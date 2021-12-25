NASA запустило в космос самый дорогой и мощный телескоп James Webb

Телескоп James Webb отправился в космос в субботу, 25 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Благодаря ему мы заглянем на самый край видимой части Вселенной - на расстояние в 13,5 млрд световых лет", - прокомментировал запуск в интервью DW ученый Европейского космического агентства (ESA) Энтони Марстон, занятый в проекте.

Этот телескоп, названный в честь второго руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), - самый дорогой в истории. На проект, запущенный в конце 1980-х и многократно продлевавшийся, было потрачено в общей сложности около 10 млрд долларов. Над разработкой телескопа совместно с NASA работали ESA и Канадское космическое агентство (CSA).

Первые фото с телескопа ожидаются летом 2022 года

James Webb многократно превосходит своего предшественника - телескоп Hubble - по размерам и техническому оснащению. Он позволит исследователям увидеть далекое прошлое Вселенной, формирование первых галактик и первых звезд. Одно из преимуществ James Webb - способность работать в инфракрасном диапазоне, рассказал DW Энтони Марстон. Это даст больше возможностей для изучения далеких галактик.

Телескоп выйдет на целевую орбиту в 1,5 миллиона километров от земли примерно через четыре недели. Первые данные и фотографии с James Webb, как ожидается, появятся летом 2022 года. Среди задач телескопа - поиск пригодных для жизни планет с запасами воды.

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