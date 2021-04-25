 Китай запустит межпланетную станцию к Луне в 2024 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2021

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Мир

Китай запустит межпланетную станцию к Луне в 2024 году

"Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление ищут партнеров для создания научной лунной станции. В рамках беспилотной миссии исследования Луны "Чанъэ-6" предстоит собрать образцы местного грунта.

Сбор грунта на Луне с помощью китайского Чанъэ-5

Сбор грунта на Луне с помощью китайского "Чанъэ-5"

Китай запустит автоматическую межпланетную станцию (АМС) "Чанъэ-6" в рамках беспилотной миссии исследования Луны в 2024 году. Об этом в субботу, 24 апреля, на пресс-конференции сообщил глава Китайского центра лунных исследований при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР Ху Хао, отвечающий, в частности, за проведение миссии.

Как ожидается, "Чанъэ-6" будет оснащен оборудованием из России, Франции, Швеции и Италии. 

Китай и Россия ищут партнеров для научной лунной станции

Кроме того, как отмечалось в китайско-российском заявлении, для создания Международной научной лунной станции (МНЛК) "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) ищут международных партнеров.

МНЛК - это экспериментально-исследовательский комплекс на поверхности и орбите естественного спутника Земли. Пекин и Москва планируют, что станция будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.

Задачи "Чанъэ-6" заключаются в "автоматическом сборе образцов лунного грунта для всестороннего анализа и изучения", подчеркнул Ху Хао.

КНР впервые запустила возвращаемый космический аппарат к Луне

В декабре 2020 года капсула китайского зонда "Чанъэ-5" успешно вернулась на Землю. Аппарат был запущен 24 ноября минувшего года, совершил посадку на видимой стороне Луны и двое суток собирал грунт при помощи бурового устройства и манипулятора. 

В 2014 году Китай стал третьей страной после СССР и США, запустившей возвращаемый космический аппарат к Луне. Беспилотный аппарат за восемь дней облетел естественный спутник Земли, преодолев расстояние в 840 тысяч километров, и совершил посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. Запуск космического аппарата стал подготовкой к третьему, заключительному этапу китайской программы по изучению Луны. Эта миссия возлагалась на модули "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6".

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    Автор: Илья Коваль


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