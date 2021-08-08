Талибы заявили о захвате еще двух административных центров в Афганистане

Противоречивые сведения приходят в воскресенье, 8 августа, о ситуации в Кундузе - центре одноименной провинции на севере Афганистана. "Кундуз пал. "Талибан" взял под свой контроль все важные здания в городе", - сообщил корреспондент AFP в Кундузе, подтвердив заявление исламистов. Эту информацию подтвердил агентству dpa, высокопоставленный источник в администрации провинции.

С другой стороны, официальный Кабул не подтвердил падение Кундуза. Агентство "Интерфакс", со ссылкой на видеообращение командира подразделения специального назначения афганской национальной армии в провинции Кундуз к населению города, сообщает об уличных боях в столице провинции. По этой информации, от талибов уже освобождена центральная площадь города, штаб-квартира Национального радио и телевидения в центре Кундуза. Операция по зачистке города продолжается.

Полевой лагерь бундесвера

С 2003 по 2013 год в Кундузе располагался полевой лагерь бундесвера. Немецкие солдаты, входившие в состав международной коалиции, отсюда помогали правительственным силам обеспечивать безопасность на севере Афганистана.

С 2015 года Кундуз трижды захватывался исламистами. Нынешняя осада города продолжалась несколько недель.

Бои в Сари-Пуль продолжаются

Ранее в тот же день пресс-секретарь радикального исламистского движения "Талибан" Забиулла Моджахид заявил, что боевики движения, кроме Кундуза, захватили также город Сари-Пуль - административный центр одноименной провинций. В то же время, согласно информации агентства AFP, там продолжаются ожесточенные бои между исламистами и силами безопасности.

Бои с талибами в Афганистане

После вывода большей части сил международной коалиции правительственные войска в Афганистане воюют с талибами на различных фронтах. Радикальные исламисты уже контролируют значительную часть сельских регионов и теперь усиливают давление на столицы провинций, такие как Герат у границы с Ираном и Лашкаргах и Кандагар - на юге страны. Накануне исламисты в течение суток захватили два административных центра: Шеберган в северной афганской провинции Джаузджан и Зарандж в провинции Нимроз на юго-западе.

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