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Кундуз
Кундуз - город в Афганистане.
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Контекст
Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну?
Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну?
"Талибан" захватил Кабул и установил контроль над Афганистаном. В стране царят паника и хаос.
Конфликты
16.08.2021
16 августа 2021 г.
Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане
Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане
Запад должен изменить свой курс в Афганистане, чтобы избежать большей трагедии, считает Масуд Сайфулла.
Масуд Сайфулла
Комментарий
Политика
13.08.2021
13 августа 2021 г.
Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами
Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами
Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы, отдав в руки исламистам.
Политика
10.08.2021
10 августа 2021 г.
Немецкие СМИ: Запад заплатит за решение уйти из Афганистана
Немецкие СМИ: Запад заплатит за решение уйти из Афганистана
Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана.
Политика
09.08.2021
9 августа 2021 г.
Талибы заявили о захвате трех провинциальных центров
Талибы заявили о захвате трех провинциальных центров
Талибы и официальный Кабул сообщают противоречивую информацию о ситуации в городах Кундуз и Сари-Пуль.
Политика
08.08.2021
8 августа 2021 г.
ЕСПЧ отверг претензии афганца из-за бомбардировки в Кундузе
ЕСПЧ отверг претензии афганца из-за бомбардировки в Кундузе
Суд в Страсбурге счел достаточным расследование обстоятельств бомбардировки в Кундузе, проведенное властями ФРГ.
Политика
16.02.2021
16 февраля 2021 г.
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Всего публикаций: 222
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