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Миссия НАТО ArtemisФото: oe Burbank/Orlando Sentinel/ZUMA/picture alliance
НаукаСША

NASA отложило запуск миссии Artemis "скорее всего" до ноября

Даниил Сотников
45 мин. назад

NASA трижды откладывало запуск лунной миссии Artemis, следующий старт, вероятней всего, будет запланирован на ноябрь.

https://www.dw.com/ru/nasa-otlozilo-zapusk-missii-artemis-skoree-vsego-do-noabra/a-63260469

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вероятно, отложит старт лунной миссии Artemis 1 как минимум до ноября, сообщил представитель агентства во вторник, 27 сентября.

До этого NASA трижды отменяла запуск миссии Artemis 1. Первые два раза - из-за технических неисправностей и утечки топлива. Третью попытку, намеченную на 27 сентября, было решено отменить из-за надвигавшегося на Флориду тропического шторма "Иэн".

Ракету-носитель SLS, разработанную корпорацией Boeing, решили закатить обратно в ангар, чтобы укрыть ее от шторма. Следующие возможные окна для запуска, которые зависят от положения Земли и Луны, появятся с 17 по 31 октября, а затем с 12 по 27 ноября. "Мы знаем, что самое раннее это (запуск. - Ред.) может произойти в конце октября, но, скорее всего, мы выберем в окно в середине ноября", - сообщил телеканалу CNN директор NASA Билл Нельсон.

Цель Artemis - вернуть человека на Луну

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее цель - возвращение астронавтов на Луну спустя полвека после прошлой миссии, а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

В 2024 году NASA планирует осуществить миссию Artemis 2 по отправке к Луне четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет облететь спутник Земли, после чего приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

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