Небольшая крипта, в которую сейчас могут спуститься туристы, была обустроена лишь в конце 1960-х годов в качестве новой усыпальницы для кельнских архиепископов. Внутри здания бомбы разрывались после удара о каменный пол. Осколки разлетались по нефам, попадали в колонны и стены… Устоять собору помогли особенности готической архитектуры - в частности, наличие больших высоких окон, через которые проходили ударные волны. При этом выбиты были не только стекла, но и фрагменты резных каменных рам.

Вибрацию и сотрясения здания компенсировали надежные фундаменты, заложенные средневековыми мастерами с большим запасом прочности, о чем подробно рассказывалось в первой части этого материала: Раскопки под Кельнским собором - что выяснили археологи? Свою роль в стабилизации также сыргали внешние опоры - готические каркасы.

Готовиться к эвакуации ценностей, алтарей, реликвий и произведений сакрального искусства из своего собора в Кельне начали еще в 1936 году. Нижние витражи боковых нефов и часовен успели снять и увезти, но витражи центрального и поперечного нефов, расположенные высоко под крышей, оставались в храме. Уже после первых налетов они были выбиты - вылетели наружу, разбившись на миллионы осколков. После войны эти витражи заменили окнами с повторяющимися простыми узорами. Спасенные вернули на свои места.

Среди навсегда утраченных оказался южный витраж поперечного нефа, подаренный собору королевским домом Пруссии в 1863 году. Он был изготовлен на мануфактуре в Берлине, архив которой во время войны сгорел - в нем находились эскизы и другая документация. По единственной фотографии, которую нашли в Кельне, восстановить ничего было нельзя. Временное остекление находилось на этом месте до 2007 года, когда была завершена работа над новым "Пиксельным витражом" - подарком собору от художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter).

"Пиксельный витраж" Кельнского собора Фото: Sodapix AG/picture alliance

Кирпичная пломба Кельнского собора

До середины 1990-х годов посетители Кельна могли видеть так называемую соборную пломбу в нижней части Северной башни, сложенную из двадцати тысяч кирпичей еще во время войны в 1943-1944 годах. Эта часть здания сильно пострадала во время одного из налетов и нуждалась в стабилизации - срочном ремонте.

Позже кирпичную пломбу даже хотели оставить навсегда в качестве напоминания о войне, но в 1995-2005 годах фасад все же восстановили по историческим чертежам и эскизам. Воссозданная облицовка состоит из почти 825 каменных фрагментов, украшенных фигурами и орнаментами. Затраты на этот проект в Кельне сравнивают со стоимостью возведения небольшой церкви.

Так называемая соборная пломба Северной башни в 1945 году Фото: picture alliance

Первый этап археологических раскопок в Кельнском соборе

Первая служба после окончания Второй мировой войны состоялась в соборе в 1956 году. Столько времени потребовалось на то, чтобы привести храм в порядок. Перед началом этих работ первым делом нужно было выяснить состояние фундаментов - убедиться в отсутствии трещин и других проблем, которые могли угрожать статике здания. Для этого необходимо было сначала разобрать завалы - очистить нефы от обрушившихся сводов, затем разобрать поврежденные части каменного пола…

Предметы из детской могилы эпохи Меровингов, обнаруженной под Кельнским собором. Кольчужная сетка реконструирована Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: Matz und Schenk

Именно тогда было принято решение начать здесь раскопки, первый этап которых стартовал под руководством Отто Доппельфельда (Dr. Otto Doppelfeld) 21 мая 1946 года и занял около десяти лет. Общая площадь исследований составила около четырех тысяч квадратных метров. Затем был восстановлен каменный пол, под которым сохранили подземную археологическую зону, которую сейчас можно посетить во время экскурсий. Археологи не только смогли изучить особенности фундамента готического храма, но и обнаружить следы двух более ранних церквей и сооружений римского периода.

Непосредственно перед началом строительства нынешнего готического Кельнского собора в 1248 году на этом месте стоял так называемый Старый собор времен императора Карла Великого (Karl der Große, 747-814), возведенный в романском стиле. В ходе первого этапа раскопок недалеко от собора был обнаружен баптистерий шестого века, которым несколько столетий пользовались члены христианской общины Кельна. Она была создана во втором или третьем веке и стала первой христианской общиной в северной части Римской империи. Под самим собором также нашли следы фундаментов и обогрева домов древнеримского периода.

Выставка в Сокровищнице Кельнского собора

В 1959 году под зданием было найдено два захоронения шестого века - времен династии Меровингов. Предположительно, речь идет о могилах королевы Франков Визигарды (Wisigarde, 512-540) и малолетнего сына королевы, в которых находилось богатые погребальные дары.

Эти экспонаты сейчас можно увидеть в соборной сокровищнице, где до 14 марта 2024 года проходит специальная выставка под названием "Раскопки. Археологические сокровища из Кельнского собора" ("Ausgrabungen. Archäologische Schätze aus dem Kölner Dom" ). Выставка подводит итог почти сорокалетней научной работы археолога Ульриха Бака (Dr. Ulrich Back), опубликовавшего результаты своих исследований в книге "Археология в Кельнском соборе" ("Archäologie im Kölner Dom. Forschungsergebnisse zu seiner Vor- und Baugeschichte" ).

Раскопки в Кельнском соборе. Фотографии

Каменная купель - баптистерий раннехристианской общины Кельна Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: Matz und Schenk

Схема детского захоронения в Кельнском соборе Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: Matz und Schenk

Украшения из могилы королевы, найденной под Кельнским собором Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: Matz und Schenk

Части напольной мозаики из романского Старого собора в Кельне Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte/Foto: Mira Unkelbach

Фундаменты башен в археологической зоне и фрагменты временного западного портала Кельнского собора, которым пользовались до завершения строительства храма в 1880 году Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte/Foto: Mira Unkelbach

Фрагменты балюстрады Кельнского собора 1869 года Фото: Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte/Foto: Jennifer Rumbach

Всего за многие десятилетия исследований, начатых после войны, ученые обнаружили под собором около двух тысяч фрагментов и следов старых стен, полов, мозаик, могил и фундаментов, а также около 260 тысяч отдельных предметов - осколков керамики, стекла, изделий из металла и кости разных периодов, вплоть до частей системы газового освещения храма XIX века.

Также удалось найти место - следы от ямы, в которой в середине XV века прямо на строительной площадке был отлит один из больших соборных колоколов - Pretiosa или Speciosa. В Средние века большие колокола отливали на месте, так как транспортировка многотонных грузов требовала куда больших затрат и времени. Самым тяжелым колоколом собора сейчас является 24-тонный "Толстый Петр" - Petersglocke. Он был изготовлен в 1923 году в тюрингском городе Апольда и доставлен в Кельн на барже по Рейну.

Две тысячи лет в нескольких витринах

Специальная археологическая экспозиция в Сокровищнице Кельнского собора - небольшая, состоит из нескольких разделов, посвященных разным этапам в истории этого места. В первом демонстрируется фрагмент римского святилища II-III веков, посвященного матронам - женским мифологическим персонажам, особо почитавшимся в этой части Римской империи. Далее следуют первые находки, которые, возможно, являются первыми свидетельствами распространения христианства в Кельне - в частности, осколок чаши первой трети III века, на котором изображена рыба - один из символов новой религии, а также гребень первой половины V века, на котором точками нарисован крест.

Эпоха Меровингов представлена ножом с золотой рукояткой около 540 года и погребальными дарами, о которых уже упоминалось. Следы романского храма эпохи Каролингов выставлены в следующей ветрине, где находятся фрагменты напольной мозаики, осколок разрисованного оконного стекла зеленого цвета начала IX века, а также части полихромной настенной росписи.

Во время возведения готического собора в Средние века между 1248 и 1520 годом, после чего стройка замерла на несколько столетий, в землю попало много разных предметов - от золотых монет и золотого кольца до фрагментов оправ для очков из кости животных.

В самом верхнем слое, который относится к финальной стадии возведения храма, были найдены разные курительные трубки, золотые дамские карманные часы около 1875 года и осколки, из которых удалось склеить винную бутылку, изготовленную до 1850 года. Осколки были обнаружены в 1993 году во время изучения средневекового подвала около Соборной сокровищницы, где еще раньше располагалась ризница. На сохранившихся частях этикетки археологи смогли разобрать надпись "Соборный винный погреб" и изображение еще недостроенного храма.

Археологическая зона под собором, по которой водят экскурсии, официально до сих пор является строительной площадкой. Раскопки под Кельнским собором далеки от своего завершения, как и сам процесс изучения истории этого места.

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