Как Берлин готовился к проведению повторных выборов

Беспрецедентный хаос на выборах в Берлине в сентябре 2021 года привел к тому, что земельный Конституционный суд постановил провести перевыборы. Власти столицы сделали все возможное, чтобы восстановить доверие.

В воскресенье, 12 февраля, в Берлине проходят беспрецедентные повторные выборы. По мнению многих, на кону стоит доверие к демократическим институтам Германии.

Внимание к властям немецкой столицы приковано с ноября прошлого года, когда земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты федеральных и муниципальных выборов, состоявшихся 26 сентября 2021 года. Судьи решили, что грубые организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным и постановили провести перевыборы. А Федеральный конституционный суд в Карлсруэ 31 января 2023 года поддержал это решение и отказался удовлетворить апелляцию, в которой шла речь о переносе повторных выборов с 12 февраля на другую дату.

На выборах в Берлине в 2021 году действительно царила полная неразбериха. До того как попасть на избирательный участок, люди вынуждены были стоять в многочасовых очередях: кое-где закончились бюллетени и их спешно ксерокопировали, в других бюллетенях были указаны не те кандидаты, некоторые участки пришлось временно закрыть, а другие оставались открытыми дольше положенного, что позволило проголосовать даже после обнародования первых результатов. Хаос усугубился тем фактом, что в Берлине в тот же день проходил ежегодный международный марафон, затруднивший доступ избирателям к некоторым участкам. В результате через несколько дней после выборов глава земельной ЦИК подал в отставку.

На выборах в 2021 году люди часами должны были стоять в очереди к некоторым избирательным участкам Фото: Georg Hilgemann/ZB/dpa/picture alliance

Все эти задержки и нарушения, по заключению земельного Конституционного суда, повлияли на результаты голосования примерно в 60% мест в берлинском парламенте. И хотя жалоб на какие-либо фальсификации не поступало, организация и ход выборов, по признанию многих политиков, вызвали глубокое недоумение. Никогда еще выборы в Германии не проходили так плохо, чтобы их пришлось повторять.

У избирателей будет больше времени

Организаторам перевыборов в Берлине пришлось придерживаться жесткого графика. Подготовить проведение новых выборов в течение 90 дней, как установил суд, - непростая задача. "Обычно для этого у нас есть год", - говорит DW профессор политического управления Штефан Брёхлер (Stephan Bröchler), который стал новым главой земельной ЦИК в Берлине в октябре 2022 года. До этого он девять месяцев был членом комиссии по расследованию нарушений на предыдущих выборах.

"Это звучит банально, но одной из моих первых задач было убедиться, что у нас достаточно бумаги для того, чтобы напечатать бюллетени, - рассказывает Брёхлер. - И мы увеличили число кабинок для голосования. На каждом избирательном участке их будет как минимум три; в 2021 году кабинок было две". На каждого избирателя, по словам Брёхлера, отводится по четыре минуты в кабинке для голосования - на минуту больше, чем в 2021 году.

Штефан Брёхлер Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Отчасти для того, чтобы повысить явку, в Германии часто назначают выборы на нескольких уровнях власти на один и тот же день. 26 сентября 2021 года в Берлине в один день прошли сразу четыре голосования - выборы в бундестаг, в земельные органы власти, в районные собрания, а также референдум о национализации недвижимости, которая находится в собственности у концернов, сдающих жилье в аренду.

Это означает, что избиратели получили не менее шести бюллетеней, поскольку два голосования - в федеральный и земельный парламенты - проходят по смешанной избирательной системе (один голос за прямого кандидата и один - за партию). К счастью для Брёхлера, суд постановил, что только два из четырех голосований - земельные и муниципальные выборы - должны пройти повторно. Так что избирателям в феврале придется ознакомиться только с тремя бюллетенями.

Вопрос с федеральными перевыборами остается открытым

Впрочем, вопрос с проведением повторных федеральных выборов, которые тоже состоялись в сентябре 2021 года, окончательно еще не решен. В прошлом году бундестаг постановил, что перевыборы в немецкий парламент должны состояться на 431 из 2256 избирательных участков Берлина. Но точная дата пока что не определена, поскольку данный вопрос все еще подлежит рассмотрению в Федеральном конституционном суде. Оппозиционные партии могут подать иск о проведении повторных выборов в бундестаг в еще большем количестве столичных округов.

Новые выборы в берлинский парламент, очевидно, окажут серьезное влияние на земельное правительство: их результаты определят не только состав земельного парламента, но и, возможно, нового победителя в борьбе за пост столичного бургомистра. Нынешняя градоначальница Франциска Гиффай (Franziska Giffey) - член Социал-демократической партии (СДПГ) - возглавляет в земельном парламенте коалицию социал-демократов с "зелеными" и Левой партией. Но в настоящее время СДПГ отстает в опросах от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), так что не исключено, что у Берлина будет новый градоначальник.

Франциска Гиффай может потерять свой пост бургомистра Берлина Фото: Emmanuele Contini/imago images

Специальный фонд для организации выборов

Мари Юнеман (Marie Jünemann) из НПО "Больше демократии" рада назначению Брёхлера. Но гораздо более важным вопросом, по ее словам, стало то, "почему никто не берет на себя политическую ответственность" за провальную организацию выборов. "Конечно, предыдущий глава земельной ЦИК ушел в отставку, но это не имело никаких последствий для тех, кто в то время нес политическую ответственность, например, в министерстве внутренних дел", - говорит Юнеман.

На этот раз у Брёхлера должно быть, по крайней мере, достаточно ресурсов. Бургомистр Берлина Франциска Гиффай отдала распоряжение создать специальный фонд в 39 млн. евро для организации повторных выборов. Часть этих денег будет потрачена на привлечение большого числа волонтеров на каждый избирательный участок: вместо семи-девяти человек их будет до 14.

Судьи Конституционного суда Берлина Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В задачу волонтеров будет входить проверка удостоверений личности и регистрация избирателей, раздача бюллетеней, контроль за тем, чтобы все использованные бюллетени были помещены в запечатанные конверты и в опечатанный ящик, который открывается в 6 часов вечера после окончания голосования, а затем голоса вручную подсчитываются.

За свою работу волонтеры будут получать больше денег: вместо 60 евро в день им будут платить 240 - и еще 25, если они посетят специальный обучающий семинар. "Я рассказал об этом своим студентам в университете, и они все сразу же записались!" - говорит Брёхлер.

Эксперты ОБСЕ в Берлин не приедут

Одним из самых резонансных решений Брёхлера стало приглашение международных наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эксперты приехали в Берлин, чтобы проверить работу ЦИК и решить, стоит ли отправлять группу наблюдателей в немецкую столицу в день выборов. "На выборах в 2021 году многое пошло не так, и было утрачено столько доверия, что я подумал, что было бы неплохо привлечь дополнительный контроль качества", - объясняет свое решение Брёхлер.

После трехдневного визита ОБСЕ опубликовала краткий отчет, в котором говорится, что у нее "высокий уровень доверия" к берлинским властям и что она решила не посылать наблюдателей на выборы в Берлине. "Это нас разочаровало, - признается Мари Юнеман. - Я думаю, что присутствие наблюдателей ОБСЕ помогло бы действительно рассеять все сомнения".

В ответ Брёхлер пообещал, что в день выборов в Берлин приедут наблюдатели от Европейского совета. Вернуть доверие избирателей для него столь же важно, как и обеспечить нормальный ход выборов. По крайней мере, на этот раз на пути не будет стоять международный марафон.

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