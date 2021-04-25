Китай запустит межпланетную станцию к Луне в 2024 году

Китай запустит автоматическую межпланетную станцию (АМС) "Чанъэ-6" в рамках беспилотной миссии исследования Луны в 2024 году. Об этом в субботу, 24 апреля, на пресс-конференции сообщил глава Китайского центра лунных исследований при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР Ху Хао, отвечающий, в частности, за проведение миссии.
Как ожидается, "Чанъэ-6" будет оснащен оборудованием из России, Франции, Швеции и Италии.
Китай и Россия ищут партнеров для научной лунной станции
Кроме того, как отмечалось в китайско-российском заявлении, для создания Международной научной лунной станции (МНЛК) "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) ищут международных партнеров.
МНЛК - это экспериментально-исследовательский комплекс на поверхности и орбите естественного спутника Земли. Пекин и Москва планируют, что станция будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
Задачи "Чанъэ-6" заключаются в "автоматическом сборе образцов лунного грунта для всестороннего анализа и изучения", подчеркнул Ху Хао.
КНР впервые запустила возвращаемый космический аппарат к Луне
В декабре 2020 года капсула китайского зонда "Чанъэ-5" успешно вернулась на Землю. Аппарат был запущен 24 ноября минувшего года, совершил посадку на видимой стороне Луны и двое суток собирал грунт при помощи бурового устройства и манипулятора.
В 2014 году Китай стал третьей страной после СССР и США, запустившей возвращаемый космический аппарат к Луне. Беспилотный аппарат за восемь дней облетел естественный спутник Земли, преодолев расстояние в 840 тысяч километров, и совершил посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. Запуск космического аппарата стал подготовкой к третьему, заключительному этапу китайской программы по изучению Луны. Эта миссия возлагалась на модули "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6".
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Автор: Илья Коваль