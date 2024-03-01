В Германии показали смертельную ловушку для врагов

В Германии показали смертельную ловушку для врагов4 марта 2024 г.
Как долго могут сохраниться в естественных условиях в земле или под водой артефакты из дерева или части каких-то деревянных сооружений, парусников и так далее - пока не будут найдены случайно или во время археологических раскопок?
В музее около немецкого города Шёнинген в Нижней Саксонии хранятся копья, изготовленные для охоты около 300 тысяч лет назад и обнаруженные в конце прошлого века. В Унтерульдингене на Боденском озере в позапрошлом веке были найдены следы свайных жилищ - деревянных домов рыбацкого поселения позднего бронзового века, датированные 1300-800 годами до нашей эры. В позапрошлом году в Берлине откопали самую древнюю улицу города - бревенчатый настил 1238 года. В прошлом году со дна реки Траве около Любека подняли деревянные бочки и части торгового ганзейского судна, затонувшего в конце XVII столетия...
Уникальная археологическая находка около Бад-Эмса
Возраст находки, которую сейчас впервые представили общественности в Германии после реставрации, составляет около двух тысяч лет. Речь идет о конструкции из дерева - своего рода античном аналоге колючей проволоки. О применении таких заграждений-ловушек древними римлянами было хорошо известно из разных исторических источников, но в отличие, скажем, от каменных или кирпичных сооружений они до нас не дошли - сгорели во время пожаров, были сожжены, разобраны или за много столетий просто исчезли под воздействием окружающей среды.
Об этой археологической находке в Германии стало известно около года назад, о чем подробно рассказывалось в нашей публикации "Немного промахнулись - как римляне не нашли 200 тонн серебра". В конце февраля 2024 года немецкие ученые представили в Майнце большой сборник по итогам своих исследований и показали эту уникальнейшую находку, сделанную впервые (!) в истории изучения военно-оборонительных сооружений на всех территориях, которые когда-либо занимала, контролировала или пыталась завоевать Римская империя.
Смертельная ловушка из дубовых кольев
Речь идет об остро заточенных кольях (pila fossata) - деревянных шипах, которые древние римляне использовали для защиты своих укреплений: ставили перекрестным образом посреди рвов, окружавших военные поселения или гарнизоны. Чтобы обустроить ловушку, эти рвы маскировали - например, закрывали ветками или присыпали листвой. Для противников такие конструкции представляли смертельную опасность, например, во время попыток внезапных быстрых нападений.
Свидетельства об использовании такого рода античных деревянных ежей содержатся в исторических источниках - в частности, в сочинениях Гая Юлия Цезаря - "Записках о Галльской войне", но сами такие артефакты археологам до недавнего времени еще нигде не попадались. Поэтому находку, сделанную недалеко от немецкого курорта Бад-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц, можно рассматривать в качестве "маленькой сенсации". Так считает одна из участниц научного проекта - эксперт по древнеримской военной истории профессор Александра В. Буш (Prof. Dr. Alexandra W. Busch) из Центра археологии Ассоциации Лейбница (LEIZA).
Археологические раскопки и реставрация уникальной находки
Как говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам исследовательского проекта, деревянная конструкция прекрасно сохранилась, благодаря особенностям этого места, где под землей постоянно было влажно и одновременно из-за большой плотности и высокой твердости осадочной породы отсутствовал доступ кислорода.
Сами раскопки в долине одного из ручьев, впадающих в реку Лан, проходили в 2017-2019 годах. Помимо специалистов из Ассоциации Лейбница в исследовании участвовали, в том числе, эксперты из Франкфуртского университета имени Гёте и Генеральной дирекции по охране культурного наследия земли Рейнланд-Пфальц.
В середине первого века нашей эры здесь располагались два римских лагеря - большой и малый. В 2023 году ученым удалось с большой долей вероятности выяснить, зачем они вообще были обустроены в этих местах и почему использовались лишь очень короткий период - всего несколько лет.
Укрепления и гарнизоны предназначались для охраны и обеспечения поисков серебра. Древние римляне надеялись обнаружить на Лане богатое месторождение и бросили это занятие буквально за пару метров до рудоносной жилы, которую нашли здесь примерно через тысячу лет во времена Средневековья.
Первое письменное упоминание добычи серебра около Бад-Эмса датировано 1158 годом. Оно содержится в грамоте германского императора Фридриха I Барбароссы (Friedrich I Rotbart) о передаче соответствующих прав архиепископам Трира. В результате за все время существования здешнего рудника из недр извлекли около двухсот тонн этого ценного металла.
Два военных лагеря для поисков серебряной жилы
Следы большого римского лагеря, рассчитанного на три тысячи человек, были найдены случайно в 2016 году. Как выяснилось в ходе начатых в следующем году раскопок, этот каструм занимал примерно восемь гектаров, был окружен рвом, земляным валом и защищен деревянной оградой. Именно здесь на дне рва была обнаружена деревянная конструкция из заостренных дубовых кольев, которую в 2019 году перевезли в специальную лабораторию археологического центра LEIZA.
Процесс реставрации и консервации этой уникальной находки занял два с половиной года. Результаты были показаны сейчас в ходе презентации итогового научного сборника "Военные сооружения периода Ранней Римской империи около Бад-Эмса в контексте развития горного дела в Древнем Риме".
Раскопки на месте малого лагеря площадью всего в 0,1 гектара также преподнесли археологам небольшой сюрприз. Здесь обнаружили остатки фундамента главного оборонительного сооружения - следы одного из старейших каменных зданий в Германии к северу от Рейна. Следы этого малого лагеря были обнаружены еще в конце позапрошлого века.
До недавних пор предполагалось, что в этом месте находилась плавильная печь более позднего периода, но полученные сейчас результаты позволили сделать другие выводы, то есть говорить о небольшом римском укреплении - своего рода форпосте на противоположном склоне долины. Остатки плавильной печи оказались на самом деле фундаментом дозорной башни.
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