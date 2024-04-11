Что можно увидеть в римской погребальной камере в Кельне?

В Кельне открыли для посещения подземную усыпальницу, где были погребены члены семьи древних римлян. Помимо саркофага из белого мрамора в ней находятся мужские и женские бюсты, каменные кресла, монеты и урны с прахом.

Один из самых прекрасных и старинных немецких городов Кельн был основан в качестве римской колонии в Германии. До сих пор здесь находят артефакты античного периода. Одно из величайших археологических сокровищ федеральной землиСеверный Рейн-Вестфалия, где находится Кельн, - римская погребальная камера, где со II до начала IV веков богатая римская семья хоронила своих усопших. Убранство комнаты прекрасно сохранилось. Она была найдена случайно весной 1843 года, в месте, которое находится на территории сегодняшнего района Кельн-Вайден, на улице Ахенер штрассе, дом 1328.

Вход в древнеримскую погребальную камеру в районе Вайдена на западе Кельна Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance

В то время один из местных извозчиков решил расширить помещение для своего бизнеса и в ходе работ наткнулся на каменные ступени, ведущие глубоко под землю. Завершались они заслонкой из каменной плиты, за которой, к разочарованию предпринимателя, не было спрятано золотого клада, а находилась обвалившаяся римская могила. Власти Пруссии, тем не менее, высоко оценили находку и приобрели этот археологический памятник с оставшимся содержимым за 2300 талеров.

Римская погребальная камера была отреставрирована, а над ней возвели защитное сооружение по проекту тогдашнего главного архитектора Кёльнского собора Эрнста Фридриха Цвирнера (Ernst Friedrich Zwirner). Рядом построили дом для охраны. Поскольку могилы и артефакты были спрятаны глубоко под землей, а вход к ним был закрыт большой плитой с бронзовым кольцом, существует версия, что комната была специально засыпана по желанию самого владельца еще во времена Римской империи, чтобы защитить не только сон мертвых, но и содержимое погребальной камеры от разграбления.

В последние десятилетия у широкой публики не было доступа в усыпальницу. Но теперь, после многих лет кропотливой работы волонтеров камера стала частью музейно-выставочного и образовательного комплекса в Кельне и открыта для посещения три раза в неделю в сопровождении персонала. Это уникальное путешествие во времени - почти на 2 тысячи лет назад. Различные аудио- и наглядные пособия рассказывают историю о том, как была обнаружена усыпальница, о Римской империи и провинции Нижняя Германия, о появлении Кельна и о происходящем вокруг города в те далекие времена. Но прежде всего погребальная камера дает прекрасное представление об отношении к загробной жизни, системе захоронений, культе смерти и погребальном искусстве римлян.

Больше, чем просто древнее захоронение

Погребальная камера находится в 10 километрах к западу от Кельнского собора и является одним из самых хорошо сохранившихся и наиболее впечатляющих римских погребальных комплексов к северу от Альп. Туда можно зайти на экскурсию, но в то же время это помещение трудно назвать музеем в классическом понимании этого слова. Особенность экспозиции заключается в том, что здесь нет выставочных залов с витринами и экспонатами за стеклом - все расположено так, как это было при древних римлянах, без приукрашивания и защитных барьеров.

Древнеримская комната памяти усопших Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Холодная мрачная комната находится на глубине шести метров ниже уровня современной улицы, и попасть в нее можно по узкой лестнице. Подземное помещение сложено из больших блоков туфа. Дверной косяк собран из камней красного песчаника, что композиционно выделяет вход. Слева и справа от него стоят два кресла из известняка с таким искусно выполненным узором, что кажется, будто это плетеные стулья. В стенах находятся три большие ниши с полукруглыми сводами, оформленные внутри в виде лежаков, покрытых цветным мрамором. Кроме того, в стенах сделаны еще 29 маленьких ниш, которые использовались для хранения урн с пеплом, подношений и масляных ламп, освещавших комнату.

Бюсты двух женщин из мрамора. Мать и дочь? Или, все-таки сестры? Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance

Три бюста усопших и саркофаг

Три бюста - мужчины, женщины и молодой девушки - стоят в размещенных друг напротив друга стенных нишах. Скульптуры сделаны из белого каррарского мрамора примерно в конце II века. Ученые предполагают, что это изображения членов семьи, прах которых был захоронен в этой комнате, - в то время, в которое были изготовлены мраморные бюсты, римляне кремировали своих мертвых. Позже они стали хоронить тела усопших. Об этом свидетельствует огромныйсаркофаг в римской могиле, датируемый примерно 300 годом нашей эры и расположенный почти по центру комнаты. По мнению археологов, он был сделан из каррарского мрамора в древнеримской мастерской на территории современной Италии и привезен в Кельн. Боковая стенка саркофага украшена круглым медальоном с изображением - вероятно, умершей пары. Его держат две богини победы, которые, в свою очередь, окружены аллегориями четырех времен года.

Как выглядела погребальная камера снаружи, восстановить трудно. Известно лишь, что на месте обвала в свое время были обнаружены фрагменты колонн тосканского ордера.

Римские гробницы обычно располагались вдоль городских магистралей вне черты города, чтобы путешественники могли почтить память усопших. Римская погребальная камера в Кельне находилась когда-то на обочине Виа Бельгика, одной из важнейших транспортных артерий на северо-западе Римской империи.