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Число спутников Starlink на орбите превысило 5000

Евгений Жуков
27 августа 2023 г.

Компания SpaceX запустила еще 22 спутника Starlink. Таким образом, общее число этих интернет-спутников на орбите превысило 5000.

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink компании SpaceX (фото из архива)
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink компании SpaceX (фото из архива)Фото: SpaceX/ZUMA Wire/imago images

Американская компания SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink. Об этом компания сообщила в ночь на воскресенье, 27 августа.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 мини-спутниками Starlink на борту произведен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

После разделения ступеней ракеты-носителя первая многоразовая ступень совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Это было ее третье использование.

Специализированное онлайн-издание Space.com называет нынешнюю миссию знаковой для SpaceX, поскольку общее количество выведенных на орбиту спутников Starlink, по подсчетам отслеживающего запуски спутников астрофизика Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, превысило 5000.

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