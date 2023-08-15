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В Берлине проверили наркотики на чистоту. Какой результат?

Елена Дожина
24 мин. назад

Подведены первые итоги работы берлинского проекта по бесплатному и анонимному анализу наркотиков на чистоту. Спрос на проверку - большой. Какие вещества чаще всего сдают на исследования и с каким результатом?

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Гашиш (слева), экстази (вверху) и кристалл - химический состав любых наркотиков можно проверить в рамках берлинского анонимного проекта
Химический состав любых наркотиков можно проверить в рамках берлинского анонимного проектаФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Пилотный проект по проверке химического состава наркотиков был запущен в Берлине почти два месяца назад. Подать в лабораторию пробу на анализ можно бесплатно и анонимно, и эта услуга уже пользуется большим спросом. Как сообщает немецкое информагентство dpa со ссылкой на Департамент здравоохранения Сената, еженедельно проводится до 47 анализов. В общей сложности с момента начала проверки наркотиков на чистоту в начале июня было исследовано 428 образцов. При этом спрос в два раза превышает существующие мощности трех работающих в этой области лабораторий. По этой причине уже было отклонено около 380 запросов. Информация об исследованных препаратах публикуется на сайте проекта, и содержит несколько десятков предупреждений.

Опасные примеси - почти в половине образцов

Чаще всего на анализ поступают экстази, чистый амфетамин, смеси амфетамина и кофеина (Speed), мефедрон, кокаин, кетамин и ЛСД. На проверку не принимаются так называемые "растительные наркотики" - марихуана и гашиш, а также медикаменты, анаболики и препараты для повышения потенции, стоит на сайте drugchecking.berlin. 

Лабораторные анализы выявили, что в 30-50 процентах проб содержатся примеси как с известными, так и с не известными веществами, а также иногда отмечаются чрезмерно высокие дозы концентрации. В частности, в апреле этого года лаборатория вынесла предупреждение об опасности таблеток Blue Punisher, в результате употребления которых погибли несколько молодых людей, в числе которых 13-летняя девочка. Несколько других смертей связано также с треугольными синими таблетками с выгравированным на них черепом.

Табличка с контактными данными берлинской лаборатори, где можно сделать анализ наркотиков, а также телефоны, где можно получить психологическую и терапевтическую помощь
Табличка с контактными данными берлинской лаборатори, где можно сделать анализ наркотиков, а также телефоны, где можно получить психологическую и терапевтическую помощьФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

 Предложение проводить анализ наркотических веществ и консультации в этой связи адресовано прежде всего наркозависимым людям, которые употребляют их ежедневно. Вещества исследуются в независимой лаборатории при Государственном институте судебной и социальной медицины - легально, бесплатно и анонимно. Результаты можно узнать по телефону или лично через три-семь дней после сдачи образца. Цель состоит в том, чтобы благодаря официальному анализу состава и просветительские консультации добиться предотвращения зависимости и свести к минимуму вред от употребления наркотиков. Еще одна задача - выявление и оповещение потребителей о новых появляющихся на "черном рынке" наркотиках с особо вредными и неизвестными примесями. Это может спасти человеческие жизни. По статистике, в Берлине в 2021 году от употребления наркотиков умерли 223 человека, что почти в три раза больше, чем в Гамбурге, который стоит на втором месте в стране по этому показателю. И число смертей от наркотиков последние 10 лет непрерывно растет .

Подобные проекты уже работают в других странах

Берлинский проект осуществляется официальными властями города. Его старт готовился давно. Первый раз "наркотики для вечеринок" были протестированы в середине 1990-х годов во время проведения одного из Love Parade, однако подобные исследования так и не были разрешены на официальном уровне. Новые планы ввести проверку химического состава наркотиков содержались в 2016 году в одном из коалиционных соглашений с партией "Зеленых", но тоже не были реализованы. Только в этом году, после завершения тестового этапа в апреле и мае, проект анонимного исследования наркотиков начал официально работать в Берлине с 6 июня. В нем задействованы три консультационных центра в столичных районах Кройцберг, Нойкельн и Шарлотенбург. Подобные проекты уже десятилетиями работают в других европейских странах: Швейцарии, Австрии, Франции и Нидерландах. В Германии, кроме Берлина, анонимно и бесплатно исследовать наркотики на данный момент можно только в земле Тюрингия.

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