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Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому

Мартин Муно
Мартин Муно
Комментарий
1 ч. назад

После покупки Twitter одержимым эгоманией Илоном Маском в компании воцарился хаос. Теперь американский бизнесмен провел онлайн-голосование о своей персоне, которое является фарсом, уверен Мартин Муно.

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Илон Маск
Илон МаскФото: Mike Blake/REUTERS

Примерно 58% из 17,5 млн пользователей Twitter, принявших участие в онлайн-голосовании, считают, что Илону Маску нужно уйти с поста руководителя этой компании. И о чем это нам говорит? Если отвечать кратко - ни о чем. Если отвечать подробнее, то американскому бизнесмену, похоже, начинает наскучивать его любимая игрушка, приобретенная за 44 млрд долларов. Ведь с момента покупки им этого сервиса микроблогов у Маска не было ничего, кроме проблем.

Только вот никакого сострадания с бизнесменом, опустившимся недавно на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, все это не вызывает. Свои проблемы он создал себе исключительно сам, ведя себя как упрямый четырехлетний ребенок.

Значение Twitter

Twitter - это не какой-нибудь предмет роскоши, это одна из главных глобальных платформ для коммуникации, а, может, и самая главная. Политики и топ-менеджеры, члены правительств и НКО, журналисты и ученые, знаменитости и рядовые граждане используют этот бесплатный сервис для распространения, получения и обмена информацией.

Мартин Муно
Мартин Муно

И хотя в Twitter регулярно возникают сложности с разжиганием ненависти и преследованием за высказывания, сервис микроблогов годами неплохо функционировал - в том числе и потому, что деятельность ряда пользователей подвергалась ограничениям.

Самый известный пример: экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого в Twitter был заблокирован, после того как он использовал его для призыва к своим сторонникам штурмовать Капитолий.

Хаос в Twitter

Когда же Илон Маск приобрел Twitter, начался хаос. Вначале была уволена половина сотрудников, часть из которых он вскоре попытался вернуть в компанию - в основном, безрезультатно. Кроме того, были уволены те, кто осмелился критиковать нового "большого босса".

Наконец, бывшего главу отдела безопасности Twitter Маск даже обвинил в педофилии, чем спровоцировал в его адрес угрозы в расправе - при том, что никаких доказательств обвинения приведено не было. Наконец, в ряде своих твитов бизнесмен показал себя сторонником теорий заговора.

Свое отношение к свободе слова Маск продемонстрировал совсем недавно, когда в течение нескольких дней восстановил в Twitter сотни аккаунтов правых экстремистов, одновременно заблокировав аккаунты журналистов, опубликовавших у себя маршруты авиаперелетов бизнесмена - при том, что информация об этих маршрутах и так является публичной.

Покупка Twitter - деньги на ветер?

Итог этого экономического самоубийства - отказ сотен рекламодателей работать с Twitter Маска и негативное воздействие на стоимость акций компании Tesla, которую также возглавляет американский предприниматель. С начала года их курс упал наполовину, а личное состояние бизнесмена уменьшилось на 100 млрд долларов.

Для Twitter наиболее возможным сценарием развития событий представляется такой: главой этой компании станет преданный Маску назначенец, а сам предприниматель снова вернется к своим обязанностям, которые налагает на него руководство компаниями Tesla и SpaceX.

Но если кто-то думает, что Маск возьмется за ум и позволит Twitter снова стать тем, чем эта платформа была в прошлом, то с таким же успехом может ожидать визита Деда Мороза в предстоящие праздники.

Автор: Мартин Муно, журналист DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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