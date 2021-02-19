Германия: юбилейный год еврейской культуры

В 2021 году в Германии отмечается 1700-летие еврейской жизни. Открытие юбилейного года состоится 21 февраля, в воскресенье. Торжественное мероприятие пройдет в Кельнской синагоге. Из-за продолжающегося в стране локдауна оно состоится без широкой публики.
Прямая трансляция с открытия года
Однако увидеть его сможет любой желающий. Deutsche Welle будет вести прямую трансляцию с 16:30 до 17:30 (время - местное). На торжественной церемонии выступит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Кельнская синагога выбрана неслучайно. Именно с Кельном связано первое письменное упоминание евреев на территории нынешней Германии - в декрете римского императора Константина, датированном 321 годом. Здешняя еврейская община считается самой старой в Европе к северу от Альп.
Год откроет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Вечером 21 февраля (в 20:15 по местному времени) пройдет концерт в исполнении кельнского оркестра Gürzenich-Orchester под руководством молодого дирижера Израильского филармонического оркестра Лахава Шани. Концерт будет транслироваться по ссылке. В программе прозвучат произведения Феликса Мендельсона Бартольди (Felix Mendelssohn Bartholdy), Курта Вайля (Kurt Weill), Цви Авни (Tzvi Avni). В центре программы таким образом окажутся музыканты еврейского происхождения.
Суккот пройдет в формате XXL
И Кельн - это только начало. Еще два основных мероприятия выделяются в программе года 1700-летия еврейской жизни в Германии. Осенью, когда евреи отмечают Суккот, Праздник кущей (шалашей), в это время по традиции совершаются трапезы вне дома, в сукке (то есть шатре, куще или шалаше). С 20 по 27 сентября Суккот пройдет в формате XXL. 105 общин в Германии приглашают разделить с ними этот праздник в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. Третий важный пункт программы - фестиваль музыки, танца, движения - "Mentsh". Как подчеркивает Андре Ковач (Andre Kovacs), глава объединения, организующего мероприятия проекта, цель этого года - "сделать зримой, наглядной жизнь евреев в Германии". "Мы хотим найти новый подход. Антисемитизм, наверняка, существует уже больше 1700 лет. Сегодня есть много замечательных инициатив, которые помогают встретиться людям еврейского и нееврейского происхождения. Наша цель привлечь внимание широкого слоя населения. И предложить людям в противовес трагичному и тяжелому прошлому что-то позитивное", - говорит Андре Ковач. Проект "Sukkot XXL" - один из таких примеров. Его организаторы пытаются показать, как евреи отмечают свои религиозные праздники. "Мы хотим вместе построить и украсить сукке, - рассказал Андре Ковач в интервью DW. - Вместе провести время, - вот, что самое главное: есть, пить, общаться, смеяться, спорить. Так мы хотим противостоять мифам и предрассудкам, которые имеют место в реальной жизни".
Официальный логотип юбилейного года
Кошерные кулинарные курсы и фестиваль танца
В рамках празднования 1700-летия еврейской жизни в Германии по всей стране запланировано около 1000 мероприятий: концерты, выставки, подкасты, видеопроекты, театральные постановки, кинопремьеры. Так, например, Еврейский музей Аугсбург Швабен приглашает на свою выставку, которая расскажет об истории феминизма в еврейской общине. "Шалом, сестры*!" ("Schalom Sisters*!"), - под таким названием пройдет экспозиция, которая должна была открыться еще в январе этого года, но из-за пандемии доступна пока только онлайн. В рамках выставки каждый месяц будет выходить подкаст, в котором сами женщины расскажут о том, как им удается объединить в своей жизни и творчестве феминизм и еврейские традиции.
Не останутся в стороне и образовательные учреждения. В так называемых народных университетах (Volkshochschule) - центрах дополнительного образования для взрослых - будут проходить выставки, концерты, семинары, онлайн-мероприятия, которые расскажут о самых разных сторонах жизни еврейской общины в Германии. Желающие смогут, например, посетить ознакомительные курсы по изучению иврита или принять участие в кошерных кулинарных курсах. Если ситуация с коронавирусом будет позволять проводить экскурсии, то организаторы планируют и поездки к местам памяти в Германии.
Центр преследуемого искусства (Zentrum für verfolgte Künste) в немецком Золингене, который в прошлом году посвятил истории евреев на территории Германии необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии", подготовил еще две экспозиции, а также организует фестиваль "L'Chaim - Auf ein Wort-Festival" в рамках празднования 1700-летия. В нем примут участие современные писатели Лена Горелик (Lena Gorelik), Ольга Грязнова (Olga Grjasnowa), Адриан Казниц (Adrian Kasnitz) и другие. Обе выставки - "Ecraser l'infame! Zerstört die die Niedertracht!" и "Boris Lurie. Das Haus von Anita", откроются 8 мая 2021 года, в день окончания Второй мировой войны.
Смотрите также:
2✡21: 1700 лет еврейской жизни в Германии. Досье DW
Фотогалерея: Места памяти в Германии
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Места памяти в Германии
Дахау
В концентрационном лагере Дахау погибли 41 500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.
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Места памяти в Германии
Освобождение
Всего в лагерь Дахау за время его существования были отправлены около 206 тысяч человек. Части американской армии вошли в лагерь 29 апреля 1945 года, освободив 32 тысячи узников.
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Места памяти в Германии
Мемориалы и памятники
27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.
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Места памяти в Германии
Берлин
Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".
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Места памяти в Германии
"Хрустальная ночь"
Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.
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Места памяти в Германии
Бухенвальд
Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.
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Места памяти в Германии
Геноцид цыган
Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.
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Места памяти в Германии
Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге
У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.
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Места памяти в Германии
Дора-Миттельбау
Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.
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Места памяти в Германии
Берген-Бельзен
Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.
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Места памяти в Германии
Заксенхаузен
"Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.
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Места памяти в Германии
Флоссенбюрг
"Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.
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Места памяти в Германии
Барак № 13
В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.
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Места памяти в Германии
Равенсбрюк
Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.
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Места памяти в Германии
"Бараки Сименса" в Равенсбрюке
Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.
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Места памяти в Германии
Печи для Освенцима
Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.
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Места памяти в Германии
''Камни преткновения''
Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.
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Места памяти в Германии
Гестапо
Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.
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Места памяти в Германии
Гомосексуалы
С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).
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Места памяти в Германии
Противники режима
Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.
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Места памяти в Германии
Серые автобусы
"Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.
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Места памяти в Германии
Замок Графенек
Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.
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Места памяти в Германии
Зонненштайн
Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.
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Места памяти в Германии
Преступники
Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.
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Места памяти в Германии
Логистика Холокоста
В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.
Автор: Максим Нелюбин