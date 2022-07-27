США сожалеют о выходе России из программы МКС

США сожалеют о принятом российской стороной решении выйти из программы развития Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Заявление нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова о прекращении российского участия стало для Вашингтона сюрпризом, заявил во вторник, 26 июля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, "это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, проводимую на МКС, ценное профессиональное сотрудничество между нашими космическими агентствами на протяжении многих лет, и особенно в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в области космических полетов".

В тот же день глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон заявил, что не получал от России официальной информации по поводу выхода из проекта МКС. NASA по-прежнему намерено эксплуатировать МКС до 2030 года, координируя свою работу с партнерами, сказал Нельсон.

Заявление "Роскосмоса"

Ранее в тот же день новый гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия после 2024 года прекратит участие в программе развития МКС, а основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

По словам главы программы по МКС Робин Гейтенс, NASA планирует закрыть МКС после 2030 года, поскольку агентство будет переходить на работу с коммерческими космическими станциями.

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