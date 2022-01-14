Самые старые города Германии - в алфавитном порядке (фотогалерея)

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Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.
Во время раскопок в древнем немецком городе Шпайер обнаружены человеческие скелеты, возраст которых оценивается в 5000 лет.
Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Cевернее Альп есть всего лишь два таких древнеримских погребальных монумента, оставшихся стоять на своих изначальных местах. В Германии сейчас сносят… копию одного из них.
Уже от одних этих снимков дух захватывает даже у тех, кто далек от археологии. Гробнице на севере Германии - 5000 лет!
Сенсационную находку широкой общественности показали в понедельник, 13 декабря. Это золотые монеты!
Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Трире. Основные сведения и советы туристам.
В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".
Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества.