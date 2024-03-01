В Германии показали смертельную ловушку для врагов

Как долго могут сохраниться в естественных условиях в земле или под водой артефакты из дерева или части каких-то деревянных сооружений, парусников и так далее - пока не будут найдены случайно или во время археологических раскопок?

В музее около немецкого города Шёнинген в Нижней Саксонии хранятся копья, изготовленные для охоты около 300 тысяч лет назад и обнаруженные в конце прошлого века. В Унтерульдингене на Боденском озере в позапрошлом веке были найдены следы свайных жилищ - деревянных домов рыбацкого поселения позднего бронзового века, датированные 1300-800 годами до нашей эры. В позапрошлом году в Берлине откопали самую древнюю улицу города - бревенчатый настил 1238 года. В прошлом году со дна реки Траве около Любека подняли деревянные бочки и части торгового ганзейского судна, затонувшего в конце XVII столетия...

Уникальная археологическая находка около Бад-Эмса

Возраст находки, которую сейчас впервые представили общественности в Германии после реставрации, составляет около двух тысяч лет. Речь идет о конструкции из дерева - своего рода античном аналоге колючей проволоки. О применении таких заграждений-ловушек древними римлянами было хорошо известно из разных исторических источников, но в отличие, скажем, от каменных или кирпичных сооружений они до нас не дошли - сгорели во время пожаров, были сожжены, разобраны или за много столетий просто исчезли под воздействием окружающей среды.

Римская деревянная ловушка на месте раскопок около Бад-Эмса, состоящая из примерно 55-сентиметровых дубовых кольев Фото: Frederic Auth/Goethe Universität Frankfurt

Об этой археологической находке в Германии стало известно около года назад, о чем подробно рассказывалось в нашей публикации "Немного промахнулись - как римляне не нашли 200 тонн серебра". В конце февраля 2024 года немецкие ученые представили в Майнце большой сборник по итогам своих исследований и показали эту уникальнейшую находку, сделанную впервые (!) в истории изучения военно-оборонительных сооружений на всех территориях, которые когда-либо занимала, контролировала или пыталась завоевать Римская империя.

Смертельная ловушка из дубовых кольев

Речь идет об остро заточенных кольях (pila fossata) - деревянных шипах, которые древние римляне использовали для защиты своих укреплений: ставили перекрестным образом посреди рвов, окружавших военные поселения или гарнизоны. Чтобы обустроить ловушку, эти рвы маскировали - например, закрывали ветками или присыпали листвой. Для противников такие конструкции представляли смертельную опасность, например, во время попыток внезапных быстрых нападений.

Заостренные деревянные колья после реставрации перед презентацией итогов проекта в Майнце в феврале 2024 года Фото: Sabine Steidl/LEIZA

Свидетельства об использовании такого рода античных деревянных ежей содержатся в исторических источниках - в частности, в сочинениях Гая Юлия Цезаря - "Записках о Галльской войне", но сами такие артефакты археологам до недавнего времени еще нигде не попадались. Поэтому находку, сделанную недалеко от немецкого курорта Бад-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц, можно рассматривать в качестве "маленькой сенсации". Так считает одна из участниц научного проекта - эксперт по древнеримской военной истории профессор Александра В. Буш (Prof. Dr. Alexandra W. Busch) из Центра археологии Ассоциации Лейбница (LEIZA).

Один из 23-х дубовых кольев первого века нашей эры, найденных немецкими археологами, после реставрации Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Археологические раскопки и реставрация уникальной находки

Как говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам исследовательского проекта, деревянная конструкция прекрасно сохранилась, благодаря особенностям этого места, где под землей постоянно было влажно и одновременно из-за большой плотности и высокой твердости осадочной породы отсутствовал доступ кислорода.

Сами раскопки в долине одного из ручьев, впадающих в реку Лан, проходили в 2017-2019 годах. Помимо специалистов из Ассоциации Лейбница в исследовании участвовали, в том числе, эксперты из Франкфуртского университета имени Гёте и Генеральной дирекции по охране культурного наследия земли Рейнланд-Пфальц.

Реставратор Маркус Витткёппер (Markus Wittköpper) демонстрирует модель защитного рва и расположения деревянных кольев, выполненную из полистирола в масштабе 1:1 Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

В середине первого века нашей эры здесь располагались два римских лагеря - большой и малый. В 2023 году ученым удалось с большой долей вероятности выяснить, зачем они вообще были обустроены в этих местах и почему использовались лишь очень короткий период - всего несколько лет.

Укрепления и гарнизоны предназначались для охраны и обеспечения поисков серебра. Древние римляне надеялись обнаружить на Лане богатое месторождение и бросили это занятие буквально за пару метров до рудоносной жилы, которую нашли здесь примерно через тысячу лет во времена Средневековья.

Первое письменное упоминание добычи серебра около Бад-Эмса датировано 1158 годом. Оно содержится в грамоте германского императора Фридриха I Барбароссы (Friedrich I Rotbart) о передаче соответствующих прав архиепископам Трира. В результате за все время существования здешнего рудника из недр извлекли около двухсот тонн этого ценного металла.

Археологи на месте раскопок около Бад-Эмса Фото: Frederic Auth/Goethe Universität Frankfurt

Два военных лагеря для поисков серебряной жилы

Следы большого римского лагеря, рассчитанного на три тысячи человек, были найдены случайно в 2016 году. Как выяснилось в ходе начатых в следующем году раскопок, этот каструм занимал примерно восемь гектаров, был окружен рвом, земляным валом и защищен деревянной оградой. Именно здесь на дне рва была обнаружена деревянная конструкция из заостренных дубовых кольев, которую в 2019 году перевезли в специальную лабораторию археологического центра LEIZA.

Процесс реставрации и консервации этой уникальной находки занял два с половиной года. Результаты были показаны сейчас в ходе презентации итогового научного сборника "Военные сооружения периода Ранней Римской империи около Бад-Эмса в контексте развития горного дела в Древнем Риме".

Экземпляры сборника "Военные сооружения периода Ранней Римской империи около Бад-Эмса в контексте развития горного дела в Древнем Риме" Фото: Sabine Steidl/LEIZA

Раскопки на месте малого лагеря площадью всего в 0,1 гектара также преподнесли археологам небольшой сюрприз. Здесь обнаружили остатки фундамента главного оборонительного сооружения - следы одного из старейших каменных зданий в Германии к северу от Рейна. Следы этого малого лагеря были обнаружены еще в конце позапрошлого века.

До недавних пор предполагалось, что в этом месте находилась плавильная печь более позднего периода, но полученные сейчас результаты позволили сделать другие выводы, то есть говорить о небольшом римском укреплении - своего рода форпосте на противоположном склоне долины. Остатки плавильной печи оказались на самом деле фундаментом дозорной башни.

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