Как пенсионеры спасли телескоп НАСА

Эта история больше похожа на сценарий для Голливуда. Космический телескоп "Хаббл" за 31 год полета внутри Солнечной системы сфотографировал не одно уникальное космическое событие. Изначально планировалось, что автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли (на расстоянии примерно в 550 км) прослужит науке всего 15 лет. Но "Хаббл" продолжает свой полет и по сей день - и уже сделал более 1,5 миллиона завораживающих снимков! Полет, надо сказать, этот не был лишен неисправностей, и за три десятилетия из строя выходили разные детали.

13 июня 2021 года "Хаббл" совсем вышел из строя

Однако такой поломки, которая произошла 13 июня 2021 года, когда из строя вышел бортовой компьютер, управляющий и координирующий работу научных инструментов, за всю историю еще, пожалуй, не было. Что же произошло? Бортовой компьюетер перестал отвечать на команды, в результате все научные инструменты были автоматически переведены в режим ожидания. Все попытки ученых в НАСА перезагрузить компьютер и возобновить научные наблюдения не увенчались успехом.

Вроде, повода для паники не было. Ведь практически все важные элементы в телескопе "Хаббл" создавались еще и в резервной копии - как раз на такой экстренный случай. Был в нем и резервный модуль памяти. Однако с момента запуска, который датируется уже далеким 1990 годом, к резервной копии никто не прибегал. Кроме того, чтобы включить такой компьютер, нужно все-таки немного больше, чем просто нажать на кнопку "Оn". А как стартовать резервную копию, в НАСА не знали. Как такое возможно? Давайте представим себе, что в вашем подвале лежит коробка с воспоминаниями о детстве и юности. В ней есть аудиокассета (!) с вашими любимыми хитами или дискета (!) со старыми файлами. И вы начинаете вспоминать, есть ли в доме еще магнитофон или устройство с дисководом. Банальный пример, но он как раз показывает наглядно, как быстро устаревают техника и наши знания.

Для всей миссии телескопа "Хаббл" такая поломка могла означать не просто выход из строя, а завершение полета. Руководитель кризисного штаба по спасению "Хаббл" в срочном порядке собрала бывших сотрудников НАСА. Ведь чтобы починить телескоп, построенный в 1980 году, нужно было прибегнуть к помощи и знаниям сотрудников за всю историю существования этой автоматической обсерватории.

Более 50 человек были задействованы в спасательной акции, которая растянулась на две недели. Нынешние и бывшие сотрудники НАСА сначала постарались локализовать проблему. Некоторые ученые, вышедшие уже на пенсию, еще помнили (наизусть!) комбинации для команд и обработки данных. Другие смогли найти необходимую информацию в технической документации 30- или 40-летней давности.

Трансфер знаний из прошлого

"Это одно из главных преимуществ программы, которая работает уже более 30 лет, - небывалый массив знаний и опыта!", - уверена Зинга Талл. По ее словам, такая взаимовыручка и симбиоз старых и новых знаний были очень вдохновляющими.

И сразу после перезапуска "Хаббл" сделал редкий снимок двух галактих

Шаг за шагом ученые прорабатывали перезапуск бортового компьютера в симуляторе, расположенном в контрольном центре, пока сам телескоп функционировал в безопасном режиме. И 15 июля 2021 год инженеры НАСА смогли успешно запустить резервное оборудование. Пятинедельная пауза завершилась, и уже два дня спустя "Хаббл" сделал новые захватывающие снимки галактик! Телескоп снова в строю, и все это - благодаря пенсионерам НАСА.

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