  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Карл Лаутербах и Джем Оздемир
Карл Лаутербах и Джем Оздемир Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Германии частично легализуют марихуану

Дмитрий Вачедин
48 мин. назад

Жителям Германии собираются разрешить выращивать марихуану дома и организовывать специальные клубы любителей каннабиса. Однако свободной продажи наркотика не будет.

https://p.dw.com/p/4Py0l

Партии правящей в Германии коалиции договорились о частичной легализации каннабиса. Министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и министр сельского хозяйства Джем Оздемир (Cem Özdemir) из партии "зеленых" представили в среду, 12 апреля, проекты двух законопроектов, выводящих хранение марихуаны в правовое поле. В то же время, вопреки предвыборным обещаниям, свободная продажа каннабиса в специальных магазинах разрешена не будет.

Законопроекты предусматривают разрешение на хранение до 25 граммов марихуаны для личного потребления, а также выращивание дома до трех кустов растения. На данный момент хранение любого количества марихуаны является правонарушением, в отличие, от потребления, которое декриминализировано. Кроме того, в Германии должны появиться клубы любителей марихуаны, которым будет позволено выращивать растения и распространять их среди своих членов (количество членов клуба должно быть ограничено в 500 человек).

При этом Лаутербах и Оздемир признали, что власти не видят возможности разрешить свободную продажу каннабиса. Первый законопроект будет представлен бундестагу для обсуждения уже в апреле. Представители оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС уже раскритиковали планы коалиции. Депутат бундестага и эксперт Христианско-демократического союза по вопросам здравоохранения Тино Зорге (Tino Sorge) заявил, что коалиция собирается легализовать наркотик, об опасности которого предупреждают психологи и работающие с подростками врачи.

Смотрите также:

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дельфинов.комментарий

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок? (21.04.2017)

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок? (21.04.2017)

С 2017 года в ФРГ в аптеках продают лечебную коноплю. Ее могут прописать больным раком или пациентам с хронической болью. Но не хватает производителей. Россия могла бы помочь немцам, уверен Александр Дельфинов.
Общество21 апреля 2017 г.01:55 мин.
external

В Германии легализуют медицинскую коноплю (03.03.2017)

В Германии легализуют медицинскую коноплю (03.03.2017)

В Германии тяжелобольные пациенты смогут получать по рецепту марихуану. Германия - не первая страна, в которой легализовали медицинскую коноплю.
Политика3 марта 2017 г.01:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Украине

ВБ: Западная Европа должна помочь в восстановлении Украины

Политика10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Политика1 ч. назад59:57 мин.
Карикатура - карикатурный и злой президент России Владимир Путин говорит в телефон: "И вообще не выпускайте его из ШИЗО".

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Политика2 ч. назад
Российский дом культуры и науки в Берлине

Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Политика14 ч. назад
Зал суда в Минске

Как живут бывшие политзаключенные в Беларуси?

Как живут бывшие политзаключенные в Беларуси?

Правосудие и закон2 ч. назад
Анатолий Белый в спектакле "Я здесь"

Актер Анатолий Белый в Германии: путь от героя к Человеку

Актер Анатолий Белый в Германии: путь от героя к Человеку

Культура7 ч. назад
Губен, 27.03.2023. Представители Rock Tech Lithium, Mercedes-Benz и властей земли Бранденбург дают старт строительству конвертера гидрооксида лития

Электромобили "Мерседес" будут работать на литии из Канады

Электромобили "Мерседес" будут работать на литии из Канады

Экономика и бизнес14 ч. назад
На главную страницу