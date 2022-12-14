"Сюрприз" от Илона Маска: украинцы не могут войти в Twitter

Пользователи Twitter в Украине обнаружили, что не могут войти в аккаунт при помощи двухфакторной аутентификации. Почему Украина исчезла из списка стран в Twitter и как это связано с борьбой Илона Маска с ботами - у DW.

Многих украинских пользователей Twitter во вторник, 13 декабря, ждал неприятный сюрприз: они лишились возможности восстановить доступ к своей странице в социальной сети с помощью номера мобильного телефона. Более того - украинцы, решившие открыть аккаунт в Twitter, тоже не смогли этого сделать. Компания перестала отправлять коды двухфакторной аутентификации на украинские номера телефонов, считая их несуществующими: Украина просто исчезла из списка стран в Twitter для подтверждения аккаунта.

Первыми из украинских СМИ проблему обнаружили журналисты UNITED24.media - украинского государственного англоязычного медиа, созданного после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они обратились напрямую к владельцу Twitter Илону Маску и попросили прокомментировать происходящее.

"Привет, Илон Маск. Похоже, что больше нельзя верифицировать аккаунт Twitter с помощью украинского номера и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Для нас жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране", - написала команда UNITED24.media.

Почему Украина исчезла из списка стран в Twitter?

DW решила проверить, действительно ли клиенты украинских мобильных операторов связи не могут зарегистрироваться в Twitter. Корреспонденту DW в Киеве удалось зарегистрироваться в Twitter только по номеру мобильного оператора lifecell. При попытке регистрации с номеров "Киевстар" и Vodafone всплывало окно с просьбой ввести действительный номер телефона.

При попытке создать аккаунт в Twitter с телефона социальная сеть не распознает украинские номера Фото: Olexander Kunytskyi/DW

Зарегистрированные пользователи Twitter, у которых включена двухфакторная аутентификация через номер телефона операторов "Киевстар" и Vodafone, также не могут войти в свой аккаунт: на этапе подтверждения номера телефона сеть оповещает об ошибке.

Фото: Olexander Kunytskyi/DW

Создать аккаунт в Twitter корреспонденту DW удалось с помощью электронной почты - эта опция по-прежнему доступна пользователям в Украине.

Борьба Илона Маска с ботами

Вероятно, сбои в Twitter напрямую связаны с борьбой с ботами, о которой несколько дней назад объявил Илон Маск. 11 декабря на странице нового владельца социальной сети появилось загадочное сообщение: "Завтра ботов ждет сюрприз". В последующие часы Twitter заблокировал трафик примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру, перекрыв доступ к сотням тысяч аккаунтов, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Этот проект был частью попытки Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над устранением отдельных нарушителей, компания выявила мобильные сети, связанные с крупными спам-сетями в определенных странах, и заблокировала пользователей этих сетей, лишив их вначале возможности получать SMS-сообщения от Twitter, а затем полностью заблокировав трафик этих операторов связи", - пишет издание Platformer.

Почти сразу же в Twitter стали поступать жалобы от пользователей, утративших доступ к своим аккаунтам. В ответ на это компания разблокировала большинство мобильных операторов и сообщила, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации". Однако проблема с украинскими номерами по-прежнему не решена.

Из трендов в Twitter исчезла тема войны в Украине

На ситуацию с исчезновением украинских номеров в Twitter отреагировали и в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к Илону Маску, указав на еще одну проблему: исчезновение из трендов Twitter темы войны в Украине.

"Исчезновение "войны в Украине" из трендов Twitter. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени-зиме 2022 года?", - написал Подоляк.

Профиль норвежского МИДа в Twitter "переехал" в Нигерию

Между тем, на проблему с социальной сетью Илона Маска жалуются не только пользователи в Украине. Так, министерство иностранных дел Норвегии обнаружило, что местоположение их профиля в Twitter изменилось на Нигерию. В связи с этим норвежский МИД обратился к службе поддержки в Twitter. "Несмотря на наши замечательные двусторонние отношения и близкое алфавитное соседство с Нигерией, мы были бы очень благодарны, если бы вы могли назвать нас Норвегией", - говорится в твите норвежского внешнеполитического ведомства.

У Киева не впервые возникают проблемы с Илоном Маском

Стоит отметить, что у Украины не впервые возникают проблемы с новым владельцем Twitter. В начале октября основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать достижению мира.

По мнению Маска, Киеву следует согласиться на нейтральный статус и на новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Также Украина должна признать Крым "частью России, как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", и гарантировать снабжение полуострова пресной водой.

В Офисе президента Украины в ответ указали на необходимость освобождения аннексированного Крыма и ядерного разоружения РФ. Владимир Зеленский запустил на своей странице в Twitter опрос "Какой Илон Маск нравится вам больше?" с вариантами ответа "Тот, что поддерживает Украину" и "Тот, что поддерживает Россию".

На момент публикации материала Илон Маск никак не отреагировал на проблемы с авторизацией украинских аккаунтов в Twitter.

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