 Вновь возникли проблемы на испытаниях лунной миссии NASA | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.06.2022

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Мир

Вновь возникли проблемы на испытаниях лунной миссии NASA

При заправке топливом ракеты проекта "Артемида I" произошла утечка водорода. Техники не смогли устранить проблему - это вторая неудача наземных ракетных тестов лунной миссии NASA.

Ракета новой лунной миссии NASA на космодроме на мысе Канаверал

Ракета Space Launch System с модулем Orion лунной миссии NASA "Артемида"

Вторые наземные тесты ракеты для проекта "Артемида I" (Artemis I) - лунной миссии Национального аэрокосмического агентства США (NASA) - не обошлись без проблем, однако были доведены до конца, сообщает агентство в ночь на среду, 22 июня.

Как уточняется в сообщении, во время заправки топливных баков ракеты Space Launch System на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида была зафиксирована утечка водорода в быстроразъемном соединении между кабелем от хвостовой мачты мобильной пусковой установки к основной ступени ракеты. Устранить проблему не удалось.

Испытания довели до конца

Тем не менее, в этот раз команда NASA впервые смогла полностью заправить ракету топливом и приступила к отсчету времени запуска. В этот период многие критические действия могут происходить в быстрой последовательности, отмечается в сообщении агентства. В рамках этих наземных испытаний отрабатываются все необходимые предстартовые действия.

Запланированная высадка на Луну

В декабре 2020 года NASA представило 9 астронавтов и 9 астронавток, отобранных для участия в первых миссиях "Артемида". Испытательный полет многоцелевого космического корабля Orion без экипажа предварительно намечался на 2021 год, но был перенесен. Сейчас стартовые испытания намечены самое раннее на август 2022 года.

Полет на Луну корабля с экипажем из четырех человек с планируемой высадкой двоих из них на поверхность спутника Земли произойдет не ранее 2025 года. В составе миссии "Артемида I" на Луну впервые должна полететь женщина. Последняя высадка астронавтов NASA на Луну состоялась в декабре 1972 года.

Ядерная энергетика на Луне

В тот же день NASA объявило о проведении конкурса на разработку ядерных энергоустановок, способных работать на Луне, В нем будут участвовать три американских компании: Lockheed Martin, Westinghouse и IX. Создание таких установок, способных работать в лунной среде не менее 10 лет, сможет открыть дорогу для полетов на Марс, говорится в сообщении NASA.   

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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