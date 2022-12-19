Пользователи Twitter проголосовали за отставку Маска

Новый владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям соцсети решить вопрос о его дальнейшем руководстве компанией, в итоге 57 процентов поддержали его отставку.

В Twitter в понедельник, 19 декабря, завершилось голосование, объявленное новым владельцем этой компании, миллиардером Илоном Маском. В нем приняли участие чуть более 17,5 млн пользователей, 57,5 процента из которых поддержали уход Маска с поста руководителя.

Накануне Илон Маск вынес на голосование такой вопрос: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" - написал он на своей странице в воскресенье, 19 декабря. Пользователи имеют возможность ответить "да" или "нет", Маск пообещал придерживаться результатов опроса.

Twitter после покупки Маском

После приобретения Twitter Илон Маск неоднократно подвергался резкой критике за свои решения на этом посту. Последним скандальным решением, принятым несколько недель назад, стала блокировка аккаунтов ряда журналистов ведущих изданий, а также лишение украинских пользователей соцсети возможности восстановить доступ к своей странице в социальной сети с помощью номера мобильного телефона либо открыть новый аккаунт в Twitter. Позже Маск согласился разблокировать аккаунты нескольких журналистов.

Став владельцем компании в конце октября, бизнесмен заявил, что компания тратит слишком много денег, и уволил около половины сотрудников. Оставшимся он предложил работать сверхурочно и разместил в офисе в Сан-Франциско спальные места. Кроме того, Маск предупредил, что компания будет в ближайшее время делать "много глупостей", чтобы наладить работу. Критики опасаются, что Маск радикально сократил проверку недопустимого контента. По их мнению, это грозит платформе всплеском дезинформации и риторики ненависти. В Германии политики принимают решения об уходе из Twitter.

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