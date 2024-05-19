Компания Blue Origin возобновила отправку туристов в космос

Компания Blue Origin, принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу, после почти двухлетнего перерыва отправила в космос шестерых туристов в воскресенье, 19 мая.

Сообщается, что ракета New Shepard с капсулой стартовала с площадки в Западном Техасе. На борту корабля находились шесть клиентов: венчурный капиталист Мейсон Энджел, основатель французской пивоварни Brasserie Mont-Blanc Сильвен Широн, инженер-программист и предприниматель Кеннет Л. Хесс, бухгалтер на пенсии Кэрол Шаллер, авиатор Гопи Тотакура и Эд Дуайт, капитан ВВС США в отставке, которого президент Джон Кеннеди в 1961 году отобрал в качестве первого в стране кандидата в астронавты среди темнокожих. 90-летний Дуайт стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Корабль во время полета разогнался до скорости в более чем 3200 километров в час и поднялся на высоту около 100 километров над Землей. Таким образом, космические путешественники смогли посмотреть на планету с орбиты и ощутить невесомость. Всего полет продолжался чуть менее 10 минут и прошел в штатном режиме.

Полет Джеффа Безоса в космос в 2021 году

В июле 2021 года миллиардер Джефф Безос лично совершил полет в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin. Тогда вместе с ним на борту находились его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний нидерландец Оливер Дэмен. Последний стал самым молодым человеком в истории, побывавшим в космосе.