NASA отложило запуск миссии Artemis "скорее всего" до ноября

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вероятно, отложит старт лунной миссии Artemis 1 как минимум до ноября, сообщил представитель агентства во вторник, 27 сентября.

До этого NASA трижды отменяла запуск миссии Artemis 1. Первые два раза - из-за технических неисправностей и утечки топлива. Третью попытку, намеченную на 27 сентября, было решено отменить из-за надвигавшегося на Флориду тропического шторма "Иэн".

Ракету-носитель SLS, разработанную корпорацией Boeing, решили закатить обратно в ангар, чтобы укрыть ее от шторма. Следующие возможные окна для запуска, которые зависят от положения Земли и Луны, появятся с 17 по 31 октября, а затем с 12 по 27 ноября. "Мы знаем, что самое раннее это (запуск. - Ред.) может произойти в конце октября, но, скорее всего, мы выберем в окно в середине ноября", - сообщил телеканалу CNN директор NASA Билл Нельсон.

Цель Artemis - вернуть человека на Луну

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее цель - возвращение астронавтов на Луну спустя полвека после прошлой миссии, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

В 2024 году NASA планирует осуществить миссию Artemis 2 по отправке к Луне четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет облететь спутник Земли, после чего приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

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