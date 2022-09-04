Запуск миссии Artemis отложен NASA на неопределенный срок

Вторая попытка запустить к Луне ракету SLS с кораблем Orion было отменена из-за утечки топлива. По мнению NASA, новая попытка запуска может произойти лишь во второй половине октября.

Американское космическое агентство NASA отложило старт лунной миссии Artemis 1 на неопределенный срок. Запланированная на 3 сентября вторая попытка запуска к Луне сверхтяжелой ракеты SLS с космическим кораблем Orion была отменена в последнюю минуту из-за утечки топлива, сообщил в воскресенье, 4 сентября, представитель NASA, добавив, что запуск ракеты в нынешний интервал до 6 сентября уже невозможен. Он не уточнил, когда может быть осуществлена новая попытка.

Первая попытка запуска была предпринята 29 августа. Она была отменена незадолго до старта ракеты с космодрома на мысе Канаверал также из-за утечки жидкого водорода при заправке первой ступени SLS. Кроме того, один из сенсоров показал, что один из двигателей ракеты перегрет.

Следующие возможные интервалы для запуска ракеты SLS - с 19 сентября до 4 октября и с 17 до 31 октября. Однако глава NASA Билл Нельсон сказал, что следующая попытка старта будет предпринята, по всей видимости, лишь во второй половине октября, поскольку на начало октября космодром на мысе Канаверал зарезервирован для полета к Международной космической станции (МКС).

Миссия Artemis 1

В рамках тестовой миссии Artemis 1 корабль Orion должен в непилотируемом режиме направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем он должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии. Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн.

Миссии Artemis 2 и Artemis 3

В 2024 году NASA планирует осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане.

В рамках миссии Artemis 3, которая планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на Луну через 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем. По сведениям американских экспертов, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. Расходы составили около 50 млрд долларов.

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