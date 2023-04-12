В Германии частично легализуют марихуану

Партии правящей в Германии коалиции договорились о частичной легализации каннабиса. Министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и министр сельского хозяйства Джем Оздемир (Cem Özdemir) из партии "зеленых" представили в среду, 12 апреля, проекты двух законопроектов, выводящих хранение марихуаны в правовое поле. В то же время, вопреки предвыборным обещаниям, свободная продажа каннабиса в специальных магазинах разрешена не будет.

Законопроекты предусматривают разрешение на хранение до 25 граммов марихуаны для личного потребления, а также выращивание дома до трех кустов растения. На данный момент хранение любого количества марихуаны является правонарушением, в отличие, от потребления, которое декриминализировано. Кроме того, в Германии должны появиться клубы любителей марихуаны, которым будет позволено выращивать растения и распространять их среди своих членов (количество членов клуба должно быть ограничено в 500 человек).

При этом Лаутербах и Оздемир признали, что власти не видят возможности разрешить свободную продажу каннабиса. Первый законопроект будет представлен бундестагу для обсуждения уже в апреле. Представители оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС уже раскритиковали планы коалиции. Депутат бундестага и эксперт Христианско-демократического союза по вопросам здравоохранения Тино Зорге (Tino Sorge) заявил, что коалиция собирается легализовать наркотик, об опасности которого предупреждают психологи и работающие с подростками врачи.

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