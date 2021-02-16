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Кундуз

Кундуз - город в Афганистане.

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Контекст

Талибы в президентском дворце

Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну?

Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну?

"Талибан" захватил Кабул и установил контроль над Афганистаном. В стране царят паника и хаос.
Конфликты16 августа 2021 г.
Афганские беженцы в Кабуле

Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане

Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане

Запад должен изменить свой курс в Афганистане, чтобы избежать большей трагедии, считает Масуд Сайфулла.
Масуд Сайфулла
Комментарий
Политика13 августа 2021 г.
Житель города Калайи-Нау в провинции Бадгис несет на руках раненого ребенка

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами

Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы, отдав в руки исламистам.
Политика10 августа 2021 г.
Талибы захватывают Кундуз

Немецкие СМИ: Запад заплатит за решение уйти из Афганистана

Немецкие СМИ: Запад заплатит за решение уйти из Афганистана

Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана.
Политика9 августа 2021 г.
Уличные бои в Кундузе

Талибы заявили о захвате трех провинциальных центров

Талибы заявили о захвате трех провинциальных центров

Талибы и официальный Кабул сообщают противоречивую информацию о ситуации в городах Кундуз и Сари-Пуль.
Политика8 августа 2021 г.
После бомбардировки в Кундузе, сентябрь 2009

ЕСПЧ отверг претензии афганца из-за бомбардировки в Кундузе

ЕСПЧ отверг претензии афганца из-за бомбардировки в Кундузе

Суд в Страсбурге счел достаточным расследование обстоятельств бомбардировки в Кундузе, проведенное властями ФРГ.
Политика16 февраля 2021 г.
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