Глава "Роскосмоса" объявил о решении РФ выйти из проекта МКС

Россия после 2024 года прекратит участие в программе развития Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 26 июля, в Москве заявил новый генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

По его словам, основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). "Будем продолжать в соответствии с намеченными утверждёнными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", - указал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил глава "Роскосмоса", космическая отрасль находится в непростой ситуации. "Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами - не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее", - пояснил Юрий Борисов.

В условиях масштабных санкций

В июне Дмитрий Рогозин, возглавлявший на тот момент "Роскосмос", заявлял, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно лишь при условии отмены американских санкций против космической отрасли России. В середине мая Рогозин утверждал, что "Роскосмос" не стремится прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС.



До этого "Роскосмос" сообщал о получении писем от американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства с ответом на предложение РФ о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечалось в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

Однако из-за войны, развязанной Россией против Украины, многие страны ввели в отношении России масштабные штрафные меры. И 1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

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