 Розовое суперлуние в небе над Германией (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.04.2021

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По Германии

Розовое суперлуние в небе над Германией (фото)

Нелегкие времена в Германии настали для любителей гулять по ночам, но Луна комендантский час соблюдать не собирается.

  • Бернбойрен

    Розовое суперлуние - 2021

    Бернбойрен

    В большинстве регионов Германии сейчас из-за пандемии действуют ограничения на выход из дома с десяти вечера до пяти утра без особых причин, так что многие жители страны наслаждались этим небесным спектаклем - первым из трех суперлуний 2021 года - с балконов или через окна, но не все.

  • Фрайбург

    Розовое суперлуние - 2021

    Фрайбург

    Например, можно было успеть полюбоваться Луной под открытым небом до десяти вечера. После десяти и до полуночи - выйти на одиночную пробежку или прогулку, но, например, не в Кельне, где пандемический вечерний отбой для большинства начинается уже в 21:00 - ни прогулок, ни пробежек до пяти утра.

  • Якобсдорф

    Розовое суперлуние - 2021

    Якобсдорф

    Собак, правда, во всей Германии можно выгуливать круглосуточно, поэтому они стали проводить больше времени на улице - не только с владельцами.

  • Дрезден

    Розовое суперлуние - 2021

    Дрезден

    Весеннее суперлуние принято называть розовой Луной. Естественная спутница Земли при этом не меняет свой цвет, но на самой нашей голубой планете в это время цветет много всего розового - например, фруктовые и прочие деревья.

  • Дрезден

    Розовое суперлуние - 2021

    Дрезден

    В Америке же сейчас - время розовых флоксов, от которых и пошло это народное название, как уверяют многочисленные хорошо информированные источники.

  • Зюльцеталь

    Розовое суперлуние - 2021

    Зюльцеталь

    Луна сейчас находится на минимальном расстоянии от Земли, поэтому видна лучше, светит ярче и кажется, так сказать, более крупногабаритной.

  • Берлин

    Розовое суперлуние - 2021

    Берлин

    Прошедшая ночь над Германией была безоблачной и необычно холодной, то есть условия для фотографов были просто идеальными.

  • Фрайбург

    Розовое суперлуние - 2021

    Фрайбург

    Нынешний апрель выдался в Германии самым холодным за последние несколько десятилетий. Точные данные метеорологи еще вычислят и непременно сообщат.

  • Вакербарт

    Розовое суперлуние - 2021

    Вакербарт

    Чист и свеж воздух прошлой морозной ночью был не везде. Садоводам и виноградарям во многих местах по ночам приходится жечь специальные свечи или разводить костры, чтобы уберечь нежные ростки, почки и цветы от заморозков.

  • Фрайбург

    Розовое суперлуние - 2021

    Фрайбург

    Завершим нашу прогулку по ночной Германии во время локдауна во Фрайбурге. 116-метровую колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера - называют самой красивой башней христианства.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бернбойрен

    Розовое суперлуние - 2021

    Бернбойрен

    В большинстве регионов Германии сейчас из-за пандемии действуют ограничения на выход из дома с десяти вечера до пяти утра без особых причин, так что многие жители страны наслаждались этим небесным спектаклем - первым из трех суперлуний 2021 года - с балконов или через окна, но не все.

  • Фрайбург

    Розовое суперлуние - 2021

    Фрайбург

    Например, можно было успеть полюбоваться Луной под открытым небом до десяти вечера. После десяти и до полуночи - выйти на одиночную пробежку или прогулку, но, например, не в Кельне, где пандемический вечерний отбой для большинства начинается уже в 21:00 - ни прогулок, ни пробежек до пяти утра.

  • Якобсдорф

    Розовое суперлуние - 2021

    Якобсдорф

    Собак, правда, во всей Германии можно выгуливать круглосуточно, поэтому они стали проводить больше времени на улице - не только с владельцами.

  • Дрезден

    Розовое суперлуние - 2021

    Дрезден

    Весеннее суперлуние принято называть розовой Луной. Естественная спутница Земли при этом не меняет свой цвет, но на самой нашей голубой планете в это время цветет много всего розового - например, фруктовые и прочие деревья.

  • Дрезден

    Розовое суперлуние - 2021

    Дрезден

    В Америке же сейчас - время розовых флоксов, от которых и пошло это народное название, как уверяют многочисленные хорошо информированные источники.

  • Зюльцеталь

    Розовое суперлуние - 2021

    Зюльцеталь

    Луна сейчас находится на минимальном расстоянии от Земли, поэтому видна лучше, светит ярче и кажется, так сказать, более крупногабаритной.

  • Берлин

    Розовое суперлуние - 2021

    Берлин

    Прошедшая ночь над Германией была безоблачной и необычно холодной, то есть условия для фотографов были просто идеальными.

  • Фрайбург

    Розовое суперлуние - 2021

    Фрайбург

    Нынешний апрель выдался в Германии самым холодным за последние несколько десятилетий. Точные данные метеорологи еще вычислят и непременно сообщат.

  • Вакербарт

    Розовое суперлуние - 2021

    Вакербарт

    Чист и свеж воздух прошлой морозной ночью был не везде. Садоводам и виноградарям во многих местах по ночам приходится жечь специальные свечи или разводить костры, чтобы уберечь нежные ростки, почки и цветы от заморозков.

  • Фрайбург

    Розовое суперлуние - 2021

    Фрайбург

    Завершим нашу прогулку по ночной Германии во время локдауна во Фрайбурге. 116-метровую колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера - называют самой красивой башней христианства.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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