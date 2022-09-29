Корабль "Союз МС-21" доставил на Землю трех россиян с МКС

Вернувшиеся на Землю российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков находились на МКС с 18 марта. За это время Артемьев пять раз выходил в открытый космос, а Матвеев - четыре.

Космический корабль "Союз МС-21" в четверг, 29 сентября, доставил на Землю трех россиян - Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова - с борта Международной космической станции (МКС). Спускаемый аппарат совершил посадку на территории Казахстана в 147 км к юго-востоку от Жезказгана в 13.57 мск, сообщила корпорация "Роскосмос" .

Артемьев, Матвеев и Корсаков находились на МКС с 18 марта. За это время Артемьев пять раз выходил в открытый космос, а Матвеев - четыре.

Сейчас на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавты NASA Франсиско Рубио, Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинc, а также астронавтка Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти. Ожидается, что в начале октября к ним на американском космическом корабле Crew Dragon прибудут четверо коллег, в том числе россиянка Анна Кикина.

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