Илон Маск: Twitter разблокировал аккаунты ряда журналистов

Основатель SpaceX и новый владелец Twitter Маск обвинил ряд журналистов в публикации данных о его полетах в реальном времени. Их профили в сети микроблогов были заблокированы. Теперь блокировка снята.

Основатель SpaceX и новый владелец компании Twitter Илон Маск в субботу, 17 декабря, согласился разблокировать аккаунты нескольких журналистов спустя двое суток после введения этой меры. "Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают мое местоположение, теперь снята", - написал американский предприниматель в сети микроблогов.

Маск сослался на свой ранее размещенный в Twitter опрос о сроках разблокировки. Большинство респондентов (58,7 процента) высказались за немедленное прекращений санкций. В то же время 41,3 процента посчитали возможным отсрочить разблокировку на одну неделю.

Миллиардер указал на угрозу безопасности своих родственников

Учетные записи нескольких журналистов в Twitter были заблокированы 15 декабря. Маск обвинил их в публикации в реальном времени данных о перемещениях его бизнес-джета, указав, что подобное поведение угрожает безопасности его родственников.

"Если бы кто-нибудь разместил (в соцсетях. - Ред.) нынешнее местонахождение и адреса репортеров The New York Times, ФБР взялось бы за расследование, на Капитолийском холме (местопребывание Конгресса США. - Ред.) проходили бы слушания, Байден (президент США Джозеф Байден. - Ред.) выступал бы с речами о конце демократии!" - на следующий день.

Замглавы Еврокомиссии Юрова пригрозила санкциями

Решение Маска вызвало критику Евросоюза. Зампредседателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова выразила обеспокоенность сообщениями о произвольной блокировке журналистов в сети микроблогов. Европейский "Акт о цифровых услугах" требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав, подчеркнула она, допустив "скорые санкции".

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