  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Очередь перед берлинским клубом Berghain
Очередь перед берлинским клубом BerghainФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
КультураГермания

Берлинские власти будут проверять наркотики на чистоту

Дмитрий Вачедин
12 мин. назад

Скоро в Берлине запустят пилотный проект по бесплатному и анонимному химическому анализу наркотиков для населения. Участие в проекте городских властей столицы вызывает много вопросов.

https://p.dw.com/p/4P1UE

Берлинские власти намерены уже в апреле этого года запустить проект так называемого драг чекинга - анонимной и бесплатной проверки наркотиков. Идея такова: наркопотребители приносят в одну из трех городских точек проверки свои нелегально купленные на черном рынке наркотики, там берут пробу, анализируют их химический состав и в течение трех дней сообщают наркопотребителю результат. Тот, исходя из анализа, сам решает, употреблять ли их, а если да, то в каком количестве.

Принцип уменьшения вреда

Сама идея драг чекинга не нова. "С середины 1990-х в Германии в наркополитике системно применяется подход Harm Reduction, то есть - уменьшения вреда. Он строится на простых принципах. Если ты можешь не употреблять наркотики - не употребляй. Если не можешь - употребляй любыми способами, кроме инъекционного. Если и так не можешь - делай это чистой иглой. И так далее. То есть каждый следующий шаг пытается уменьшить вред. Достаточно часто это приводит к тому, что наркопотребители начинают задумываться о своем здоровье и вообще перестают принимать наркотики", - рассказывает журналист DW Александр Дельфинов, много лет изучавший вопросы наркополитики.

Драг чекинг в берлинских клубах появился ближе к концу 1990-х, однако все это были частные инициативы - например, швейцарской организации Eve & Rave. "Eve & Rave первыми начали раздавать воду на рейвах. Потому что на первых рейвах владельцы клубов продавали воду по завышенным ценам. А ведь во время танцев, особенно при приеме наркотиков, идет мощная теплоотдача, вода жизненно необходима, людям грозит тепловой удар", - объясняет Александр Дельфинов.

На рубеже 90-х и нулевых изменилась и городская политика в отношении наркотиков. Стало заметно, что рейды полиции в клубы с жесткими задержаниями не приносят результата - наркотиков не становится меньше. А с появлением в 90-х Клубной комиссии (Clubkomission), лоббистской организации берлинских техно-клубов, у городских властей появился партнер, с которым можно вести переговоры в дружелюбном формате. Рейды полиции в берлинские клубы прекратились - наоборот, власти признали их "критически важными" для имиджа города и фактически спасли их во время пандемии от банкротства.

Если не можешь победить "черный рынок", то надо навести на нем минимальный порядок, решили политики. "Мы видим, что политика жесткого запрета наркотиков в последние десятилетия нигде в мире не привела к улучшению ситуации. Никем не регулируемый рынок таит в себе много опасностей - люди, которые принимают наркотики, остаются одни. Ведь на "черном рынке" никто не проверяет возраст покупателей и не следит за тем, причиняется ли вред их здоровью", - говорит в интервью DW депутат берлинского парламента и уроженец Санкт-Петербурга Василий Франко (Vasili Franco) из партии "зеленых", отвечающий в своей фракции за вопросы наркополитики.

Как безнаказанно показать наркотики государству

Особенностью ныне стартующего проекта драг чекинга является тот факт, что это не частная инициатива, которая осуществляется с молчаливого согласия властей, а государственный (вернее, городской) проект. На него уже выделены деньги из регионального бюджета - 200 тыс. евро в год. То есть наркопотребитель фактически демонстрирует свои купленные нелегально наркотики государству, и теоретически это должно иметь какие-то правовые последствия.

Употребление наркотиков в Германии декриминализовано как "добровольное причинение вреда самому себе". Однако хранение даже небольшого количества вещества наказывается законом.

"Проверка автомобилей у грабителей банков"

Получается, что у проекта довольно шаткие правовые основания - власти как бы нарушают свои собственные законы. Для того, чтобы устранить это противоречие, понадобилось специальное соглашение между городскими управлениями внутренних дел, юстиции и здравоохранения. "Закон не очень четко определяет этот вопрос. Да, хранение наркотиков наказывается, отсюда и юридические сложности. Однако закон предусматривает не только наказание, но и то, что с наркопотребителем можно работать с помощью консультаций и использовать принцип уменьшения вреда", - объясняет Василий Франко. Лаборатории не просто будут выдавать сухую информацию о химическом составе наркотиков, но сделают это в рамках консультаций, после которых, возможно, ничего принимать и не захочется.

Однако довольны такой казуистикой не все, особенно учитывая, что позиции нынешней находящейся у власти "лево-зеленой" коалиции ослабевают и скоро город может возглавить консервативный Христианско-демократический союз. Политики ХДС своего негативного отношения к проекту не скрывают.

Демонстрация за легализацию марихуаны в Берлине, 2022 год
Демонстрация за легализацию марихуаны в Берлине, 2022 годФото: Michael Kuenne/ZUMAPRESS/picture alliance

"Предлагать драг чекинг просто потому, что не получается взять под контроль наркопреступность, - это неправильная и опасная позиция", - заявил эксперт по здравоохранению Тим-Кристофер Цеелен (Tim-Christopher Zeelen). Это как если бы власти устроили бесплатную проверку автомобилей, на которых грабители банков собираются покинуть место преступления, - чтобы им безопаснее было скрыться, возмущается он.

Сторонники проекта предлагают отставить в сторону эмоции и строго ориентироваться на научные данные и положительный опыт других стран. Кстати, если брать во внимание немецкоязычные страны Европы, то в Швейцарии и в Австрии анонимный драг чекинг уже проводится.

По итогам работы лаборатории выйдет каталог появляющихся на "черном рынке" наркотиков с вредными для здоровья примесями: о них можно будет вовремя предупреждать - и это спасет человеческие жизни. В конце концов, в Берлине в 2021 году от употребления наркотиков умерли 223 человека - что почти в три раза больше, чем в Гамбурге, который на втором месте в стране по этому показателю. Число смертей от наркотиков в Берлине непрерывно растет вот уже на протяжении 10 лет.

Смущает то, что запуск проекта, дать старт которому должны были еще в марте, все время откладывается. По словам Василия Франко, дело в персональном вопросе: для этого проекта никак не удается найти второго химика-лаборанта (первый найден, и он уже заканчивает обучение на рабочем месте). Поэтому поначалу, в апреле, проект запустят скромно и без шумихи. И только летом, когда оба химика будут работать вместе и "набьют руку", сервис станет без ограничений доступен для всех берлинцев.

Смотрите также:

Медицинская марихуана в законе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Лист конопли, выращенной на ферме

Легализация марихуаны: каковы преимущества и риски

Легализация марихуаны: каковы преимущества и риски

Отличный секс и защита от ковида, с одной стороны. Проблемы с концентрацией внимания и ущерб здоровью в долгосрочной перспективе - с другой. Последние данные ученых о влиянии употребления каннабиса - у DW.
Общество23 января 2022 г.
Мужчина, курящий марихуану

Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану

Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану

Если число увлекающихся алкоголем и курением обычных сигарет среди представителей немецкой молодежи сильно сократилось, то любителей каннабиса становится все больше.
Здоровье24 июня 2022 г.
Первый в Германии торговый автомат с марихуаной в Трире

В Германии закрыли единственный автомат по продаже марихуаны. Он проработал полгода

В Германии закрыли единственный автомат по продаже марихуаны. Он проработал полгода

Бдительность проявили сотрудники прокуратуры Трира.
Общество20 апреля 2019 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Американский журналист Эван Гершкович перед судом

Bloomberg: Путин лично одобрил арест Гершковича

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Очередь перед берлинским клубом Berghain

Берлинские власти будут проверять наркотики на чистоту

Берлинские власти будут проверять наркотики на чистоту

Культура12 мин. назад
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

Политика16 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Политика18 ч. назад59:57 мин.
Карикатура - карикатурный и злой президент России Владимир Путин говорит в телефон: "И вообще не выпускайте его из ШИЗО".

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Политика19 ч. назад
Выстрел из украинского танка

Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

Конфликты21 ч. назад
Украинская РСЗО "Град" под Бахмутом

Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

Политика13 ч. назад
На главную страницу