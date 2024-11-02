Как миллиардер Илон Маск влияет на большую политику

Самый богатый человек планеты Илон Маск давно не ограничивается бизнесом. Он участвует в предвыборной кампании Трампа, вкладывая в нее миллионы. По данным СМИ, Маск общался и с Путиным.

Самому богатому человеку на Земле недостаточно управлять своей бизнес-империей: Илон Маск, владелец ряда передовых и всемирно известных технологических компаний, включая автоконцерн Tesla, медиаплатформу X и производителя космической техники SpaceX, все активнее вмешивается в политику.

В преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, Маск активно поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, пообещавшего ему ведущую роль в своей следующей администрации, если будет переизбран. В то же время 53-летний Маск, отмечают наблюдатели, неоднократно использовал влияние своих бизнес-активов для вмешательства в политические дебаты в других странах - от Бразилии до Германии.

"Технологии, с которыми работает Маск, критически важны"

Зримость его участия в политике беспрецедентна. Оно наглядно демонстрирует, что горстка владельцев IT-гигантов все чаще получает власть при принятии решений, которые ранее традиционно оставались за правительствами. Эксперты в области цифрового права обеспокоены.

Маритье Схаке Фото: DW/M. Luy

"Технологии, с которыми работает Илон Маск, критически важны. А компании, которыми он владеет, невероятно влиятельны и занимают ключевые позиции в области доступа к информации и геополитики", - констатирует Маритье Схаке, научный сотрудник Центра киберполитики при Стэнфордском университете и автор книги "Технологический переворот: как спасти демократию от Кремниевой долины".

"Маск руководит этими компаниями не только для того, чтобы добиться максимального коммерческого успеха, - отметила Схаке, в прошлом депутат Европарламента от Нидерландов, в интервью DW. - Он также использует их как инструменты для достижения своих собственных интересов".

Эволюция взглядов Маска: от умеренного до сторонника жесткой линии

С момента основания своей первой компании в середине 1990-х годов Маск, американский бизнесмен родом из ЮАР, создал целый ряд успешных фирм и сколотил состояние, которое оценивается более чем в 243 миллиарда долларов. Талант превращать стартапы в ведущие мировые технологические корпорации позволил ему получить контроль над важными элементами цифровой инфраструктуры и усилить свое политическое влияние.

SpaceX Илона Маска отправляет в космос спутники и людей Фото: CHANDAN KHANNA/AFP

Американское Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) теперь сотрудничает с компанией Маска SpaceX, отправляя на околоземную орбиту свои спутники. Starlink, дочерняя компания SpaceX, обеспечивает широкополосный доступ в интернет даже в самых отдаленных уголках планеты. Связь от Starlink стала незаменимым инструментом для армий в зонах конфликтов - от Украины до сектора Газа.

Маск и Путин - утверждается, что у них были контакты

Исследование американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) свидетельствует, насколько велико геополитическое влияние, которое сегодня оказывает контроль над такими технологиями. По данным издания, Маск поддерживал контакт с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года. Среди прочего, Путин якобы просил Маска не активировать систему спутниковой связи Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу лидеру Китая Си Цзиньпину. Тот, в свою очередь, поддерживает тесные контакты с Владимиром Путиным. Маск пока никак не прокомментировал публикацию WSJ.

Си Цзиньпин и Владимир Путиным на саммите БРИКС в Казани, 23 октября 2024 года Фото: Sergey Bobylev/Brics-Russ/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance

Купив в 2022 году компанию Twitter (теперь она называется X), Илон Маск получил контроль над одной из самых влиятельных мировых медиаплатформ. В то же время Маск, который когда-то называл себя "умеренным", все чаще встает на сторону сторонников консервативных взглядов. Он открыто выступает против Демократической партии США и либеральных идей, которые считает вредными для общества.

Разрыв с традициями американской деловой элиты

Накануне выборов президента США политическая активность Илона Маска достигла новых высот. Вскоре после покушения на Дональда Трампа в середине июля он объявил о своей публичной поддержке кандидата-республиканца. С июля по середину октября Маск пожертвовал почти 119 млн долларов суперкомитету по политической активности (Super PAC), поддерживающему Трампа. В США такие лоббистские группы, не связанные напрямую с предвыборными штабами кандидатов, по закону имеют право собирать и тратить неограниченные суммы на их поддержку.

Недавно Маск попал в заголовки газет, когда предоставил шанс получить миллион долларов зарегистрированным избирателям в так называемых "колеблющихся штатах" - где возможна победа как Трампа, так и кандидата в президенты от Демпартии Камалы Харрис. Все, что избирателям нужно было сделать для того, чтобы иметь шанс выиграть миллион в лотерею, - это при регистрации подписать петицию.

В ней претендент на миллион заявляет о своей поддержке двух поправок к Конституции США. Первая гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, прессы и собраний. Вторая - предоставляет гражданам право на хранение и ношение оружия. Каждый день, оставшийся до выборов, по жребию выбирался один из подписавших петицию и получал миллион долларов. По мнению Минюста США, эта кампания может нарушать федеральный закон.

Такое открытое участие в политической жизни необычно для американской деловой элиты. "Отношения между Маском и Трампом демонстрируют такой уровень влияния, который большинство бизнес-магнатов предпочитают не афишировать", - констатирует Маритье Схаке. Действия Маска, похоже, показывают, что он считает, что может делать все, что захочет, добавила Схаке, имея в виду попытки Маска вмешиваться в политические дебаты и в других странах.

Что, если Трамп победит?

Становится все более очевидным, что усилия Илона Маска явно также направлены на получение большего доступа к власти и влияния в случае переизбрания в ноябре Дональда Трампа президентом США. "Вполне возможно, что он хочет, чтобы Трамп взял на себя определенные внешнеполитические обязательства для его компаний", - предполагает Схаке.

Джеймс Дэвид Вэнс Фото: CHIP SOMODEVILLA /AFP/Getty Images

Предзнаменование этого появилось впервые в конце сентября, когда напарник Трампа, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс намекнул, что США могут пересмотреть свою поддержку НАТО. Это, по словам Вэнса, может произойти, если Евросоюз введет жесткие правила для соцсетей, в частности для масковской компании X. В данный момент ЕС расследует, насколько X нарушила новые правила Брюсселя для онлайн-платформ, что может привести к значительным штрафам для соцсети.

Такая концентрация власти вокруг важнейшей цифровой инфраструктуры представляет угрозу для демократии, предупреждает эксперт по цифровому праву Маритье Схаке: "Илон Маск непредсказуем. Его позиция может измениться в одночасье. И если кто-то, кто контролирует важные технологические продукты и инфраструктуру, меняет свое мнение, это чревато серьезными последствиями".