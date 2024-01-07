  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесСША

WSJ: Топ-менеджеров Маска волнует употребление им наркотиков

Павел Мыльников
7 января 2024 г.

Бизнесмен употребляет разнообразные наркотики, что может поставить под угрозу госконтракты SpaceX, десятки тысяч рабочих мест и активы инвесторов на триллион долларов, пишет WSJ.

https://p.dw.com/p/4ax9Q
Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Илон МаскФото: Alain Jocard/AFP

Топ-менеджеры компаний Tesla и SpaceX обеспокоены тем, что генеральный директор этих фирм Илон Маск употребляет наркотики. Об этом издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу, 6 января, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с предпринимателем и его компаниями.

Употребление запрещенных веществ может поставить под угрозу контракты SpaceX с государством на миллиарды долларов, подчеркивает WSJ. К услугам этой фирмы неоднократно прибегало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Маск не ответил на запросы WSJ. Его адвокат Алекс Спиро заявил, что бизнесмен "регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест".

В зоне риска - активы инвесторов на триллион долларов

Маск "является неотъемлемой частью стоимости" своих компаний, поэтому его поведение потенциально подвергает риску активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы Соединенных Штатов, указывает газета.

Самый богатый человек на планете употребляет ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы на частных вечеринках, посетители которых подписывают соглашения о неразглашении или сдают телефоны перед входом на мероприятие, поясняют источники газеты. В сентябре 2018 года Илон Маск в ходе видеоподкаста в прямом эфире курил марихуану, что вызвало большой общественный резонанс. Кроме того, предприниматель заявил, что употребляет кетамин якобы в медицинских целях.

Смотрите также:

Как в Португалии решают проблему с тяжелыми наркотиками

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Новый логотип социальной сети X, который заменил привычную синюю птичку, ассоциирующуюся с Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter, теперь известной как "X", соцсеть захлестнула волна ненависти и дезинформации. Маск отвергает обвинения.
Общество27 октября 2023 г.
Илон Маск

Комментарий: Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому

Комментарий: Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому

После покупки Twitter одержимым эгоманией Илоном Маском в компании воцарился хаос. Теперь американский бизнесмен провел онлайн-голосование о своей персоне, которое является фарсом, уверен Мартин Муно.
Мартин Муно
Мартин Муно
Комментарий
Общество20 декабря 2022 г.
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Как работает система спутникового интернета Starlink Илона Маска

Как работает система спутникового интернета Starlink Илона Маска

Быстрый интернет в любой точке Земли - звучит многообещающе. Но как устроена глобальная система Starlink? И почему спутниковый интернет от SpaceX Илона Маска вызывает столько споров?
Цифровые технологии14 октября 2022 г.
Показать еще