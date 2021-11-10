 NASA отложило высадку на Луну на 2025 год | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

NASA отложило высадку на Луну на 2025 год

Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.

Полнолуние

Высадка американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года. Об этом глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил во вторник, 9 ноября. В своем последнем докладе космическое агентство признало, что не сможет выполнить план программы  "Артемида" и высадить первых в 21 веке людей на Луну к 2024 году, как это планировалось ранее.

Затянувшаяся тяжба SpaceX и Blue Origin

Причины кроются в недостаточном финансировании Конгрессом разработки посадочных модулей, а также затянувшейся судебной тяжбе между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отмечает агентство dpa. Фирма Маска в апреле выиграла контракт на 2,9 млрд. долларов, согласно которому SpaceX обязуется создать для NASA посадочный модуль и разработку ракеты-носителя Starship для высадки на Луну.

Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи как и другой подрядчик, Dynetics. Обе проигравшие компании оспорили решение NASA в Счетной палате США, но та жалобы отклонила. После этого компания Безоса обратилась в суд.

По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привел к потере почте семи месяцев работы со SpaceX по контракту. В начале ноября американский суд отменил иск Безоса.

Амбициозные планы Белого дома

Администрация экс-главы Белого Дома Дональда Трампа впервые анонсировала программу "Артемида" весной 2019 года. Амбициозная цель высадить первого человека на Луну в 2024 году была поставлена именно тогда.

Многие скептики выражали сомнение в реалистичности сроков, но до настоящего времени в NASA не отказывались от этих планов.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Контекст

NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю

Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)  

Как астронавты занимаются спортом в космосе? (16.09.2017)  

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО  

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину  

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран  