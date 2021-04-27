Розовое суперлуние в небе над Германией (фото)

Розовое суперлуние - 2021

Фрайбург

Например, можно было успеть полюбоваться Луной под открытым небом до десяти вечера. После десяти и до полуночи - выйти на одиночную пробежку или прогулку, но, например, не в Кельне, где пандемический вечерний отбой для большинства начинается уже в 21:00 - ни прогулок, ни пробежек до пяти утра.