На выборах в Берлине победили христианские демократы

Христианско-демократический союз набирает на выборах в земельный парламент Берлина, по предварительным подсчетам, 27,8-28,0 процента, что является его лучшим результатом с 1999 года.

В воскресенье, 12 февраля, в Берлине прошли беспрецедентные повторные выборы. В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты федеральных и муниципальных выборов, состоявшихся 26 сентября 2021 года. Судьи решили, что грубые организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования примерно в 60% мест в берлинском парламенте.

На повторных выборах победу, по предварительным результатам, одержал Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 27,8-28,0 процента (18,0 в 2021 году). За второе место спор идет между Социал-демократической партией Германии - 18,7 процента (21,4) и "Союзом-90"/"зеленые", 18,8 процента (18,9 в 2021 году). Несколько ухудшила свои позиции Левая партия, у которой 12,1-12,7 процента по сравнению с 14,1 в 2021 году. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает 9-9,4 процента (8,0). Свободная демократическая партия (СвДП), по предварительным данным, набирающая 4,5-4,8 процента, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Несмотря на убедительную победу христианских демократов, показавших лучший результат с 1999 года, нынешняя правящая коалиция в земельном парламенте, состоящая из СДПГ, "зеленых" и Левой партии, сохраняет большинство. Бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey) выразила надежду, что СДПГ останется правящей партией в коалиции. Для этого ей, однако, необходимо оказаться, на втором месте. Вопрос о возможных переменах в правящей коалиции она оставила открытым. Тем временем кандидат от ХДС Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) заявил о намерении начать переговоры о формировании коалиции с СДПГ и "Союзом-90"/"зеленые".

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