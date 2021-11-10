NASA отложило высадку на Луну на 2025 год

Высадка американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года. Об этом глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил во вторник, 9 ноября. В своем последнем докладе космическое агентство признало, что не сможет выполнить план программы "Артемида" и высадить первых в 21 веке людей на Луну к 2024 году, как это планировалось ранее.

Затянувшаяся тяжба SpaceX и Blue Origin

Причины кроются в недостаточном финансировании Конгрессом разработки посадочных модулей, а также затянувшейся судебной тяжбе между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отмечает агентство dpa. Фирма Маска в апреле выиграла контракт на 2,9 млрд. долларов, согласно которому SpaceX обязуется создать для NASA посадочный модуль и разработку ракеты-носителя Starship для высадки на Луну.

Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи как и другой подрядчик, Dynetics. Обе проигравшие компании оспорили решение NASA в Счетной палате США, но та жалобы отклонила. После этого компания Безоса обратилась в суд.

По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привел к потере почте семи месяцев работы со SpaceX по контракту. В начале ноября американский суд отменил иск Безоса.

Амбициозные планы Белого дома

Администрация экс-главы Белого Дома Дональда Трампа впервые анонсировала программу "Артемида" весной 2019 года. Амбициозная цель высадить первого человека на Луну в 2024 году была поставлена именно тогда.

Многие скептики выражали сомнение в реалистичности сроков, но до настоящего времени в NASA не отказывались от этих планов.

Смотрите также:

30 лет космической станции "Мир": как это было Советский форпост Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

30 лет космической станции "Мир": как это было Международное сотрудничество После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

30 лет космической станции "Мир": как это было Многочисленные посетители В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

30 лет космической станции "Мир": как это было Неудачи, поломки, неисправности… Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

30 лет космической станции "Мир": как это было На пути к МКС США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

30 лет космической станции "Мир": как это было Конец пилотного проекта Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

