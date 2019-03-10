Гамбургский планетарий - самый популярный в Германии

Гамбургский планетарий (Planetarium Hamburg) - одна из популярных достопримечательностей ганзейского города на Эльбе. Он является самым посещаемым в Германии. Ежегодно здесь бывает более трехсот тысяч человек. В 2015-2017 годах в планетарии провели реконструкцию - расширили, сделали безбарьерным и оснастили лучшей в мире техникой.

Оборудование и техника

Проекция из программы Гамбургского планетария, посвященной зарождению Вселенной Фото: picture-alliance/dpa/C. Charisius

Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

Водонапорная башня

Гамбургский планетарий - бывшая водонапорная башня в Городском парке Фото: Fotolia/kameraauge

Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

Новое предназначение

Фойе Гамбургского планетария после окончания реконструкции Фото: picture-alliance/dpa/C. Charisius

Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями созвездий.

Реконструкция

Специальный проектор в зрительном зале планетария Фото: Patrick Becher/rtn - radio tele nord/picture alliance

Водный резервуар башни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

Программа

Представление "Universe of Light - The 360° Experience" Фото: picture-alliance/dpa/A. Heimken

В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

Планетарии в Германии

Млечный Путь в Гамбургском планетарии Фото: Juergen Kreye/rtn - radio tele nord/picture alliance

В Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

Смотровая площадка

Посетительница планетария наблюдает частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года на смотровой площадке Фото: Axel Heimken/dpa/picture-alliance

В Гамбургском планетарии (www.planetarium-hamburg.de ) также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу - еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.