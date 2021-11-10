NASA отложило высадку на Луну на 2025 год

Высадка американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года. Об этом глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил во вторник, 9 ноября. В своем последнем докладе космическое агентство признало, что не сможет выполнить план программы "Артемида" и высадить первых в 21 веке людей на Луну к 2024 году, как это планировалось ранее.
Затянувшаяся тяжба SpaceX и Blue Origin
Причины кроются в недостаточном финансировании Конгрессом разработки посадочных модулей, а также затянувшейся судебной тяжбе между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отмечает агентство dpa. Фирма Маска в апреле выиграла контракт на 2,9 млрд. долларов, согласно которому SpaceX обязуется создать для NASA посадочный модуль и разработку ракеты-носителя Starship для высадки на Луну.
Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи как и другой подрядчик, Dynetics. Обе проигравшие компании оспорили решение NASA в Счетной палате США, но та жалобы отклонила. После этого компания Безоса обратилась в суд.
По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привел к потере почте семи месяцев работы со SpaceX по контракту. В начале ноября американский суд отменил иск Безоса.
Амбициозные планы Белого дома
Администрация экс-главы Белого Дома Дональда Трампа впервые анонсировала программу "Артемида" весной 2019 года. Амбициозная цель высадить первого человека на Луну в 2024 году была поставлена именно тогда.
Многие скептики выражали сомнение в реалистичности сроков, но до настоящего времени в NASA не отказывались от этих планов.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина