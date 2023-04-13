Берлинские власти будут проверять наркотики на чистоту

Берлинские власти намерены уже в апреле этого года запустить проект так называемого драг чекинга - анонимной и бесплатной проверки наркотиков. Идея такова: наркопотребители приносят в одну из трех городских точек проверки свои нелегально купленные на черном рынке наркотики, там берут пробу, анализируют их химический состав и в течение трех дней сообщают наркопотребителю результат. Тот, исходя из анализа, сам решает, употреблять ли их, а если да, то в каком количестве.

Принцип уменьшения вреда

Сама идея драг чекинга не нова. "С середины 1990-х в Германии в наркополитике системно применяется подход Harm Reduction, то есть - уменьшения вреда. Он строится на простых принципах. Если ты можешь не употреблять наркотики - не употребляй. Если не можешь - употребляй любыми способами, кроме инъекционного. Если и так не можешь - делай это чистой иглой. И так далее. То есть каждый следующий шаг пытается уменьшить вред. Достаточно часто это приводит к тому, что наркопотребители начинают задумываться о своем здоровье и вообще перестают принимать наркотики", - рассказывает журналист DW Александр Дельфинов, много лет изучавший вопросы наркополитики.

Драг чекинг в берлинских клубах появился ближе к концу 1990-х, однако все это были частные инициативы - например, швейцарской организации Eve & Rave. "Eve & Rave первыми начали раздавать воду на рейвах. Потому что на первых рейвах владельцы клубов продавали воду по завышенным ценам. А ведь во время танцев, особенно при приеме наркотиков, идет мощная теплоотдача, вода жизненно необходима, людям грозит тепловой удар", - объясняет Александр Дельфинов.

На рубеже 90-х и нулевых изменилась и городская политика в отношении наркотиков. Стало заметно, что рейды полиции в клубы с жесткими задержаниями не приносят результата - наркотиков не становится меньше. А с появлением в 90-х Клубной комиссии (Clubkomission), лоббистской организации берлинских техно-клубов, у городских властей появился партнер, с которым можно вести переговоры в дружелюбном формате. Рейды полиции в берлинские клубы прекратились - наоборот, власти признали их "критически важными" для имиджа города и фактически спасли их во время пандемии от банкротства.

Если не можешь победить "черный рынок", то надо навести на нем минимальный порядок, решили политики. "Мы видим, что политика жесткого запрета наркотиков в последние десятилетия нигде в мире не привела к улучшению ситуации. Никем не регулируемый рынок таит в себе много опасностей - люди, которые принимают наркотики, остаются одни. Ведь на "черном рынке" никто не проверяет возраст покупателей и не следит за тем, причиняется ли вред их здоровью", - говорит в интервью DW депутат берлинского парламента и уроженец Санкт-Петербурга Василий Франко (Vasili Franco) из партии "зеленых", отвечающий в своей фракции за вопросы наркополитики.

Как безнаказанно показать наркотики государству

Особенностью ныне стартующего проекта драг чекинга является тот факт, что это не частная инициатива, которая осуществляется с молчаливого согласия властей, а государственный (вернее, городской) проект. На него уже выделены деньги из регионального бюджета - 200 тыс. евро в год. То есть наркопотребитель фактически демонстрирует свои купленные нелегально наркотики государству, и теоретически это должно иметь какие-то правовые последствия.

Употребление наркотиков в Германии декриминализовано как "добровольное причинение вреда самому себе". Однако хранение даже небольшого количества вещества наказывается законом.

"Проверка автомобилей у грабителей банков"

Получается, что у проекта довольно шаткие правовые основания - власти как бы нарушают свои собственные законы. Для того, чтобы устранить это противоречие, понадобилось специальное соглашение между городскими управлениями внутренних дел, юстиции и здравоохранения. "Закон не очень четко определяет этот вопрос. Да, хранение наркотиков наказывается, отсюда и юридические сложности. Однако закон предусматривает не только наказание, но и то, что с наркопотребителем можно работать с помощью консультаций и использовать принцип уменьшения вреда", - объясняет Василий Франко. Лаборатории не просто будут выдавать сухую информацию о химическом составе наркотиков, но сделают это в рамках консультаций, после которых, возможно, ничего принимать и не захочется.

Однако довольны такой казуистикой не все, особенно учитывая, что позиции нынешней находящейся у власти "лево-зеленой" коалиции ослабевают и скоро город может возглавить консервативный Христианско-демократический союз. Политики ХДС своего негативного отношения к проекту не скрывают.

Демонстрация за легализацию марихуаны в Берлине, 2022 год Фото: Michael Kuenne/ZUMAPRESS/picture alliance

"Предлагать драг чекинг просто потому, что не получается взять под контроль наркопреступность, - это неправильная и опасная позиция", - заявил эксперт по здравоохранению Тим-Кристофер Цеелен (Tim-Christopher Zeelen). Это как если бы власти устроили бесплатную проверку автомобилей, на которых грабители банков собираются покинуть место преступления, - чтобы им безопаснее было скрыться, возмущается он.

Сторонники проекта предлагают отставить в сторону эмоции и строго ориентироваться на научные данные и положительный опыт других стран. Кстати, если брать во внимание немецкоязычные страны Европы, то в Швейцарии и в Австрии анонимный драг чекинг уже проводится.

По итогам работы лаборатории выйдет каталог появляющихся на "черном рынке" наркотиков с вредными для здоровья примесями: о них можно будет вовремя предупреждать - и это спасет человеческие жизни. В конце концов, в Берлине в 2021 году от употребления наркотиков умерли 223 человека - что почти в три раза больше, чем в Гамбурге, который на втором месте в стране по этому показателю. Число смертей от наркотиков в Берлине непрерывно растет вот уже на протяжении 10 лет.

Смущает то, что запуск проекта, дать старт которому должны были еще в марте, все время откладывается. По словам Василия Франко, дело в персональном вопросе: для этого проекта никак не удается найти второго химика-лаборанта (первый найден, и он уже заканчивает обучение на рабочем месте). Поэтому поначалу, в апреле, проект запустят скромно и без шумихи. И только летом, когда оба химика будут работать вместе и "набьют руку", сервис станет без ограничений доступен для всех берлинцев.

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