Розовое суперлуние в небе над Германией (фото)

Нелегкие времена в Германии настали для любителей гулять по ночам, но Луна комендантский час соблюдать не собирается.
Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле.
10 марта отмечается Международный день планетариев. Самый посещаемый в Германии находится в Гамбурге.
Для наблюдения за падающими звездами весеннего потока Лириды в Германии сейчас сложились просто идеальные условия.
В ночь на понедельник, 14 декабря, пришелся максимум активности метеорного потока Геминиды. Эти фотографии падающих звезд сделаны в Баварских Альпах.
Пришла пора в очередной раз любоваться полнолунием. Не можем себе и вам в этом отказать.