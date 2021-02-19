Германия: юбилейный год еврейской культуры

В 2021 году в Германии отмечается 1700-летие еврейской жизни. Открытие юбилейного года состоится 21 февраля, в воскресенье. Торжественное мероприятие пройдет в Кельнской синагоге. Из-за продолжающегося в стране локдауна оно состоится без широкой публики.

Прямая трансляция с открытия года

Однако увидеть его сможет любой желающий. Deutsche Welle будет вести прямую трансляцию с 16:30 до 17:30 (время - местное). На торжественной церемонии выступит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Кельнская синагога выбрана неслучайно. Именно с Кельном связано первое письменное упоминание евреев на территории нынешней Германии - в декрете римского императора Константина, датированном 321 годом. Здешняя еврейская община считается самой старой в Европе к северу от Альп.

Год откроет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Вечером 21 февраля (в 20:15 по местному времени) пройдет концерт в исполнении кельнского оркестра Gürzenich-Orchester под руководством молодого дирижера Израильского филармонического оркестра Лахава Шани. Концерт будет транслироваться по ссылке. В программе прозвучат произведения Феликса Мендельсона Бартольди (Felix Mendelssohn Bartholdy), Курта Вайля (Kurt Weill), Цви Авни (Tzvi Avni). В центре программы таким образом окажутся музыканты еврейского происхождения.

Суккот пройдет в формате XXL

И Кельн - это только начало. Еще два основных мероприятия выделяются в программе года 1700-летия еврейской жизни в Германии. Осенью, когда евреи отмечают Суккот, Праздник кущей (шалашей), в это время по традиции совершаются трапезы вне дома, в сукке (то есть шатре, куще или шалаше). С 20 по 27 сентября Суккот пройдет в формате XXL. 105 общин в Германии приглашают разделить с ними этот праздник в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. Третий важный пункт программы - фестиваль музыки, танца, движения - "Mentsh". Как подчеркивает Андре Ковач (Andre Kovacs), глава объединения, организующего мероприятия проекта, цель этого года - "сделать зримой, наглядной жизнь евреев в Германии". "Мы хотим найти новый подход. Антисемитизм, наверняка, существует уже больше 1700 лет. Сегодня есть много замечательных инициатив, которые помогают встретиться людям еврейского и нееврейского происхождения. Наша цель привлечь внимание широкого слоя населения. И предложить людям в противовес трагичному и тяжелому прошлому что-то позитивное", - говорит Андре Ковач. Проект "Sukkot XXL" - один из таких примеров. Его организаторы пытаются показать, как евреи отмечают свои религиозные праздники. "Мы хотим вместе построить и украсить сукке, - рассказал Андре Ковач в интервью DW. - Вместе провести время, - вот, что самое главное: есть, пить, общаться, смеяться, спорить. Так мы хотим противостоять мифам и предрассудкам, которые имеют место в реальной жизни".

Официальный логотип юбилейного года

Кошерные кулинарные курсы и фестиваль танца

В рамках празднования 1700-летия еврейской жизни в Германии по всей стране запланировано около 1000 мероприятий: концерты, выставки, подкасты, видеопроекты, театральные постановки, кинопремьеры. Так, например, Еврейский музей Аугсбург Швабен приглашает на свою выставку, которая расскажет об истории феминизма в еврейской общине. "Шалом, сестры*!" ("Schalom Sisters*!"), - под таким названием пройдет экспозиция, которая должна была открыться еще в январе этого года, но из-за пандемии доступна пока только онлайн. В рамках выставки каждый месяц будет выходить подкаст, в котором сами женщины расскажут о том, как им удается объединить в своей жизни и творчестве феминизм и еврейские традиции.

Не останутся в стороне и образовательные учреждения. В так называемых народных университетах (Volkshochschule) - центрах дополнительного образования для взрослых - будут проходить выставки, концерты, семинары, онлайн-мероприятия, которые расскажут о самых разных сторонах жизни еврейской общины в Германии. Желающие смогут, например, посетить ознакомительные курсы по изучению иврита или принять участие в кошерных кулинарных курсах. Если ситуация с коронавирусом будет позволять проводить экскурсии, то организаторы планируют и поездки к местам памяти в Германии.

Центр преследуемого искусства (Zentrum für verfolgte Künste) в немецком Золингене, который в прошлом году посвятил истории евреев на территории Германии необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии", подготовил еще две экспозиции, а также организует фестиваль "L'Chaim - Auf ein Wort-Festival" в рамках празднования 1700-летия. В нем примут участие современные писатели Лена Горелик (Lena Gorelik), Ольга Грязнова (Olga Grjasnowa), Адриан Казниц (Adrian Kasnitz) и другие. Обе выставки - "Ecraser l'infame! Zerstört die die Niedertracht!" и "Boris Lurie. Das Haus von Anita", откроются 8 мая 2021 года, в день окончания Второй мировой войны.

Смотрите также:

2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии. Досье DW

Фотогалерея: Места памяти в Германии