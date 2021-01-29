Как пенсионеры спасли телескоп НАСА

Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.
Руководитель кризисного штаба по спасению "Хаббл" Зинга Талл позвала бывших и нынешних сотрудников НАСА в одну команду
Эта история больше похожа на сценарий для Голливуда. Космический телескоп "Хаббл" за 31 год полета внутри Солнечной системы сфотографировал не одно уникальное космическое событие. Изначально планировалось, что автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли (на расстоянии примерно в 550 км) прослужит науке всего 15 лет. Но "Хаббл" продолжает свой полет и по сей день - и уже сделал более 1,5 миллиона завораживающих снимков! Полет, надо сказать, этот не был лишен неисправностей, и за три десятилетия из строя выходили разные детали.
Однако такой поломки, которая произошла 13 июня 2021 года, когда из строя вышел бортовой компьютер, управляющий и координирующий работу научных инструментов, за всю историю еще, пожалуй, не было. Что же произошло? Бортовой компьюетер перестал отвечать на команды, в результате все научные инструменты были автоматически переведены в режим ожидания. Все попытки ученых в НАСА перезагрузить компьютер и возобновить научные наблюдения не увенчались успехом.
Вроде, повода для паники не было. Ведь практически все важные элементы в телескопе "Хаббл" создавались еще и в резервной копии - как раз на такой экстренный случай. Был в нем и резервный модуль памяти. Однако с момента запуска, который датируется уже далеким 1990 годом, к резервной копии никто не прибегал. Кроме того, чтобы включить такой компьютер, нужно все-таки немного больше, чем просто нажать на кнопку "Оn". А как стартовать резервную копию, в НАСА не знали. Как такое возможно? Давайте представим себе, что в вашем подвале лежит коробка с воспоминаниями о детстве и юности. В ней есть аудиокассета (!) с вашими любимыми хитами или дискета (!) со старыми файлами. И вы начинаете вспоминать, есть ли в доме еще магнитофон или устройство с дисководом. Банальный пример, но он как раз показывает наглядно, как быстро устаревают техника и наши знания.
Для всей миссии телескопа "Хаббл" такая поломка могла означать не просто выход из строя, а завершение полета. Руководитель кризисного штаба по спасению "Хаббл" в срочном порядке собрала бывших сотрудников НАСА. Ведь чтобы починить телескоп, построенный в 1980 году, нужно было прибегнуть к помощи и знаниям сотрудников за всю историю существования этой автоматической обсерватории.
Более 50 человек были задействованы в спасательной акции, которая растянулась на две недели. Нынешние и бывшие сотрудники НАСА сначала постарались локализовать проблему. Некоторые ученые, вышедшие уже на пенсию, еще помнили (наизусть!) комбинации для команд и обработки данных. Другие смогли найти необходимую информацию в технической документации 30- или 40-летней давности.
"Это одно из главных преимуществ программы, которая работает уже более 30 лет, - небывалый массив знаний и опыта!", - уверена Зинга Талл. По ее словам, такая взаимовыручка и симбиоз старых и новых знаний были очень вдохновляющими.
Шаг за шагом ученые прорабатывали перезапуск бортового компьютера в симуляторе, расположенном в контрольном центре, пока сам телескоп функционировал в безопасном режиме. И 15 июля 2021 год инженеры НАСА смогли успешно запустить резервное оборудование. Пятинедельная пауза завершилась, и уже два дня спустя "Хаббл" сделал новые захватывающие снимки галактик! Телескоп снова в строю, и все это - благодаря пенсионерам НАСА.
Смотрите также:
Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.
Кажется, о Небесном диске из Небры известно все. Однако новая масштабная выставка в немецком Галле свидетельствует о том, что многие его тайны еще не раскрыты.
Книги Бена Шотта стали в Германии культом. В них собраны самые разные факты, цифры, биографические справки, курьезы, цитаты... В общем, сборная солянка. На этот раз о еде и питье.