Европол провел очень успешную операцию против наркодилеров

В ходе операции под кодовым названием SpecTor было изъято 850 кг наркотиков, 117 единиц оружия и около 52 млн евро. Почти 300 подозреваемых были задержаны.

В ходе операции под кодовым названием SpecTor, проводившейся на трех континентах, полицейской службе Евросоюза (Европолу) удалось пресечь деятельность крупной площадки по продаже наркотиков в интернете - Monopoly Market. Как сообщает Европол во вторник, 2 мая, при этом было проведено 288 задержаний и изъято 850 кг наркотиков и 50,8 млн евро - наличными и в криптовалюте. Также правоохранители конфисковали 117 единиц огнестрельного оружия.

Самая успешная операция Европола против наркодилеров

В Европоле назвали эту операцию одной из самых успешных против наркодилеров в даркнете. Отмечается, что в ней принимали участие следователи из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, Нидерландов, Великобритании, а также США и Бразилии. В Германии, в частности, были задержаны 52 подозреваемых. Еще 55 задержаний было проведено в Великобритании и 153 - в США.

Как подчеркивают в Европоле, немецкие следователи сыграли в операции особенно важную роль. В декабре 2021 года именно они пресекли деятельность нескольких криминальных сетей, связанных с платформой Monopoly Market, после чего расследование вышло на международный уровень.

Отмечается, что в руках правоохранителей оказались данные тысяч клиентов дилерской площадки. По данным Европола, всем им теперь грозит уголовное преследование.

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