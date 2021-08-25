В Германию вернулись участники операции бундесвера по эвакуации из Афганистана

Немецкие солдаты, участвовавшие в операции бундесвера по эвакуации немцев и нуждающихся в защите из Афганистана, вернулись в Германию. Их самолеты, вылетевшие ранее из столицы Узбекистана Ташкента, вечером в пятницу, 27 августа, приземлились на авиабазе Вунсторф возле Ганновера в федеральной земле Нижняя Саксония. Всего на базу прибыло три самолета - два А400М и один А310.

Солдат бундесвера, возвращавшихся на родину из Афганистана через Ташкент, сопровождала в полете министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). За время работы воздушного моста немецкие солдаты эвакуировали из Афганистана воздушным путем 5347 человек из 45 стран, в том числе около 500 немцев и более 4000 афганцев.

Между тем в Афганистане все еще ожидают эвакуации в Германию тысячи людей. В списках ожидающих эвакуации остаются около трехсот немцев и более 10 тысяч афганцев, сообщило министерство иностранных дел ФРГ 27 августа.

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